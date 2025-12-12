REGALI DI NATALE PER FAR FELICI LE BEAUTY LOVERS

Insieme ai calendari dell’Avvento beauty, i regali di Natale make-up sono il “pensiero felice” che allieta le giornate degli appassionati in queste settimane che precedono l’arrivo delle feste. Tutti i brand che operano nel settore della cosmesi, infatti, propongono novità e prodotti scintillanti, vere e proprie meraviglie che permettono di truccare viso, occhi e labbra. Nella maggior parte dei casi i prodotti sono accompagnati da packaging festosi e da collezione, una gioia per gli occhi. Tante le proposte che arrivano dalle migliori marche high-end, da Charlotte Tilbury ad Anastasia Beverly Hills. Fenty, Dior e Too Faced firmano alcuni dei regali make-up natalizi più ambiti e desiderati. Non mancano le idee per chi è alla ricerca di regali di Natale make-up economici, perfino super low cost.

Credits: Foto di Adobe Stock| New Africa

Curiose di scoprire con noi una carrellata irresistibile di idee a tema regali di Natale make-up? Ne abbiamo selezionati 17, per tutti i gusti e di diverse fasce di prezzo. Iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

REGALI DI NATALE BEAUTY: SET, COFANETTI E MOLTO ALTRO ANCORA PER I BEAUTY LOVERS

La scelta dei regali di Natale beauty è fantastica soprattutto quando abbiamo amiche, sorelle e altre desiderose di provare nuovi prodotti make-up. Ci sono le addicted ma anche quelle che amano truccarsi ma non conoscono bene la giungla dei cosmetici e quali sono le uscite su cui vale la pena mettere le mani.

regalare la bellezza è sempre una buona cosa a natale

Aiutiamo entrambe le categorie a cercare, anzi a trovare sotto l’albero di Natale qualcosa di unico e adatto, che possa sorprenderle e, perché no, illuminarle!

Vi sveliamo la nostra lista di nuovi regali di Natale di bellezza, con una selezione di 17 prodotti per il trucco, tra cui make-up occhi, viso e labbra, con particolare attenzione alle novità di quest’anno.

REGALI DI NATALE BEAUTY, TRA PALETTE E OMBRETTI

Che bello ricevere in dono una delle ultime palette di ombretti del momento, vale tanto quando uno dei cofanetti beauty di Natale 2025!

Colori sgargianti e un packaging che, di solito, è curato in ogni singolo dettaglio per abbagliare. All’interno sfumature straordinarie, dall’opaco allo shimmer, per realizzare dei make-up occhi sempre diversi e attualissimi, adattabili a look da mattina a sera.

Tra le ultimissime novità di quest’anno c’è la nuova palette Dior, che è un vero e proprio regalo di lusso per una beauty lover speciale!

A questa si aggiunge la Fairytale Crush di Too Faced, un piccolo scrigno con quattro nuance super brillanti e candy. Oppure, sempre dallo stesso marchio, arriva l’ombretto mono Disco Crush, un pensiero più che gradito per le amanti del trucco!

Dior, Palette Couture – Make-up occhi, labbra e viso in edizione limitata. Prezzo: 145€ su sephora.it





Too Faced, Fairytale Crush – Palette Blush & Highlighter. Prezzo: 47€ su sephora.it

Too Faced, Disco Crush ombretto. Prezzo: 35,50€ su sephora.it

REGALI MAKE-UP VISO: BLUSH E CIPRIE

Di sicuro questo è l’anno del blush in stick e liquido: due tipologie che affianco il classico fard compatto. In ogni caso anche qui di novità ce ne sono tante, che migliorano sia l’esperienza del make-up che la durata del trucco.

questo è l’anno dei blush

Tra i migliori senza dubbio il Babbol di ClioMakeUp. In particolar modo suggeriamo Babbol Comete, in Vintage Rose, un soft creamy stick blush che vi sorprenderà per la facilità d’uso, comfort e durata. È molto scorrevole e rende le guance delicatamente rosate, per un trucco sofisticato.

In versione liquida vi suggeriamo l’esclusivo Blush Filter di Huda Beauty, che risulta molto leggero ma è modulabile, con pigmenti stratificabili e microsfere, per conferire il massimo glow.

Anche Rare Beauty suggerisce un ottimo blush liquido leggero ma a lunga tenuta, che si chiama Soft Pinch. Si fonde con la pelle e rivela una delicata luminosità.

Se invece la preferenza va al blush in polvere, di sicuro non possiamo non proporvi un’esclusiva novità. Si tratta di My Mini Dream Glow Blush Ornament, una palette di fard e illuminanti, davvero super cute, che ha anche un costo molto interessante (soli 19 euro) considerando anche che si tratta di un prodotto di Natasha Denona. Fateci un pensierino!

Un ultimo consiglio per rendere il viso ancor più bello è quello di usare/regalare il Diamond Veil di Fenty Beauty, una cipria illuminante, una polvere diamantata che cambierà completamente l’effetto finale.

