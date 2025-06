STRANGER THINGS 5: IN ARRIVO L’ULTIMA POTENTE STAGIONE

Intorno a Stranger Things 5, l’ultima stagione della serie ambientata ad Hawkins, c’è grande fermento, molta attesa e aspettative altissime. Quando sarà rilasciata? La data di uscita è stata finalmente annunciata. Anzi, sarebbe più corretto parlare di date di uscita, al plurale, perché la nuova stagione sarà divisa in tre parti. Sappiamo che la trama è ambientata nell’autunno 1987 e che il cast si è riunito quasi completamente. Nella quinta stagione di Stranger Things tornano praticamente tutti e rivedremo i protagonisti della serie alle prese con il mostro cattivo, Vecna. Si preannuncia un finale di stagione esplosivo, in grado di mescolare dramma, horror e fantasy.

Lo scenario anni ’80, il demogorgone, una città oscura e sinistra, eventi catastrofici, morti inaspettate e sospette. C’è tutto quello che serve per appassionare giovani e adulti. Ed è proprio quello che è accaduto sin dalla prima stagione di Stranger Things.

Ogni singolo personaggio, a suo modo, ci ha appassionato, strappato un sorriso, fatto piangere e persino arrabbiare. Tutti hanno una storia personale, tutti hanno coinvolto lo spettatore e tutti sono entrati nel cuore del pubblico. Ecco perché, a fronte di una storia fantasy e tetra ma basata su relazioni personali forti e importanti, Stranger Things ha conquistato tutto il mondo. Quindi, sì, tutti attendono l’ultima stagione, l’opera conclusiva.

Pronti per scoprire quello che sappiamo finora, quindi le anticipazioni su Stranger Things 5? Allora non perdiamo altro tempo e via col post!

STRANGER THINGS 5: LA DATA DI USCITA IN ITALIA E LE PRIME IMMAGINI IN ANTEPRIMA

L’attesa sta per terminare. Nel corso del recente mega evento Tudum organizzato a Los Angeles è stata finalmente annunciata la data di uscita (anche in Italia) della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Millie Bobby Brown nell’ultima stagione





Le date da segnare sul calendario in realtà sono tre, perché la nuova stagione composta da 8 episodi sarà divisa in 3 parti, anche se fortunatamente tutte molto vicine tra loro.

Winona Ryder tornerà in Stranger Things 5

Il Volume 1 (episodi 1-4) sarà disponibile dal 27 novembre (il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti), il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il gran finale di stagione (l’episodio 8 che avrà la durata di un film) è atteso per il 1° gennaio 2026.

I protagonisti in uno dei nuovi episodi

Possiamo già dirvi che in Italia ogni volume uscirà su Netflix alle 2:00 del mattino.

LA TRAMA: SI TORNA A HAWKINS TUTTI INSIEME

Qualcuno è partito, qualcun altro è stato deportato e c’è chi è rimasto ma ora è tempo di tornare tutti insieme nella città da cui tutto è iniziato: Hawkins.

L’attesa è alle stelle per la quinta stagione

Ci spostiamo, quindi, nuovamente nello stato dell’Indiana, per seguire le avventure dei nostri giovani amici. L’ultima stagione sarà ambientata interamente a Hawkins, come si poteva capire anche dall’ultimissimo episodio della quarta stagione.

Di seguito la sinossi, ovvero la sintesi della trama:

Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall’apertura delle faglie e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti – l’intero gruppo – si uniscano, un’ultima volta

CAST DI STRANGER THINGS 5: CI SARANNO UNA NEW ENTRY E DUE ADDII

Attenzione, se pensavate di aver visto tutto e conosciuti tutti, dobbiamo dirvi che vi sbagliate. Nell’ultima stagione di Stranger Things assisteremo a un nuovo ingresso che si unirà al resto del cast.

che ruolo avrà linda hamilton in stranger things 5?

Ebbene sì, ci sarà una new entry e si tratta di Linda Hamilton, importante icona anni ’80 celebre per aver presto parte alle riprese dei vari Terminator.

Non sappiamo al momento che personaggio interpreterà e quanto sarà coinvolta nelle storie dei ragazzi e della loro lotta contro Vecna. Il suo è un ruolo top secret.

Non torneranno nella quinta stagione Sean Astin – che ha interpretato il fidanzato di Joyce, Bob Newby- e mancherà all’appello anche il fattorino Surfer Boy Pizza, Argyle, interpretato da Eduardo Franco.

CHE FINE FARÀ MAX E QUALE ALTRA CANZONE CI CONQUISTERÀ COME RUNNING UP THAT HILL?

Sembrava avere un ruolo secondario, quasi marginale, invece Max ha centrato il cuore di tanti con il suo immenso coraggio e i presagi che l’hanno accompagnata nel corso di Stranger Things 4.

Interpretata da Sadie Sink, ha colpito innanzitutto facendo tornare alla ribalta un grande successo musicale degli anni ’80: la canzone Running Up That Hill di Kate Bush.

Subito dopo il rilascio degli episodi il brano è tornato in cima a tutte le classifiche, registrando milioni e milioni di ascolti.

il personaggio di eddie sarà celebrato da dustin

Un successo clamoroso e potente, che hanno condotto alcuni intervistatori a chiedere ai fratelli Duffer se per la quinta stagione è previsto un altro brano anni ’80.

La risposta è stata no. Al The Hollywood Reporter i due creatori hanno dichiarato:

“Non ce ne sarà un altro! Se proviamo a farlo con un’altra canzone, fallirà. Noi e Ross, il nostro supervisore musicale, avevamo tutti un elenco di possibili canzoni che volevamo e “Running Up That Hill” era tutto. Mentiremmo se dicessimo che sapevamo che avrebbe avuto quella risonanza. Forse perché sembra molto moderna. Ma non ce ne sarà un altro”.

Ricordiamo che la quarta stagione oltre a farci innamorare del famoso brano di Kate Bush, ci ha anche regalato una performance meravigliosa di Joseph Quinn, nella serie Eddie Munson, che ha suonato Master of Puppets dei Metallica (successivamente l’ha fatto anche dal vivo con la band).

Ma, tornando a Max, che fine farà? Non lo sappiamo, in molti sperano che si salvi, che trovi pace. Certo è che il suo personaggio, nel corso della quarta stagione, ha effettivamente tolto lo scettro a Undici, la protagonista della serie, interpretata dalla bravissima Millie Bobby Brown.

COME FINIRÀ STRANGER THINGS 5?

È davvero presto e anche impensabile sapere in anteprima come si concluderà la serie. Ma qualche anticipazione è comunque giunta grazie alle parole dell’attore David Harbour, che interpreta Hopper.

Una scena della quarta stagione

Difatti, ha dichiarato:

“So dove andremo a finire ed è molto, molto commovente. Questo è il termine che userò… È un’impresa incredibile. Voglio dire, le scene e gli eventi che vedremo visto sono più grandiosi di qualsiasi cosa abbiamo fatto in passato”.

