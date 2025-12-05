NETFLIX DICEMBRE 2025: TUTTI ATTENDONO IL FINALE DI STRANGER THINGS

C’è ben poco da fare, la programmazione Netflix di dicembre 2025 è contrassegnata dagli ultimi due capitoli di Stranger Things. Siamo al gran finale, alla conclusione della storia, alla resa dei conti, dopo i primi 4 episodi rilasciati a fine novembre. Tuttavia, non c’è solo Stranger Things 5 nel catalogo Netflix; la piattaforma ha in serbo tante altre novità, come il ritorno – molto atteso anche questo – di Emily in Paris. Ci sarà persino un reality tutto italiano, con la coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Tra i film più attesi ce n’è uno d’animazione: Troll 2.

Da queste prime brevi anticipazioni appare abbastanza chiaro che ce n’è proprio per tutti, grandi e piccini, amanti della nostalgia anni ’80 e del glamour contemporaneo, ma non solo. Vediamo allora nel dettaglio tutta la programmazione Netflix di dicembre 2025: via col post!

L’AMORE È CIECO ITALIA: IL REALITY CON BENEDETTA PARODI

Sono insoliti ma anche i reality passano su Netflix e, la cosa più interessante, è che questo è italiano, o comunque ambientato in Italia.

c’è anche un reality a tema amore

Si chiama “L’amore è cieco” ed è condotto da una coppia collaudata, quella formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Un gruppo di single prova a trovare l’anima gemella, ma alla cieca, senza mai vederla. Un nuovo esperimento sociale e sentimentale, per dimostrare che l’attrazione, l’interesse e l’amore possono nascere anche senza l’aspetto estetico.

NETFLIX DICEMBRE 2025: IL RITORNO DI EMILY IN PARIS 5

Vi mancava Emily in Paris? Beh, l’attesa è finita perché il 18 dicembre arriva la quinta stagione.





Ancora tante sorprese e diverse location, tra cui anche Roma e Venezia, oltre Parigi.

Emily si ritrova a dover affrontare nuove difficoltà professionali e, ovviamente, sentimentali, prendendo decisioni e pagandone – in un modo o nell’altro – le conseguenze.

TROLL 2, IL SEQUEL DEL FILM PIÙ VISTO SU NETFLIX

Uno dei film di animazione più belli, divertenti e ben fatti degli ultimi anni, nonché tra i più visti. E ora su Netflix è arrivato il seguito.

Lo scorso 1° dicembre è stato rilasciato Troll 2, film fantasy norvegese. Nora, Andreas e Kris dovranno affrontare un pericoloso troll, che spaventa l’intera Norvegia.

NETFLIX DICEMBRE 2025: GOODBYE JUNE, IL PRIMO FILM DIRETTO DA KATE WINSLET

Kate Winslet è senza dubbio un’attrice di enorme successo, ma questa volta è dietro la camera a dirigere il suo primo film. È, infatti, la regista di Goodye June, un drammatico ambientato prima di Natale – esce il 24 dicembre – quando una famiglia, dopo un peggioramento di salute della mamma, finisce nel caus.

STRANGER THINGS 5: GLI ULTIMISSIMI EPISODI A NATALE

Hawkins è pronta a tremare ancora, e noi con lei. La quinta stagione è densa di emozioni forti e il volume 2, insieme al gran finale, non saranno certo da meno.

I protagonisti di Stranger Things 5 si stanno preparando alla battaglia finale, a sconfiggere il male e cercare un po’ di pace.

Ce la faranno? Perderemo qualcuno? Chi vincerà? Lo scopriremo a Natale.

TUTTI I TITOLI E LE DATE DI NETFLIX DI DICEMBRE 2025

1° DICEMBRE

All The Empty Rooms: le stanze di chi non tornerà

Dark Winds Stagione 1

I racconti delle Tartarughe Ninja

Intervista col vampiro – Stagioni 1-2

Le streghe Mayfair di Anne Rice – Stagioni 1-2

Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman e Adam Sandler

Talamasca – L’ordine segreto – Stagione 1

Troll 2

2 DICEMBRE

Killing Eve (guarda la video recensione) – Stagioni 1-4

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work

Sean Combs: la resa dei conti

3 DICEMBRE

My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale!

With Love, Meghan: Festeggiamo il Natale

4 DICEMBRE

I Wish You Had Told Me

Lali: è tempo di cambiare

Satu – Seconda Stagione

The Abandons – Stagione 1

5 DICEMBRE

Colpevole – Stagione 1

Jay Kelly

Love and Wine

Papà ha salvato il Natale 2

Sicilia Express – Stagione 1

Stephen

The New Yorker at 100: storia di un settimanale

6 DICEMBRE

Pro Bono – Serie TV

9 DICEMBRE

Pax Massilia S2

10 DICEMBRE

L’incidente (Accidente) S2

Record of Ragnarok S3

Simon Cowell: alla ricerca di una nuova boyband

11 DICEMBRE

Kasaba

Lost in the Spotlight

Man Vs Baby Stagione 1

Se non avessi mai visto il sole – Stagione 1 Parte 2

The Fakenapping

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft s2

12 DICEMBRE

Città delle ombre

Natale con uno sconosciuto Terza Stagione

Single Papa

Wake Up Dead Man – Knives Out

14 DICEMBRE

Dune – Parte due

15 DICEMBRE

One Piece – Stagione 1 Parte 2

Younger – Stagioni 1-5

16 DICEMBRE

Me Contro Te – Il film: Operazione Spie

17 DICEMBRE

Murder in Monaco: il caso Edmond Safra

18 DICEMBRE

10dance

Emily in Paris 5

19 DICEMBRE

1975: l’anno che ha stravolto il mondo

Eroi cercasi (La hora de los valientes)

Raat Akeli Hai – The Bansal Murders

The Great Flood

24 DICEMBRE

Goodbye June

26 DICEMBRE

Cover-Up: il giornalista investigativo Seymour Hersh

Stranger Things – Stagione 5 Parte 2

30 DICEMBRE

Carosello in Love

Ricky Gervais: Mortality

