PERCHÉ USARE I PRODOTTI MAKE-UP CUSHION?
- La mania dei prodotti cushion sta continuando a dilagare nel mondo del make-up, e sempre più aziende stanno proponendo le loro versioni.
- Tra i migliori prodotti cushion ci sono sempre i fondotinta: ormai anche i brand più economici ne hanno uno in catalogo.
- Ma non sono i soli prodotti make-up in questo formato: accanto ai prodotti per la base troviamo anche i blush cushion, per guance Bonne Mine.
- Non sottovalutiamo anche i rossetti cushion, che aggiungono un tocco di colore alle labbra super modulabile e dall’effetto vellutato.
- Vedremo anche bronzer e correttori con questo speciale applicatore, che li rende molto semplici da usare e dal risultato blurred.
Credits: Foto di Adobe Stock | Tahura
Perfezionanti ma assolutamente non pesanti sulla pelle, sono una delle tendenze make-up che non accennano a sparire, anzi. Chi cerca una buona coprenza con un risultato naturale li amerà. Ma di cosa stiamo parlando? Come avrete letto anche nel titolo del post, ci riferiamo ai migliori prodotti cushion, ovvero tutti quei cosmetici che sono dotati di un applicatore a cuscinetto che permette di poggiare il prodotto make-up pressandolo sulla pelle, garantendo un effetto “sfumato” ma perfezionante al massimo, senza -però- effetto fake. Insomma, non perdiamo altro tempo, scopriamo subito i trucchi cushion da avere nel beauty!
I MIGLIORI PRODOTTI CUSHION PER LA BASE TRUCCO
Ma perché scegliere proprio un prodotto make-up cushion per la base viso? Ragazze e ragazzi, la motivazione è molto semplice: le formulazioni di questi cosmetici, insieme alla speciale modalità di applicazione, rendono possibile ottenere una base flawless senza rinunciare a un incarnato rimpolpato e sano, bouncy e assolutamente non “finto” o esagerato.
In commercio, comunque, esistono moltissimi finish che vanno dal fondotinta cushion opaco fino a quello luminoso, e lo stesso vale per il correttore con applicatore a cuscinetto. Non perdiamo tempo e parliamo proprio di questi prodotti!
FONDOTINTA CUSHION FAMOSI, I PIÙ AMATI DI SEMPRE DA TIRTIR A ESSENCE
Sul blog abbiamo dedicato un intero post proprio ai fondotinta cushion, quindi vi rimandiamo all’articolo che vi abbiamo appena linkato per scoprire quello che fa al caso vostro. Insomma, se volete approfondire e trovare il vostro prodotto del cuore, cliccate subito!
I FONDOTINTA CUSHION SONO COMODI, PRATICI E A EFFETTO FLAWLESS
Dal canto nostro, possiamo consigliarvi, comunque, qualche marca molto famosa: tra i migliori fondotinta cushion troviamo sicuramente quelli di TIRTIR, un marchio coreano che sta spopolando non solo per la grande varietà di formule e finish (si va dai soft matte ai glowy) ma anche, e soprattutto, per la gamma colorazioni che è stata recentemente ampliata fino a superare le 30 referenze.
TIRTIR, Mask Fit Red Cushion Mini – Fondotinta Cushion Mini 40 Colori. Prezzo: da 15€ a 12€ su yesstyle.com
Altro marchio molto famoso sui social è Yepoda, che con il suo fondotinta cushion The Dewy Day ha davvero fatto centro nel cuore di moltissimi beauty lover! Non scordiamoci poi anche i fondotinta cushion da supermercato, come il NIVEA Q10 Plus Anti-Age 3in1 Skin Care Cushion che lavora anche contro la formazione di rughe e segni del tempo.
Da ricordare, tra i brand orientali, anche il fondotinta cushion di Missha, dal prezzo contenuto e particolarmente apprezzato da chi cerca un effetto seconda pelle, per la sua leggerezza innegabile.
