COME SI USA LA MATITA LABBRA WATERPROOF TRASPARENTE? QUALE PROVARE SUBITO?

Meno conosciuta rispetto a quella colorata, la matita labbra waterproof trasparente non può mancare nel vostro beauty. Come suggerisce il nome, a contraddistinguerla è la mancanza di colore che viene usato per delineare i contorni delle labbra. In grado di dare maggior volume alla bocca, piace perché permette al rossetto di durare per ore senza sbavature. Dalla consistenza morbida e cremosa, applicarla è davvero semplice. Dai brand di lusso fino a quelli low cost, la matita labbra trasparente è diventata un must di molte collezioni.

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La matita labbra è immancabile nel nostro beauty, un prodotto che solitamente utilizziamo nella stessa nuance del rossetto. In realtà questo cosmetico nasconde molte sorprese e una di queste è proprio la matita labbra waterproof trasparente. Ancora non la conoscete ma siete curiose di saperne di più? Seguiteci nel post fino alla fine.

COS’È LA MATITA LABBRA WATERPROOF TRASPARENTE?

Il nome è un chiaro indizio: la matita labbra waterproof trasparente è tendenzialmente senza colore, o per meglio dire senza pigmenti colorati. Nonostante la mina spesso sia rosa chiaro o bianca, una volta applicata sulle labbra è quasi invisibile.

La matita labbra trasparente permette al rossetto di durare a lungo senza alterarne il colore

Prodotto da avere nel beauty, ragazze, per ogni evenienza, diventa praticamente un must se non uscite mai di casa senza il vostro rossetto preferito. Una delle proprietà della matita è proprio quella di agire come una sorta di primer che permette al colore di durare al lungo, senza doverlo ritoccare nel corso della giornata. Inoltre un vantaggio di non poco conto è che proprio perché invisibile non va ad alterare il colore del rossetto.

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Se anche voi avete paura di uscire fuori dai contorni quando applicate il rossetto – in particolare quello nelle nuance accese – e di dover iniziare tutto daccapo, allora la matita trasparente è la vostra arma segreta. Utilizzandola per disegnare il contorno labbra, crea una sorta di barriera efficace sia con i rossetti che con i lipgloss che non correrà il rischio di sbavare o di depositarsi nelle rughe attorno alla bocca.

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MORBIDA E RESISTENTE: LE CARATTERISTICHE DELLA LIP PENCIL

Ora che abbiamo visto cos’è la matita labbra waterproof trasparente, per avere un prodotto di qualità dobbiamo anche conoscere le caratteristiche principali che la lip pencil deve avere.

Il primo aspetto da prendere in considerazione nella matita è la texture, che deve essere cremosa, con una mina morbida che consente di stenderla facilmente. Resistente all’acqua deve anche asciugarsi rapidamente per consentire di applicare subito dopo il rossetto.

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La mina morbida, poi è fondamentale anche perché consente di temperarla facilmente e di averla sempre appuntita così da tracciare con precisione la linea per creare un contorno abbastanza sottile che dia volume alle labbra in modo naturale.

La matita labbra trasparente deve avere una texture cremosa

Visto che possiamo considerarla una sorta di primer, la matita trasparente deve essere anche resistente, quindi uno degli aspetti da considerare prima di acquistarla è che sia anche waterproof.

COME APPLICARE LA MATITA TRASPARENTE

Applicare la matita labbra waterproof trasparente è davvero semplice e dovete seguire gli stessi step di quella colorata. Come sempre iniziate dall’arco di cupido allontanandovi di qualche millimetro dal contorno delle labbra, così da farle apparire più piene una volta steso il rossetto.

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Ora socchiudete le labbra e tracciate una linea ai lati dall’arco di cupido fino agli angoli della bocca. A questo punto dovete concentrarvi sul labbro inferiore e partendo dal centro tracciate anche in questo caso un linea di qualche millimetro oltre le labbra. Poi procedete fino agli angoli della bocca. Se volete utilizzarla come primer allora stendete la matita su tutte le labbra e quando sarà asciutta applicate il rossetto o il lucidalabbra.

LE MATITE LABBRA DI ALTA PROFUMERIA

Ragazze, pronte a scoprire le matite labbra waterproof trasparenti da comprare? Iniziamo con quelle di alta profumeria e in particolare con Rouge Dior Contour Universale. La mina morbida e il pennello in setole vi regalano un’applicazione precisa e semplice. Poi grazie alla formula a base di estratto di peonia e burro di karitè le labbra saranno sempre nutrite.

Dior, Rouge Contour Universale – 000 Diornatural. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

Anche l’iconica matita di Chanel Le Craynon Lèvres ha una formula che assicura una lunga tenuta e un tratto scorrevole e opaco che dura tutto il giorno.

Chanel, Le Craynon Lèvres – 152 Clear. Prezzo: 30,00€ su chanel.com

I BRAND LOW COST DI QUALITÀ

Molti brand hanno all’interno del loro catalogo la matita labbra waterproof trasparente, anche quelli low cost. Tra le più interessanti troviamo quella della L’Oreal: Le Lip Liner Magique ha una formula delicata che si prende cura delle vostre labbra quotidianamente regalandovi un effetto naturale e labbra belle da baciare.

L’Oreal, Le Lip Liner Magique. Prezzo: 7,90€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di una matita che vi permetta di far durare il rossetto tutto il giorno o quasi, quella della Deborah nonostante sia trasparente, è ad alta pigmentazione, dettaglio che rende il tratto scorrevole e il finish pieno.

Deborah Milano, Matita labbra 24 Ore trasparente. Prezzo: 9,96€ su amazon.it

Ha un effetto rimpolpante la matita trasparente di NYX Professional Makeup grazie alla sua formula arricchita con zenzero e paprika. Avrete labbra piene e voluminose e un rossetto che durerà tutto il giorno.

NYX Professional Makeup, Matita effetto rimpolpante. Prezzo: 7,90€ su amazon.it

Stesso effetto lo possiamo sperimentare anche con la matita Revolution Beauty che con il suo effetto vellutato definisce le labbra e regala una sensazione di calore che va ad aggiungere volume alla bocca. La presenza di acido ialuronico e vitamina E mantiene le labbra idratate.

Revolution Beauty, Matita labbra volumizzante Pout Bomb – Malva chiaro. Prezzo: 4,29€ su amazon.it

Non ha bisogno di presentazione la matita Colour Elixir di Max Factor, neanche quella nella declinazione trasparente che assicura un contorno labbra definito e senza sbavature per diverse ore.

Max Factor, Colour Elixir Universal. Prezzo: 5,90€ su amazon.it

Nella lista delle matite trasparenti low cost non poteva mancare quella di Kiko che crea una barriera contro le sbavature e si adatta a qualsiasi tonalità di rossetto o lucidalabbra grazie all’effetto invisibile.

Kiko, Invisible Lip Liner. Prezzo: 8,49€ su kikocosmetics.com

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Ragazze, eccoci qui alla fine del post e ora che abbiamo scoperto di più sulle matite labbra waterproof trasparenti, siamo curiose di sapere cosa ne pensate: le conoscevate già? Le proverete? Lasciate un commento sui nostri canali social. Un bacione dal TeamClio.