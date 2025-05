QUALI SONO LE GIACCHE DI JEANS DONNA PRIMAVERA 2025 DI TENDENZA?

Le giacche di jeans donna sono il capospalla più rappresentativo della stagione primaverile e, non a caso, affollano molte delle nuove collezioni Primavera 2025. Da Zara a Only, passando per marche come Tommy Jeans e Guess, sono davvero tanti i brand che firmano giacche in denim primaverili degne di nota per questa stagione. La classica giacca di jeans, semplice e dalle linee pulite, è la più versatile e facile da abbinare. Non mancano giacche di jeans più particolari e ricercate, come quelle personalizzate con ricami e toppe oppure caratterizzate da dettagli glam. Infine, non sono da sottovalutare le giacche di jeans oversize quindi larghe e piuttosto lunghe. Queste sono “furbe” e pratiche perché possono essere indossate anche al di sopra di leggings e shorts.

Credits: Foto di Adobe Stock | Claudunia

Avere una giacca di jeans nell’armadio è fondamentale in questa stagione dell’anno. Abbiamo selezionato per voi alcune delle giacche di jeans donna Primavera 2025 più cool del momento, per tutti i gusti e per tutte le tasche: pronte a scoprirle insieme? Allora, ragazze, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

LE GIACCHE DI JEANS PRIMAVERA 2025 SONO PARTICOLARI E RICERCATE

Se avete dubbi su come vestirsi a maggio 2025, sappiate che avere nell’armadio una giacca di jeans particolare e dal mood ricercato può fare sicuramente al caso vostro e risolvervi molti look. Non tutte le giacche di jeans donna sono uguali: accanto ai modelli più basic, si collocano tantissime proposte cool e glamour che non vi faranno passare inosservate.

Guess, Giacca di mezza stagione in blu denim. Prezzo: 179,00€ su aboutyou.it





LE GIACCHE DI JEANS PARTICOLARI RENDONO L’OUTFIT RICERCATO E GLAMOUR

Potete optare per modelli con lavaggi originali o con orlo tagliato a vivo, per esempio. Molti brand suggeriscono giacche di jeans con colletto alla coreana, dal mood decisamente più elegante rispetto alla “solita” giacca denim.

Koroshi, Giacca di jeans. Prezzo: 85,99€ su aboutyou.it

Sono deliziose le maniche a sbuffo, così come i dettagli quali la cintura in vita che rendono la giacca di jeans super femminile valorizzando la silhouette.

Only, Giacca mezza stagione Jules. Prezzo: 44,99€ su aboutyou.it

Marche come Tommy Jeans firmano per la Primavera 2025 giacche di jeans che sembrano quasi personalizzate, di ispirazione vintage e con inserti in tessuto a mo’ di toppe che conferiscono al look un twist in più.

Tommy Jeans, Giacca jeans Classic. Prezzo: 149,00€ su aboutyou.it

LE DENIM JACKET DA COMPRARE DA ZARA

Tra i capi di Zara da avere per la mezza stagione si distinguono sicuramente le giacche di jeans donna primaverili. Il colosso del low cost non delude le aspettative e suggerisce svariati modelli in denim da poter mettere nell’armadio, dalla classica giacca di jeans con lavaggio chiaro ai modelli in jeans scuro.

Zara, Giacca Z1975 Jeans Tasche. Prezzo: 29,95€ su zara.com

A proposito di dark denim, vi segnaliamo questo modello della linea TRF. Il blu indaco scuro del lavaggio, il taglio e la cintura sul fondo lo rendono davvero stiloso.

Zara, Giacca di Jeans TRF con cintura. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Zara propone anche giacche di jeans in denim bianco o beige, tra cui il modello qui sotto: una giacca in denim cropped perfetta da indossare con i pantaloni a vita bassa che tanto sono tornati di moda.

Zara, Giacca corta denim 1975. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Se volete osare con l’acquisto di una giacca di jeans davvero diversa dalle solite, date un’occhiata alla proposta qui sotto. Si tratta di una giacca con zip, simile a una felpa, da comprare singolarmente oppure con il suo jeans abbinato.

Zara, Giubbino Z1975 Denim con cerniera. Prezzo: 45,95€ su zara.com

GIACCHE DI JEANS OVERSIZE: IL TREND COMFY PER LA PRIMAVERA 2025

Infine, ragazze, concludiamo questa carrellata di giacche di jeans donna Primavera 2025 focalizzandoci su un trend che, a quanto pare, ci terrà compagnia anche per questa stagione e nei prossimi mesi autunnali. Parliamo della giacca di jeans lunga e oversize, capospalla duttile e strategico.

CONTINUANO A ESSERE DI TENDENZE LE GIACCHE DI JEANS DONNA OVERSIZE

Potete indossarla sui leggings, sugli skinny e sugli shorts, se in questi casi preferite coprire il lato B. Sceglietela super over, comoda e pratica, in tela rigida non molto pesante se vi piace giocare di sovrapposizioni.

Nina Carter, Giacca in Jeans Oversize. Prezzo: 52,84€ su amazon.it

Le giacche di jeans oversize stanno benissimo anche con gonne e abitini. Tra i modelli di tendenza spiccano quelli con strappi, dall’effetto usurato come se si trovassero nel nostro armadio da anni e anni. Giacche di questo tipo sono disponibili nei negozi di tutte le principali catene di abbigliamento e anche online, perfino su Amazon.

Somthron, Giacca Oversize Jeans Strappata. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema moda, non perdetevi questi post:

1) TUTTI I BOMBER DELLA PRIMAVERA 2025

2) GONNE LUNGHE PER OUTFIT DA GITANA

3) LE BORSE GRANDI DA AVERE PER QUESTA STAGIONE

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro focus a tema giacche di jeans per la Primavera 2025 con modelli semplici e dal fit regolare, ma anche oversize e particolari per look un po’ fuori dagli schemi e inconsueti. Come sempre, la parola passa a voi. Vogliamo conoscere la vostra opinione e sapere cosa ne pensate: vi piacciono le giacche in denim oppure preferite altri capispalla in questa stagione dell’anno? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!