MISSHA – Magic Cushion Cover Lasting. Prezzo: 9,33€ su yesstyle.com
Impossibile dimenticare anche uno dei fondotinta cushion economici migliori, ovvero quello targato Essence: illumina e assicura una lunga durata e, soprattutto, è facilmente reperibile.
Essence, Fondotinta illuminante Brighten Up!. Prezzo: 6,99€ su amazon.it
I CORRETTORI CUSHION MIGLIORI IN CIRCOLAZIONE
Uno dei più famosi correttori cushion in commercio, è anche uno dei TOP assoluti di moltissimi make-up lover (e lo è da moltissimi anni, quando ancora il termine “cushion” non veniva utilizzato). Parliamo, ovviamente, del famosissimo Maybelline New York Instant Anti-Age Correttore Cancella Età.
Maybelline New York, Instant Anti-Age – Correttore Cancella Età. Prezzo: 10€ su amazon.it
Altri brand, negli anni, hanno creato altri correttori con applicatore a spugnetta, molto apprezzati perché consentono di ottenere una coprenza molto alta con un effetto non segnato né eccessivamente “fake”.
Uno dei migliori prodotti cushion contro le occhiaie e le imperfezioni rimane il Magic Away, il correttore liquido di Charlotte Tilbury.
Charlotte Tilbury, Magic away liquid concealer – Correttore liquido. Prezzo: 38,50€ su sephora.it
Altro prodotto molto interessante che entra di diritto tra i migliori correttori con cushion è, in realtà, un color corrector: come vedrete, infatti, viene offerto in colorazioni adatte a correggere discromie e macchie scure. Parliamo del Nano Corrector di Braye, compatto e quindi perfetto anche per i ritocchi on-the-go.
Braye, Nano Corrector. Prezzo: 12,77€ su yesstyle.com
TRA I MIGLIORI PRODOTTI CUSHION PER COMPLETARE IL TRUCCO VISO CI SONO TERRE E BRONZER
Se avete un incarnato molto chiaro, partite avvantaggiate, visto che potete usare un fondotinta cushion scuro per andare a ricreare le zone d’ombra sul viso.
In commercio, oggi, ci sono perlopiù bronzer cushion, molto semplici da sfumare e dalle ottime performance, pensati proprio per donare un po’ di colore al viso, ma soprattutto a definirlo grazie al comodo applicatore a cuscinetto.
Tra i più apprezzati ricordiamo sicuramente il Pupa Wonder Me Shake Contour, dall’innovativa texture Water Cream, una crema veramente leggera e impalpabile.
Pupa, Wonder Me Shake Contour. Prezzo: 16,72€ su amazon.it
Altro cosmetico pensato per il contouring nella formulazione liquida, e sicuramente uno dei migliori prodotti cushion attualmente presenti sul mercato, è di Tarte. Lo Sculpt Tape™ Contour si sfuma in un attimo e dona alle guance un effetto liftato immediato.
Tarte, Sculpt Tape™ Contour – Formato viaggio. Prezzo: 19,90€ su sephora.it
IL BLUSH CUSHION PER GUANCE GOLOSE È IL MAI PIÙ SENZA DEL BEAUTY CASE
Chi cerca un effetto goloso, naturale e bouncy per le proprie guance può smettere di frugare nel web, perché la ricerca è finita oggi. I blush con applicatore a cuscinetto sono il cosmetico che vi farà innamorare per la semplicità d’uso e l’effetto super modulabile e goloso.
Tra i migliori prodotti cushion ci sono, quindi, anche i fard: i più venduti sono sicuramente made in Korea, come il bestseller di The Face Shop, il fmgt Moisture Cushion Blush. Dalla formulazione idratante e a lunga durata, è super scrivente quindi attenzione alle dosi!
The Face Shop, fmgt Moisture Cushion Blush. Prezzo: 11,20€ su yesstyle.com
Il blush liquido con applicatore in spugna economico del momento è lui: Kiko Plush Blush è un fard che garantisce un’applicazione sensoriale e facile, grazie alla formulazione iper leggera e luminosa.
