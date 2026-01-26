PERCHÉ USARE I PRODOTTI MAKE-UP CUSHION?

La mania dei prodotti cushion sta continuando a dilagare nel mondo del make-up, e sempre più aziende stanno proponendo le loro versioni. Tra i migliori prodotti cushion ci sono sempre i fondotinta: ormai anche i brand più economici ne hanno uno in catalogo. Ma non sono i soli prodotti make-up in questo formato: accanto ai prodotti per la base troviamo anche i blush cushion, per guance Bonne Mine. Non sottovalutiamo anche i rossetti cushion, che aggiungono un tocco di colore alle labbra super modulabile e dall’effetto vellutato. Vedremo anche bronzer e correttori con questo speciale applicatore, che li rende molto semplici da usare e dal risultato blurred.

Credits: Foto di Adobe Stock | Tahura

Perfezionanti ma assolutamente non pesanti sulla pelle, sono una delle tendenze make-up che non accennano a sparire, anzi. Chi cerca una buona coprenza con un risultato naturale li amerà. Ma di cosa stiamo parlando? Come avrete letto anche nel titolo del post, ci riferiamo ai migliori prodotti cushion, ovvero tutti quei cosmetici che sono dotati di un applicatore a cuscinetto che permette di poggiare il prodotto make-up pressandolo sulla pelle, garantendo un effetto “sfumato” ma perfezionante al massimo, senza -però- effetto fake. Insomma, non perdiamo altro tempo, scopriamo subito i trucchi cushion da avere nel beauty!

I MIGLIORI PRODOTTI CUSHION PER LA BASE TRUCCO

Ma perché scegliere proprio un prodotto make-up cushion per la base viso? Ragazze e ragazzi, la motivazione è molto semplice: le formulazioni di questi cosmetici, insieme alla speciale modalità di applicazione, rendono possibile ottenere una base flawless senza rinunciare a un incarnato rimpolpato e sano, bouncy e assolutamente non “finto” o esagerato.

In commercio, comunque, esistono moltissimi finish che vanno dal fondotinta cushion opaco fino a quello luminoso, e lo stesso vale per il correttore con applicatore a cuscinetto. Non perdiamo tempo e parliamo proprio di questi prodotti!

FONDOTINTA CUSHION FAMOSI, I PIÙ AMATI DI SEMPRE DA TIRTIR A ESSENCE

Sul blog abbiamo dedicato un intero post proprio ai fondotinta cushion, quindi vi rimandiamo all’articolo che vi abbiamo appena linkato per scoprire quello che fa al caso vostro. Insomma, se volete approfondire e trovare il vostro prodotto del cuore, cliccate subito!

I FONDOTINTA CUSHION SONO COMODI, PRATICI E A EFFETTO FLAWLESS

Dal canto nostro, possiamo consigliarvi, comunque, qualche marca molto famosa: tra i migliori fondotinta cushion troviamo sicuramente quelli di TIRTIR, un marchio coreano che sta spopolando non solo per la grande varietà di formule e finish (si va dai soft matte ai glowy) ma anche, e soprattutto, per la gamma colorazioni che è stata recentemente ampliata fino a superare le 30 referenze.

TIRTIR, Mask Fit Red Cushion Mini – Fondotinta Cushion Mini 40 Colori. Prezzo: da 15€ a 12€ su yesstyle.com





Altro marchio molto famoso sui social è Yepoda, che con il suo fondotinta cushion The Dewy Day ha davvero fatto centro nel cuore di moltissimi beauty lover! Non scordiamoci poi anche i fondotinta cushion da supermercato, come il NIVEA Q10 Plus Anti-Age 3in1 Skin Care Cushion che lavora anche contro la formazione di rughe e segni del tempo.

Da ricordare, tra i brand orientali, anche il fondotinta cushion di Missha, dal prezzo contenuto e particolarmente apprezzato da chi cerca un effetto seconda pelle, per la sua leggerezza innegabile.

MISSHA – Magic Cushion Cover Lasting. Prezzo: 9,33€ su yesstyle.com

Impossibile dimenticare anche uno dei fondotinta cushion economici migliori, ovvero quello targato Essence: illumina e assicura una lunga durata e, soprattutto, è facilmente reperibile.

Essence, Fondotinta illuminante Brighten Up!. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

I CORRETTORI CUSHION MIGLIORI IN CIRCOLAZIONE

Uno dei più famosi correttori cushion in commercio, è anche uno dei TOP assoluti di moltissimi make-up lover (e lo è da moltissimi anni, quando ancora il termine “cushion” non veniva utilizzato). Parliamo, ovviamente, del famosissimo Maybelline New York Instant Anti-Age Correttore Cancella Età.

Maybelline New York, Instant Anti-Age – Correttore Cancella Età. Prezzo: 10€ su amazon.it

Altri brand, negli anni, hanno creato altri correttori con applicatore a spugnetta, molto apprezzati perché consentono di ottenere una coprenza molto alta con un effetto non segnato né eccessivamente “fake”.

