I REGALI DI NATALE SOTTO I 50 EURO E STUPIRE SENZA SPENDERE UNA FORTUNA

Per far felice una persona cara o gli amici non c’è bisogno di spendere cifre esorbitanti, i regali di Natale sotto i 50 euro offrono tantissime alternative. beauty e della skincare ci sono profumi le referenze sono davvero interessanti. Nel mondo dele dellaci sono cofanetti che uniscono qualità e prezzo basso, poi se volete davvero stupire tra ile referenze sono davvero interessanti. Le appassionate di sport potranno trovare sotto l’albero regali utili ma a prezzi contenuti anche per proteggersi dal freddo. Fare i regali di Natale vuol dire donare una coccola a chi li riceve e se non volete spendere troppo esistono valide alternative come pigiami e tutto il necessario per rilassarsi. I più golosi, inoltre, non rimarranno di certo a bocca asciutta, per loro potete acquistare regali a prezzi interessanti come le tisane che li faranno contenti.

Credits: Foto Adobe Stock | Pixel-Shot

Tra parenti, amici e colleghi a Natale si rischia di spendere una fortuna per accontentare tutti, ma se è vero il detto “basta il pensiero”, nei negozi e online ci sono idee originali e divertenti che vi permetteranno di venire incontro a qualsiasi esigenza senza svuotare il portafoglio. Pronte a prendere nota dei regali di Natale sotto i 50 auro da correre a comprare? Allora, seguiteci nel post fino alla fine.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

REGALI DI NATALE SOTTO I 50 EURO: LE PROPOSTE DEL MONDO BEAUTY

Quando si tratta di regali, il mondo beauty è una fonte di ispirazione inesauribile perché offre idee che coinvolgono il make-up, la skincare e perfino i profumi. Il più delle volte si pensa che per fare un figurone sia necessario spendere una fortuna, invece esistono tanti regali di Natale sotto i 50 euro validi e da provare subito.

UN MAKE-UP COPLETO A MENO DI 50 EURO

Nel momento in cui si sceglie di fare un regalo di Natale make-up, il desiderio è di mettere sotto l’albero prodotti che garantiscano un trucco completo. Siete fortunate perché le alternative non mancano.

Tra i regali di Natale sotto i 50 euro ci sono i cofanetti make-up

Utile e funzionale ad esempio è la palette viso con blush, correttore, fondotinta e bronzer che regalerà una base completa a un piccolo prezzo.

Kiko, Golden Oasis All Over Face Palette. Prezzo: 29,99€ su kikocosmetics.com





Altrettanto validi sono i cofanetti beauty che hanno il vantaggio di contenere in una scatola dal pack accattivante dagli ombretti alla matita, fino al mascara o al rossetto. Insomma tutto quello che serve per un trucco completo.

Tarte, Maneater plumped up travel must-haves. Prezzo: 31,00€ su sephora.it

Pensando al trucco labbra, se la persona a cui è destinato il regalo punta tutto su questo make-up, anche in questo caso ci sono rossetti di brand di lusso o cofanetti che hanno l’indispensabile senza superare i 50 euro.

Charlotte Tilbury, Pillow Talk Iconic Lip And Cheek Kit. Prezzo: 36,00€ su sephora.it

Auder, A Beauty Story – The Innocent spell. Prezzo: 34,00€ su auder.com

PELLE IMPECCABILE SENZA SPENDERE UNA FORTUNA

Tra i regali di Natale sotto i 50 euro rientrano i prodotti appartenenti alla skincare. La cura della pelle è diventata ormai un must e se in famiglia o tra gli amici avete una fan della beauty routine potete sbizzarrirvi con cofanetti con i prodotti più importanti che hanno il compito di idratare e nutrire la pelle.

Byoma, Star Power Duo. Prezzo: 12,90€ su sephora.it

Importante poi è regalare una coccola extra e per farlo il dono da mettere sotto l’albero possono essere le maschere per depurare e nutrire la pelle, patch per un sguardo più riposato o balsami per labbra da baciare.

ClioMakeUp, CLIOMAKEME:WOW kit maschere viso. Prezzo: 19,40€ su cliomakeupshop.com

Laneige, Midnight Minis Set. Prezzo: 29,90€ su sephora.it

Anche la pelle del corpo merita una coccola in più non solo a Natale, ma durante tutto l’anno. Tra i regali sotto i 50 euro ci sono creme specifiche spesso caratterizzate da un piacevole aroma che vi accompagnerà tutto il giorno.

Sol de Janeiro, Bom Dia BrightTM Cream. Prezzo: 17,60€ su sephora.it

I PROFUMI LOW COST DA METTERE SOTTO L’ALBERO

Che ne dite di un bel profumo? Se pensate che non sia possibile fare un regalo di Natale sotto i 50 euro, vi sbagliate. In commercio ci sono brand low cost che hanno un buon rapporto qualità prezzo.