Kiko, Plush Blush. Prezzo: 16,99€ su kikocosmetics.com
Nel comparto dei migliori prodotti cushion low cost, non possiamo che nominare l’Halo Glow Blush Beauty Wand di e.l.f., infuso con squalano per il massimo dell’idratazione.
e.l.f., Halo Glow Blush Beauty Wand. Prezzo: 8€ su amazon.it
MIGLIORI PRODOTTI CUSHION PER LABBRA, I ROSSETTI MUST-HAVE
Se amate l’effetto delle labbra sfumate, ragazze e ragazzi, allora i prodotti cushion per labbra sono davvero ciò che fa per voi! Si tratta di gloss e rossetti cushion che si applicano picchettando sulla mucosa delle labbra per rilasciare un delicato accenno di colore; in alcuni casi, poi, esistono anche varianti molto scriventi, che vanno usate con parsimonia per ottenere l’effetto gradiente, più scuro al centro e più chiaro ai bordi.
Judydoll, Cushion Lip Powder Cream – Tinta Labbra Opaca 16 colori. Prezzo: 5,96€ su yesstyle.com
I ROSSETTI CUSHION OFFRONO LUNGA TENUTA E UN FINISH EXTRA MATTE
Tra i migliori prodotti cushion, in questo senso, non possiamo che nominare una tinta labbra opaca di Judydoll, dalla texture quasi powder. La Cushion Lip Powder Cream si applica per ottenere un trucco labbra long-lasting super matte, anche senza definire prima il contorno (a voi la scelta!).
Wycon, Blurring Touch. Prezzo: 6,90€ su wyconcosmetics.com
Altro rossetto low cost con applicatore cushion molto apprezzato è di Wycon: Blurring Touch è un rossetto effetto velluto con applicatore cushion in tinte neutre per i vostri look da tutti i giorni, da scegliere quando cercate un prodotto iper confortevole e facile da usare.
Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.
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Vi è piaciuto questo argomento? Allora leggete anche:
2) COME REALIZZARE UN TRUCCO DELICATO EFFETTO BAGNATO
3) MIGLIORI MATITE LABBRA WATERPROOF
Via Tenor
Per oggi da parte nostra è tutto. E voi cosa ne pensate dei migliori prodotti cushion che abbiamo scovato per voi? Fatecelo sapere in un commento sui social. Un abbraccio dal TeamClio!
Dei prodotti citati ho il fondo cushion di L’Oreal, mi piace tantissimo, ma per il momento l’ho messo da parte, mi spiace ma con il caldo non riesco proprio a spalmarmi niente in faccia, mi affido all’abbronzatura…sperando che basti
Io ho il correttore della maybeline e mi trovo bene. Ne vorrei trovare uno bio con la stessa coprenza e durata ma non ne ho ancora trovato nessuno. Qualcuna mi può aiutare? Grazie
Io l’unico che ho ricompratolto volentieri di questa cushion-mania è stato il Too Faced Melted… ma giusto per alcuni colori che adoro.. per il resto questo “packaging” perché di quello si tratta non mi piace, lo trovo scomodo soprattutto nei fondotinta e inoltre rispetto alle “normali” confezioni c’è davvero poco prodotto rapportato al prezzo.
L’eyeliner cushion di deborah è uno degli eyeliner più comodi mai provati!!!
Clio, certo che Sephora si perde in un bicchier d’acqua! Con i milioni di clienti che hai mandato a comprare le Naked, la UD ecc. con le tue recensioni…era OVVIO che il prodotto te lo dovessero dare GRATIS avendo dimenticato i soldi
Dicesi ” i’ che tiragn’ ” in dialetto napoletano!
Guarda che tirchieria ehehehehe
Ciao! Parlano bene dei correttori della Purobio: pare che siano coprenti. Io non li uso perché mi trovo benissimo con quello della Couleur Caramel, che non è coprentissimo, ma non ho bisogno di molta coprenza (ho occhiaie leggere e non tutti i giorni ). Prova a fare un salto alla tua bioprofumeria di fiducia!
La penso come te. Sono molto graziosi da tenere in borsa, questo sì. Però la quantità di prodotto è minima! Caso mai un fondo cushion di target medio-basso (kiko o Deborah ) per ammortizzare la spesa.
