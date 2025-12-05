NETFLIX DICEMBRE 2025: TUTTI ATTENDONO IL FINALE DI STRANGER THINGS
- C’è ben poco da fare, la programmazione Netflix di dicembre 2025 è contrassegnata dagli ultimi due capitoli di Stranger Things.
- Siamo al gran finale, alla conclusione della storia, alla resa dei conti, dopo i primi 4 episodi rilasciati a fine novembre.
- Tuttavia, non c’è solo Stranger Things 5 nel catalogo Netflix; la piattaforma ha in serbo tante altre novità, come il ritorno – molto atteso anche questo – di Emily in Paris.
- Ci sarà persino un reality tutto italiano, con la coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.
- Tra i film più attesi ce n’è uno d’animazione: Troll 2.
Credits: @netflixit via Instagram – Tutte le foto sono prese dal profilo ufficiale Instagram Netflix Italia
Da queste prime brevi anticipazioni appare abbastanza chiaro che ce n’è proprio per tutti, grandi e piccini, amanti della nostalgia anni ’80 e del glamour contemporaneo, ma non solo. Vediamo allora nel dettaglio tutta la programmazione Netflix di dicembre 2025: via col post!
L’AMORE È CIECO ITALIA: IL REALITY CON BENEDETTA PARODI
Sono insoliti ma anche i reality passano su Netflix e, la cosa più interessante, è che questo è italiano, o comunque ambientato in Italia.
c’è anche un reality a tema amore
Si chiama “L’amore è cieco” ed è condotto da una coppia collaudata, quella formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.
Un gruppo di single prova a trovare l’anima gemella, ma alla cieca, senza mai vederla. Un nuovo esperimento sociale e sentimentale, per dimostrare che l’attrazione, l’interesse e l’amore possono nascere anche senza l’aspetto estetico.
NETFLIX DICEMBRE 2025: IL RITORNO DI EMILY IN PARIS 5
Vi mancava Emily in Paris? Beh, l’attesa è finita perché il 18 dicembre arriva la quinta stagione.
Ancora tante sorprese e diverse location, tra cui anche Roma e Venezia, oltre Parigi.
Emily si ritrova a dover affrontare nuove difficoltà professionali e, ovviamente, sentimentali, prendendo decisioni e pagandone – in un modo o nell’altro – le conseguenze.
TROLL 2, IL SEQUEL DEL FILM PIÙ VISTO SU NETFLIX
Uno dei film di animazione più belli, divertenti e ben fatti degli ultimi anni, nonché tra i più visti. E ora su Netflix è arrivato il seguito.
Lo scorso 1° dicembre è stato rilasciato Troll 2, film fantasy norvegese. Nora, Andreas e Kris dovranno affrontare un pericoloso troll, che spaventa l’intera Norvegia.
NETFLIX DICEMBRE 2025: GOODBYE JUNE, IL PRIMO FILM DIRETTO DA KATE WINSLET
Kate Winslet è senza dubbio un’attrice di enorme successo, ma questa volta è dietro la camera a dirigere il suo primo film. È, infatti, la regista di Goodye June, un drammatico ambientato prima di Natale – esce il 24 dicembre – quando una famiglia, dopo un peggioramento di salute della mamma, finisce nel caus.
STRANGER THINGS 5: GLI ULTIMISSIMI EPISODI A NATALE
Hawkins è pronta a tremare ancora, e noi con lei. La quinta stagione è densa di emozioni forti e il volume 2, insieme al gran finale, non saranno certo da meno.
I protagonisti di Stranger Things 5 si stanno preparando alla battaglia finale, a sconfiggere il male e cercare un po’ di pace.
Ce la faranno? Perderemo qualcuno? Chi vincerà? Lo scopriremo a Natale.
TUTTI I TITOLI E LE DATE DI NETFLIX DI DICEMBRE 2025
1° DICEMBRE
- All The Empty Rooms: le stanze di chi non tornerà
- Dark Winds Stagione 1
- I racconti delle Tartarughe Ninja
- Intervista col vampiro – Stagioni 1-2
- Le streghe Mayfair di Anne Rice – Stagioni 1-2
- Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman e Adam Sandler
- Talamasca – L’ordine segreto – Stagione 1
- Troll 2
2 DICEMBRE
- Killing Eve (guarda la video recensione) – Stagioni 1-4
- Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work
- Sean Combs: la resa dei conti
3 DICEMBRE
- My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale!
- With Love, Meghan: Festeggiamo il Natale
4 DICEMBRE
- I Wish You Had Told Me
- Lali: è tempo di cambiare
- Satu – Seconda Stagione
- The Abandons – Stagione 1
5 DICEMBRE
- Colpevole – Stagione 1
- Jay Kelly
- Love and Wine
- Papà ha salvato il Natale 2
- Sicilia Express – Stagione 1
- Stephen
- The New Yorker at 100: storia di un settimanale
6 DICEMBRE
- Pro Bono – Serie TV
9 DICEMBRE
- Pax Massilia S2
10 DICEMBRE
- L’incidente (Accidente) S2
- Record of Ragnarok S3
- Simon Cowell: alla ricerca di una nuova boyband
11 DICEMBRE
- Kasaba
- Lost in the Spotlight
- Man Vs Baby Stagione 1
- Se non avessi mai visto il sole – Stagione 1 Parte 2
The Fakenapping
Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft s2
12 DICEMBRE
- Città delle ombre
- Natale con uno sconosciuto Terza Stagione
- Single Papa
- Wake Up Dead Man – Knives Out
14 DICEMBRE
- Dune – Parte due
15 DICEMBRE
- One Piece – Stagione 1 Parte 2
- Younger – Stagioni 1-5
16 DICEMBRE
- Me Contro Te – Il film: Operazione Spie
17 DICEMBRE
- Murder in Monaco: il caso Edmond Safra
18 DICEMBRE
- 10dance
- Emily in Paris 5
19 DICEMBRE
- 1975: l’anno che ha stravolto il mondo
- Eroi cercasi (La hora de los valientes)
Raat Akeli Hai – The Bansal Murders
The Great Flood
24 DICEMBRE
- Goodbye June
26 DICEMBRE
- Cover-Up: il giornalista investigativo Seymour Hersh
- Stranger Things – Stagione 5 Parte 2
30 DICEMBRE
- Carosello in Love
- Ricky Gervais: Mortality
Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:
1) I PROTAGONISTI DI STRANGERS THINGS SONO CRESCIUTI SOTTO I NOSTRI OCCHI
2) FESTIVAL DI SANREMO 2026: SARANNO 30 I BIG SUL PALCO DELL’ARISTON
3) DAMIANO DAVID E DOVE CAMERON SONO PROSSIMI AL MATRIMONIO?
Via Giphy
Ragazze, è il vostro turno e vorremmo sapere cosa ne pensate dei nuovi titoli Netflix, quale vi interessa di più e se avete seguito i progressi di Stranger Things ed Emily in Paris. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!
Has anyone else checked out 76nplataforma? I was pleasantly surprised. Solid platform with a good selection of games. Worth a look if you’re searching for something new. Check it out: 76nplataforma