Uno dei migliori prodotti cushion contro le occhiaie e le imperfezioni rimane il Magic Away, il correttore liquido di Charlotte Tilbury.

Charlotte Tilbury, Magic away liquid concealer – Correttore liquido. Prezzo: 38,50€ su sephora.it

Altro prodotto molto interessante che entra di diritto tra i migliori correttori con cushion è, in realtà, un color corrector: come vedrete, infatti, viene offerto in colorazioni adatte a correggere discromie e macchie scure. Parliamo del Nano Corrector di Braye, compatto e quindi perfetto anche per i ritocchi on-the-go.

Braye, Nano Corrector. Prezzo: 12,77€ su yesstyle.com

TRA I MIGLIORI PRODOTTI CUSHION PER COMPLETARE IL TRUCCO VISO CI SONO TERRE E BRONZER

Se avete un incarnato molto chiaro, partite avvantaggiate, visto che potete usare un fondotinta cushion scuro per andare a ricreare le zone d’ombra sul viso.

In commercio, oggi, ci sono perlopiù bronzer cushion, molto semplici da sfumare e dalle ottime performance, pensati proprio per donare un po’ di colore al viso, ma soprattutto a definirlo grazie al comodo applicatore a cuscinetto.

Tra i più apprezzati ricordiamo sicuramente il Pupa Wonder Me Shake Contour, dall’innovativa texture Water Cream, una crema veramente leggera e impalpabile.

Pupa, Wonder Me Shake Contour. Prezzo: 16,72€ su amazon.it

Altro cosmetico pensato per il contouring nella formulazione liquida, e sicuramente uno dei migliori prodotti cushion attualmente presenti sul mercato, è di Tarte. Lo Sculpt Tape™ Contour si sfuma in un attimo e dona alle guance un effetto liftato immediato.

Tarte, Sculpt Tape™ Contour – Formato viaggio. Prezzo: 19,90€ su sephora.it

IL BLUSH CUSHION PER GUANCE GOLOSE È IL MAI PIÙ SENZA DEL BEAUTY CASE

Chi cerca un effetto goloso, naturale e bouncy per le proprie guance può smettere di frugare nel web, perché la ricerca è finita oggi. I blush con applicatore a cuscinetto sono il cosmetico che vi farà innamorare per la semplicità d’uso e l’effetto super modulabile e goloso.

Tra i migliori prodotti cushion ci sono, quindi, anche i fard: i più venduti sono sicuramente made in Korea, come il bestseller di The Face Shop, il fmgt Moisture Cushion Blush. Dalla formulazione idratante e a lunga durata, è super scrivente quindi attenzione alle dosi!

The Face Shop, fmgt Moisture Cushion Blush. Prezzo: 11,20€ su yesstyle.com

Il blush liquido con applicatore in spugna economico del momento è lui: Kiko Plush Blush è un fard che garantisce un’applicazione sensoriale e facile, grazie alla formulazione iper leggera e luminosa.

Kiko, Plush Blush. Prezzo: 16,99€ su kikocosmetics.com

Nel comparto dei migliori prodotti cushion low cost, non possiamo che nominare l’Halo Glow Blush Beauty Wand di e.l.f., infuso con squalano per il massimo dell’idratazione.

e.l.f., Halo Glow Blush Beauty Wand. Prezzo: 8€ su amazon.it

MIGLIORI PRODOTTI CUSHION PER LABBRA, I ROSSETTI MUST-HAVE

Se amate l’effetto delle labbra sfumate, ragazze e ragazzi, allora i prodotti cushion per labbra sono davvero ciò che fa per voi! Si tratta di gloss e rossetti cushion che si applicano picchettando sulla mucosa delle labbra per rilasciare un delicato accenno di colore; in alcuni casi, poi, esistono anche varianti molto scriventi, che vanno usate con parsimonia per ottenere l’effetto gradiente, più scuro al centro e più chiaro ai bordi.

Judydoll, Cushion Lip Powder Cream – Tinta Labbra Opaca 16 colori. Prezzo: 5,96€ su yesstyle.com

I ROSSETTI CUSHION OFFRONO LUNGA TENUTA E UN FINISH EXTRA MATTE

Tra i migliori prodotti cushion, in questo senso, non possiamo che nominare una tinta labbra opaca di Judydoll, dalla texture quasi powder. La Cushion Lip Powder Cream si applica per ottenere un trucco labbra long-lasting super matte, anche senza definire prima il contorno (a voi la scelta!).

Wycon, Blurring Touch. Prezzo: 6,90€ su wyconcosmetics.com

Altro rossetto low cost con applicatore cushion molto apprezzato è di Wycon: Blurring Touch è un rossetto effetto velluto con applicatore cushion in tinte neutre per i vostri look da tutti i giorni, da scegliere quando cercate un prodotto iper confortevole e facile da usare.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

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Via Tenor

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