ClioMakeUp, Babbol Comete limited edition. Prezzo: 19,50€ su cliomakeupshop.com

Huda Beauty, Blush Filter – Blush liquido. Prezzo: 29,90€ su sephora.it

Rare Beauty, Soft Pinch – Blush liquido. Prezzo: 29€ su sephora.it

Natasha Denona, My Mini Dream Glow Blush Ornament – Palette di blush e illuminanti. Prezzo: 19€ su sephora.it

Fenty Beauty, Diamond Bomb All-Over Diamond Veil – Illuminante per viso e corpo. Prezzo: 41€ su sephora.it

REGALI DI NATALE BEAUTY LABBRA

Sulle labbra ci sono sempre tanti di quei prodotti che sceglierne uno solamente è quasi un peccato. Di sicuro va fatta una selezione tra balsami, gloss e rossetti, finish e durata. Una volta fatto questo, verrà più semplice selezionare il regalo giusto.

Delle belle labbra hanno bisogno di cure e attenzioni. L’idratazione è fondamentale, così come poterle levigare e farle apparire lisce e rimpolpate. Ecco perché vi suggeriamo il balsamo labbra colorato Coccolove, nella versione TLK, un grande classico trasparente dai riflessi freddi.

Sempre in casa ClioMakeUp, soprattutto per le feste, non possiamo non suggerire il meraviglioso JuicyLove Comete, limited edition, un mix perfetto tra balsamo labbra e lipgloss. Nella versione Holo Shine conferirete alle labbra un tocco festoso e brillante, grazie alle perle olografiche rosa e lilla.

Sempre sul fronte gloss luminosissimi, ecco a voi Gloss Bomb Stax di Fenty Beauty, caratterizzato da tre cromie sovrapposte, per donare una luce incredibile.

Lavera propone dei nuovi lipbalm, tra cui Repair, molto utile soprattutto durante la stagione invernale, per prendersi cura delle labbra screpolate. È un balsamo labbra con olio di argan bio e melograno bio, che costa meno di 3 euro!

Sempre sul fronte novità ci sono quelle firmate Clarins, tra cui la linea Matte to the Max, che si compone di due rossetti opachi. Da una parte c’è l’intramontabile Joli Rouge Velvet, con formula idratante e texture leggera. Dall’altra il nuovo Water Lip Stain, con finish mat indelebile.

Da Sobea arriva invece un matitone labbra: Musa lip liner. Ha una texture cremosa e ricca, scivola con precisione e regala un colore opaco a lunga tenuta. È arricchito da burro di karité per un’azione idratante, rigenerante e protettiva.

Un’altra bella novità di quest’anno e per le feste è firmata Rougj e fa parte della linea Make Up Party. SI tratta del rossetto metallizzato Let’s Party, che trasforma ogni sorriso in un dettaglio scenografico. La sua texture cremosa e scorrevole avvolge le labbra in un colore pieno e multisfaccettato. È disponibile in due nuance: rosso metallizzato con glitter argento e nude malva metallizzato con glitter oro.

ClioMakeUp, Balsamo labbra colorato CoccoLove. Prezzo: 15€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, lipgloss JuicyLove Holo Shine. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Fenty Beauty, Gloss Bomb Stax – Gloss labbra multi-tonalità. Prezzo: 27€ su sephora.it

Lavera, Repair Balsamo Labbra. Prezzo: 2,99€ su lavera.it

Clarins, Joli Rouge Velvet mat – Rossetto. Prezzo: 37€ su sephora.it

Sobea, Musa Lip liner. Prezzo: 24€ su sobeacosmetics.com

Rougj, Let’s Party Lipstick Red Silver. Prezzo: 12,68€ su pinalli.it

ALTRI MUST HAVE BEAUTY DA REGALARE A NATALE

E, per concludere, altri due prodotti con cui farete sempre una splendida figura.

Diego Dalla Palma, tra le sue ultime novità, ha proposto la linea It’s a Filter, che comprende un fondotinta e un correttore. Si tratta di una collezione che è, di fatto, un trattamento cosmetico ad alte performance. Il correttore può essere sicuramente una buona idea regalo make-up di Natale, per stupire e sorprendere con qualcosa di inaspettato. Disponibile in 10 tonalità, è l’ideale per chi ha lo sguardo spesso stanco e necessita di un cosmetico levigante, effetto social!

In alternativa un prodotto adatto proprio a tutti: lo spray fissante Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury. Un grande classico, sempre super desiderato visto che garantisce risultati sorprendenti. Regalatelo e renderete una persona super felice!

Diego Dalla Palma, It’s a Filter! Correttore perfezionatore levigante. Prezzo: 29,50€ su diegodallapalma.com

Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless Finish Setting Spray – Spray fissante per il trucco. Prezzo: 23€ su sephora.it

LISTA DI REGALI DA NON FARE A NATALE

Sapete che ci possono essere, anche sul fronte beauty, dei regali da non fare a Natale​? Di solito sono quelli molto personali, ad esempio il fondotinta. È difficile per tutte scegliere la shade giusta, quindi figuriamoci regalarla a un’altra!

Da evitare anche i prodotti make-up con profumazioni intense, perché potrebbero non essere graditi.

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione di idee a tema regali di Natale make-up da comprare online (e non), per tutte le esigenze e di varie fasce di prezzo. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete già messo qualcosa nel carrello? Diteci tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!