Vero! Come minimo! Che tirchi!
..ma gli ombretti cushion di Kiko sarebbero quelli della linea permanente, con l’applicatore a spugnetta e pochissssssimooo prodotto all’interno del packaging stilo? Gli Eyetech Look Eyeshadow, come quello nella foto?
L’unico prodotto di cushion che ho è il correttore anti age della MNY.. Anni fa avevo preso anche il fondotinta della stessa linea ma era troppo unticcio per me e l’avevo regalato. Questi prodotti mi ispirano poco, perché sarebbero adatti all’estate, ma in questo periodo, un prodotto luminoso per me vuole dire lucidarmi dopo mezz’ora.. Inoltre a parte quello di Lancome gli altri che ho visto sono tutti scurissimi.. Anche le terre cushion L’Oreal sono decisamente marronazze
Esatto!
Sinceramente la cosa non mi ispira tanto, mi dà l’idea che si sprechi un sacco di prodotto. Anche con il correttore di Maybelline la prima cosa che faccio dopo averlo aperto è togliere il cuscinetto: ci rimane un sacco di prodotto ed è un nido di batteri!!
A me purtroppo ne hanno chiusa una quasi “vicino a casa”. Tristissimo. Adesso non so dove andare…. sigh!
Mi rimane solo internet ma non è la stessa cosa, non posso toccare, provare, vedere etc. etc.
E come fai? Strappi via tutto o c’è un metodo?
Capisco…. prova a vedere in qualche erboristeria ben fornita : la Purobio la tengono pure in alcune erboristerie
Io ne ho un paio, presi con gli sconti. Diciamo che sono molto pratici e comodi per truccarsi fuori casa: non occorre sfumare per cui le dita restano pulite. Sono ottimi per delineare il contorno occhi. I colori sono belli ma non troppo pigmentati ( per questo non occorre sfumarli). Su di me la tenuta è buona : ma io non faccio testo, dato che di solito gli ombretti mi reggono abbastanza bene anche senza primer. La quantità della polvere è minima: uno ce l’ho già finito. Vanno considerati dei trucchi da emergenza, del tipo di quando non si ha avuto tempo o voglia di truccarsi a casa. Di certo non sono prodotti da routine quotidiana, su cui fare affidamento, perché durano poche settimane.
Mi piace molto il fatto di poter ritoccare il fondotinta in tutta praticità anche quando non sono a casa, sicuramente proverò la terra dell’oreal e pure il blush mi ispira. Il correttore della maybelline invece è tra i miei top da sempre
Grazie mille per tutte le informazioni! Ciao!
Vero! Però sai che io (parlando sempre di fondi) l’ho trovato scomodo anche da portare in borsa?.. All’inizio la spugnetta si sporca (si imbeve) molto di prodotto.. E quando ero in giro non è che mi rendesse cosi semplice l’applicazione.. Poi, come abbiamo detti già dentro la quantità non è sto granché, se poi l’altra metà me lo “perdo” in giro!
Davvero? Ma allora non convengono proprio!
Di nulla! Grazie a voi per il blog, e per il vostro lavoro!
Io ho il cushion della l’oreal e lo adoro!confermo però che dura davvero poco e infatti approfittando di uno sconto su maquillalia ne ho preso una seconda confezione. Ho anche la terra cushion sempre di l’oreal che sembra scura ma di fatto è molto modulabile e sfumabile con la beauty blender. Adoro il correttore di MNY,è così sofficioso da applicare!però vi devo confessare che da poco ho iniziato a tradirlo con un altro concealer davvero fantastico anche se non cushion 🙂
Mi stavo preoccupando xé non ho nulla di Cushion… Fortuna che Clio é arrivata in mio aiuto e in corner, ho il correttore Maybelline Antietá…
Anche io ho la pelle mista ma devo dire che con quello di l oreal mi trovo davvero bene. Adesso che fa caldo fisso alla fine il tutto con appena un po ci cipria sulla zona T applicata con la beauty blender bagnata
Io ho il fondotinta L’Oreal, mi trovo bene è molto leggero ma comodo da usare. Però mi mette l’ansia perché non so mai se sta finendo oppure no! ahah. Avevo pensato di portarlo per i ritocchi in borsa, ma non mi si rivela molto utile, boh non so perché ma alla fine non mi fa un uso migliore rispetto ai normali fondotinta…per cui…non l’ho ricomprato, ma ho preso UD One and Done…spettacolo.