Enrico Coveri, Contemporary Girl. Prezzo: 24,90€ 100ml su amazon.it

Molti sono realizzati con oli naturali che non solo vi assicurano un’eau de parfum sicura per la pelle, ma anche persistente e in grado di lasciare la scia.

Tommy Hilfiger, Tommy Girl. Prezzo: 35,40€ 100ml su amazon.it

Poi se volete fare un figurone, anche in questo caso ci sono cofanetti regalo che racchiudono nella confezione non solo profumi, ma anche la crema corpo che idrata e lascia una piacevole fragranza.

Kiko, Scent Of Milan Gift Set. Prezzo: 45,99€ su kikocosmetics.com

I REGALI DI NATALE SOTTO I 50 EURO PER RIPARARSI DAL FREDDO

Ragazze, le feste natalizie sono il periodo più freddo dell’anno e per unire la praticità ai regali di Natale, un’ottima idea sotto i 50 euro sono gli accessori che manterranno al caldo anche le fashioniste più trendy.

Cappelli e guanti sono il regalo perfetto ed economico da fare a Natale

Immancabile in inverno è il cappello: avete davvero l’imbarazzo della scelta perché i modelli sono tantissimi, l’importante è che siano di lana e mantengano al caldo. Ad esempio per chi è sempre connessa un’alternativa è il berretto con bluetooth.

Cchkfei, Cappello Bluetooth. Prezzo: 17,98€ su amazon.it

In inverno le mani rischiano di essere sempre fredde, ma per mantenerle al caldo sotto l’albero potete mettere un paio di guanti o muffole. Ci sono quelli classici, corti, lunghi o con deliziose decorazioni, praticamente accontentano tutti i gusti.

Zara, Muffole in maglia con ricami floreali. 22,95€ su zara.com

Altro accessorio da avere nell’outfit invernale è la sciarpa. I modelli abbondano, ma visto che è un capo che trasmette l’idea di calore che ne dite di regalare uno scialle di lana? Un capo versatile e soprattutto economico.

Zara, sciarpa triangolare. Prezzo: 39,95€ su zara.com

PICCOLE COCCOLE A UN PICCOLO PREZZO

Le festività sono l’occasione per prenderci cura delle persone a cui vogliamo bene anche con i doni e se siete alla ricerca di regali di Natale sotto i 50 euro ci sono molte alternative che sono una vera e propria coccola per chi le riceve.

Intimissimi, Pigiama in Cotone Penguing Girl. Prezzo: 49,90€ su intimismi.com

Tezenis, Vestaglia Pile Leggero Grinch Natale. 25,99€ su tezenis.com

Sembra banale, ma regalare un pigiama o una vestaglia non è affatto scontato perché esistono modelli comodi, caldi e spesso divertenti. Se volete rendere il dono originale, i temi natalizi sono perfetti, da Babbo Natale agli elfi e perfino il Grinch, avete molte opzioni tra cui scegliere.

Poi chi va sempre di corsa e ha bisogno di una pausa ogni tanto, potete regalargliela voi con un cofanetto di tè o tisane o una pratica tazza termica da usare anche a lavoro.

Pukka, Selection Box Tisane. Prezzo: 21,83€ su amazon.it

Amfun, Tazza da caffè con display digitale. Prezzo: 11,99€ su amazon.it

I REGALI DI NATALE SOTTO I 50 EURO PER LE APPASSIONATE DI SPORT

Per le persone appassionate di sport? Anche per loro questo Natale sarà ricco di sorprese e per voi economico. I capi d’abbigliamento sono il dono più apprezzato e potete spaziare dai pantaloni della tuta alle maglie o felpe, basta che siano in materiale termico e comode.

Adidas, Pantaloni All Me Yoga. Prezzo: 50,00€ su adidas.it

Nike, Maglia da running. Prezzo: 44,99€ su nike.com

Chi invece ha tanti vestiti e accessori quando va in palestra, ma non sa mai dove metterli, allora quest’anno potrà trovare sotto l’albero borsoni o zaini in cui infilare tutto.

Decathlon, Borsa palestra. Prezzo: 34,99€ su decathlon.it

Tra gli accessori più ambiti da chi monitora costantemente i propri progressi e risultati ci sono smartwatch: a meno di 50 euro potete trovare modelli efficienti e dal design accattivante.

Decathlon, Orologio cronometro running W 500 M. Prezzo: 19,99€ su decathlon.it

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Via Giphy

Bene ragazze, per oggi abbiamo terminato con il nostro post sui regali di Natale a meno di 50 euro e vogliamo sapere se avete trovato quelli che fanno per voi. Avete completato la vostra lista dei doni? Avete altre proposte da suggerirci? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.