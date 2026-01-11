PERCHÉ LE GIACCHE IN MONTONE SONO (ANCORA) DI MODA?

  1. Le giacche in montone sono tra i capispalla premium che arrivano direttamente dal passato.
  2. Tra le caratteristiche, che le hanno rese intramontabili, ci sono resistenza al freddo, durabilità, fascino estetico e valore nel tempo.
  3. La giacca in montone è un capo nato in ambito tecnico e militare, evoluto poi nel comparto moda invernale come icona heritage e sartoriale.
  4. Oggi il montone continua a essere apprezzato da donne e da uomini, grazie alla sua allure vintage ma anche alla naturale capacità termoregolatrice.
  5. Negli ultimi anni il mercato ha visto la diffusione dell’eco-montone e dell’eco-shearling, materiali sintetici avanzati che replicano le caratteristiche tattili del montone naturale riducendo impatti etici e di costo, senza rinunciare a comfort e resa visiva.

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Credits: Foto di Adobe Stock| shine.graphics

Un capospalla elegante e senza tempo, che non segue il ciclo delle tendenze ma che resta protagonista di ogni inverno. Scopriamo qualcosa in più su questo straordinario e immortale must have, quali sono i modelli di giacche in montone più belli e come abbinarli. Via col post!

STORIA ED EVOLUZIONE DELLA GIACCA IN MONTONE

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United Colors of Benetton, Giacca Donna. Prezzo: 119€ su amazon.it


La giacca in montone attraversa i decenni senza perdere fascino. Negli anni Sessanta e Settanta era un simbolo della cultura beat e rock, associata a denim, stivali e un’estetica bohemienne che oggi alimenta la passione per il montone vintage. Tra anni Ottanta e Novanta mantiene una presenza costante, soprattutto nei modelli ispirati al mondo aeronautico e militare.

nascono in ambiente militare

Con i primi anni Duemila arriva un nuovo slancio grazie ai flight jacket reinterpretati e al boom del premium casualwear, che rilancia capi tecnici e iconici. Oggi il montone è un evergreen dell’outerwear invernale, sostenuto da marchi del lusso e brand specializzati. Il suo ritorno è favorito da luxury streetwear e materiali più responsabili come l’eco-shearling, che ne consolidano la presenza tra passerelle, capsule premium e retail.

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GIACCHE IN MONTONE: MODELLI EVERGREEN E IDEE DI LOOK

Per orientarsi nella scelta del montone è utile conoscere tre principali famiglie: aviatore, shearling classico e biker, ognuna con identità e utilizzi diversi.

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Il montone aviatore nasce dal mondo aeronautico del Novecento: bordi in lana, colletto importante e zip metalliche robuste. È corto, strutturato e perfetto per outfit casual e smart casual.

dall’aviatore al sartoriale, i modelli sono tanti e bellissimi

Lo shearling classico è il più sartoriale. Può arrivare al fianco o alla coscia, con interni in lana e cuciture a vista. È un modello versatile, ideale per abbinamenti con denim, maglieria o elementi più eleganti.

Il montone biker richiama la giacca motociclista: zip diagonali, cintura e inserti metallici. Ha un’estetica urbana e contemporanea, scelta da chi cerca un impatto forte.

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Accanto a questi modelli esistono varianti come cappotti, gilet in shearling, parka con inserti in lana e montoni leggeri per climi miti. La varietà consente al montone di muoversi tra luxury fashion, casual premium, streetwear e outdoor fashion.

GIACCHE IN MONTONE: COLORI E PALETTE

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Il colore del montone incide su stile e versatilità. Le tonalità naturali come beige, cognac e marrone valorizzano la pelle e richiamano l’estetica vintage e artigianale. Beige e marrone chiaro sono più casual-chic, mentre cognac e whisky risultano perfetti per shearling a vibe retrò; il marrone cioccolato dona maggiore eleganza.

Il montone nero è invece tipico delle estetiche urbane e del luxury streetwear. Nero su nero crea un mood minimal, mentre il contrasto pelle nera e lana chiara ha un forte impatto fotografico.

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Tonalità come verde militare, blu notte e grigio fumo avvicinano il montone all’universo outdoor. L’arrivo dell’eco-montone ha inoltre introdotto nuove sperimentazioni cromatiche mantenendo performance e comfort.

COME ABBINARE LE GIACCHE IN MONTONE

Abbinare una giacca in montone richiede attenzione a silhouette, palette e contesto. Il montone aviatore funziona al meglio con denim slim o straight, maglieria in lana merino e boots in pelle. Essendo un capo strutturato, va bilanciato con elementi semplici.

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Per look smart casual, lo shearling classico può sostituire un cappotto. Pantaloni sartoriali, dolcevita o camicia Oxford e derby in cuoio creano una combinazione fluida e moderna.

Nel guardaroba femminile, il montone si integra bene con gonne midi, pantaloni palazzo, stivali al ginocchio o calzature con suola carrarmato. I modelli cropped valorizzano la vita alta e richiamano gli anni Settanta, mentre i modelli lunghi creano verticalità e maggiore formalità.

Sul piano cromatico, i marroni lavorano bene con blu navy, crema, bianco inverno, verde oliva e borgogna, mentre il nero si sposa con grigio, denim scuro, bianco e toni grafite. In inverno vincono palette coerenti e tessuti pesanti: lana, pelle, denim e cashmere.

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Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e non vediamo l’ora di conoscere le vostre opinioni sulla giacca in montone, se la possedete, vorreste comprarla e come intendete abbinarla. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!

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