Vero! E poi ho l’impressione che non siano molto igienici …..
io ho comprato il fondotinta cushion della kiko, dopo il post di clio sulle cose da comprare coi saldi di kiko e sono molto felice perché per la prima volta nella mia vita ho azzeccato il colore del fondotinta yeeee! avevo proprio bisogno di un fondotinta e con questo della kiko mi trovo bene, anche se le mie guance risultano un po’ lucide, ma non è un problema perché uso la cipria e si risolve tutto. quindi grazie mille clio per i tuoi sempre utilissimi consigli 🙂
Se mi capita, lo provo…
Hai ragione. Spero di trovarne una un po’ “sostanziosa”. Grazie!
Ahahahah! Verissimo! Braccine corte….
Speriamo che il fondotinta cushon di maybelline arrivi anche in italia! Mi piace il fatto che ci siano tonalità chiare visto che fino ad ora non ho mai potuto provare fondotinta di questo genere (ho provato tutte le marche) perchè avevano tutti tonalitá troppo scure per il mio incarnato…quindi incrocio le dita!
Prova a vedere se c’è un altro rivenditore nella tua zona: https://purobiocosmetics.it/dove-trovi-i-nostri-prodotti/
In aprile in Giappone avevo visto i fondotinta L’Oréal cushion e anche i blush della stessa linea. Anche i blush erano fantastici (visto che ero in viaggio ne ho approfittato e mi sono truccata in negozio un paio di volte). Poi ho avuto la brillante idea di comprarli al ritorno in Italia perché pensavo li avrei pagati meno e… sorpresa! In Italia i blush cushion L’Oréal non esistono
Come prodotti cushion ho l’istant age e il wonderful magenta! Quest’Ultimo mi piace moltissimo però sono costretta ad usare lo stesso il pennellino x le labbra perché sui bordi viene sfumato in una maniera che non mi piace (magari non so usarlo io!?). X i fondotinta e i blush non li ho comprati perché mi sembra uno spreco di soldi..Non so ..c’è molto meno prodotto ma si paga il packaging..capisco però che possa essere molto utile x chi necessita di ritocchi fuori casa, io cerco di prendere un buon fondotinta che duri e che non tocco più fino a sera.
Ps: mi sembra che a fine estate uscirà un fondotinta cushion anche di Essence che costerà circa 5€..
Lo strappi! Il cuscinetto è solo incastrato… Se poi vuoi rimetterlo è un attimo!
Eh si..
Mah… Secondo me sono un po’ quelle… “Mode del momento”!… Tra un po’ cosa si inventeranno?!… Forse il fondotinta ” a sputo”!!!
Ma tu sei un amore….. ci guardo subito… grazie!
E con il caldo afoso riesci lo stesso a metterlo?…sto cercando un prodotto ke si riesca ad adattare alla pelle
Ciao Cri a me è capitato di vedere la purobio nelle erboristerie dove hanno tutti i prodotti erbolario e tanti marchi simili!
Ciao!volevo kiedervi secondo voi un fondo cushion potrebbe andare bene cn il caldo afoso?tipo magari uno ke nn costi tanto magari della kiko se lo trovo,anke xke il 1 parto ma finke nn mi abbronzo qlcs devo metterla in faccia e i prodotti in polvere nn riesco piu tanto a metterli,se sudo colano ke è una bellezza!grazie
Si con l’afa è sempre meglio mettere prodotti in crema e leggeri. In questo senso i cushion vanno benissimo insieme a bb cream & co. Baci!
Ok grazie!
Ahah e ci daranno annesso un lama
Ciao Ros.. all’Erbolario da me non c’è.. proverò a guardare i negozi multimarca in giro. Forse ne ho trovato uno a Piacenza. Appena mi capita l’occasione provo a farci un salto. Grazie!
Da noi si chiamano pioc come pidocchio , si dice che ti danno il pidocchio ma vogliono indietro la pelle … ciao Anna Maria
Hihihi!!!!
Di nulla! Sai a volte si trovano nei posti più impensati! Io ne ho scovato uno qui a Stradella! !
Figurati!
Sarò scema ma io i cushion non li capisco….ho due rossetti di Sephora (gentile omaggio) ma non li trovo facili da stendere, come se dovessi tamponare…..boh!
Il mio stesso pensiero! Che poi x il contorno come si fa!? Viene una cosa non definita se non si usa il pennellino labbra
AHAHAHAHAHA
Qual è questo concealer fantastico con cui tradisci il MNY?
Mi hai incuriosita moltissimo!
io invece non penso proprio che con l’afa siano adatti i prodotti in crema ,l’unica cosa leggera di questi prodotti è la coprenza ma sempre umidi sono,vale solo x chi ha la pelle secca secondo me le altre tipologie di pelle tribolano e basta io ho la pelle appena mista e con 35 gradi mi lucidano e danno fastidio come penso alla maggioranza
Hehehe..quando si dice la passione per il gossip 🙂 si tratta del clarins instant concealer. Per me è fantastico..super cremoso. Lo applico con la spugnetta per ottenere l effetto migliore. Costa tanto (mi pare 27 euro) ma io l’ho preso su douglas online al 25% in meno, ne basta pochissimo e dentro ci sono 15ml di prodotto!!pensa che il MNY che è già grande ne ha 7 di ml..fra l’altro avevo cercato opinioni da parte di Clio ma non mi pare di averne trovate!mi son fatta preparare un campioncino da Sephora 🙂 prima di prenderlo. Clio dacci il tuo responso!hai mai provato l instant concealer di clarins??
Per terminare lo scambio interculturale :)), ho chiesto.. Anche da noi esiste! pidocchio nel senso di tirchio… ” o’ pirucch’ “
Ahahah , ogni mondo è paese
Ciao Clio per favore se hai tempo puoi fare una recensione della Sculpting palette di Rimmel firmata da Kate Moss?
La sto vedendo in vari post su internet ma vorrei sapere cose ne pensi tu
ne sarei felice! un bacione :*
si l’ho comprato la settimana scorsa quindi l’ho messo ancora poche volte, ma da quel poco che ho potuto capire mi sembra che si amalgami bene alla pelle, la uniforma, almeno per me, e in questi giorni c’era molto caldo, ha resistito bene. io ho sempre comprato fondotinta liquidi e la differenza la noto, questo di kiko è sicuramente meno pesante e più adatto all’estate, anche per la facilità di applicazione
Quale hai preso?quello classico o il next generation?io il secondo perché avendo già 2-3 prodotti un po’ illuminanti ho preferito comprarne uno più matte.
Eh anke io ho la pelle mista in effetti bisognerebbe provare ma ormai tra poco parto e poi la mia pelle sarà più scura o cmq rossa e quindi è inutile ke lo prenda adesso…magari ad ottobre o l anno prossimo vediamo
Grazie per la conferma, Team! 🙂 Ricordavo che Clio li aveva recensiti secoli fa e li avevo anche acquistati trovandoli validi, ma…..finiscono in un battito di ciglia!
io ho preso quello classico, il colore 020 rose, il più chiaro dato che sono una mozzarellina!
Io ho comprato la terra glow di L’Oreal,non sono molto pratica con la spugnetta data in dotazione, non è pesante sul viso ma mi fa lucidare tanto la zona T. Ufff,vediamo se migliorò nell’applicazione e se ci sono miglioramenti. Ci farò sapere.
mah.. non mi ispirano
io ho la pelle molto chiara, potreste consigliarmi un fondotinta cushion adatto a me? Tutti quelli che trovo sono sempre uno o due tonalità più scuri