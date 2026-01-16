COSA C’È DI NUOVO SU NETFLIX A GENNAIO?

C’è poco da fare, il titolo più atteso in assoluto tra le novità Netflix di gennaio 2026 è stato Stranger Things. La famosa serie tv tra demogorgoni e sottosopra è giunta alla sua conclusione nella notte di Capodanno. Chiuso questo capitolo, però, la piattaforma non arresta il suo successo arricchendo il catalogo di ulteriori novità e attesissimi ritorni. Questo è il mese in cui esordisce Bridgerton 4 e arriva anche la mini serie crime di Agatha Christie: I sette quadranti. Inoltre, in questi giorni non si fa altro che parlare della docuserie di Corona. Inoltre, in tanto attendono il ritorno della coppia composta da Ben Affleck e Matt Damon nel film thriller: The rip – Non ti fidare.

Tutte le foto sono prese dall’account ufficiale Instagram di Netflix Italia: @netflixit

I titoli non mancano, l’attesa cresce sempre di più e la voglia di rilassarsi e ritrovarsi sul divano guardando qualcosa in linea con le proprie corde è proprio ciò che serve. Allora vediamo insieme quali sono le nuove uscite Netflix di gennaio 2026. Via col post!

IL CAPITOLO CONCLUSIVO DI STRANGER THINGS

Iniziamo da dove ci eravamo lasciati, dal finale di Stranger Things. Così Netflix ha deciso di inaugurare il 2026: con una fine. Undici e i suoi amici hanno sconfitto Vecna, i demogorgoni, il sottosopra e tutto ciò che di cattivo minacciava il loro mondo e la città di Hawkins.





È tutto finito, si va avanti con la propria vita, quella normale, in cui si studia, si va a lavorare, si provano sentimenti, talvolta ricambiati o meno. Ma che fine avrà fatto Undi? Il dubbio resta, ma la sua assenza consente a tutti di guardarsi indietro con nostalgia e proiettarsi al futuro con forza e consapevolezza.

L’ARRIVO DI BRIDGERTON 4

c’è grande attesa per il capitolo dedicato a Benedict

Catapultiamoci direttamente a fine mese, quando il 29 gennaio arriverà la quarta stagione di Bridgerton.

Questa volta gli episodi saranno incentrati sul secondogenito della famiglia, l’esuberante Benedict, interpretato da Luke Thompson. Troverà l’amore, un po’ di calma o cos’altro? Non ci resta che scoprirlo!

UNA MINISERIE DA BRIVIDO A FIRMA DI AGATHA CHRISTIE

Impossibile non immaginare a qualcosa che possa mettere i brividi quando si parla di Agatha Christie. Ora uno dei suoi tanti racconti diventa una storia sullo schermo.

Il 15 gennaio è uscito “I sette quadranti di Agatha Christie” e, come sempre, ci sono conseguenze mortali. Siamo nell’Inghilterra del 1925, a una festa sontuosa in campagna. Qualcosa va storto.

E, come è giusto che sia in questi casi, il mistero andrà risolto.

IL FALSARIO: UN FILM ITALIANO CON PIETRO CASTELLITTO

Pietro Castellitto torna con un film dal titolo “Il falsario”, tratto dall’opera di Nicola Biondo e Massimo Veneziani. Con lui anche Giulia Michielini. Ci troviamo nella Roma degli anni ’70: c’è un giovane artista, che sogna di diventare un grande, ma non tutto procede come deve e diventerà, invece, uno dei più grandi falsari.

TUTTE LE USCITE NETFLIX DI GENNAIO 2026

Di seguito le altre uscite che Netflix ha in programma a gennaio 2026:

1° gennaio

Stranger Things (serie originale, stagione 5, Finale)

Fuga in tacchi a spillo (film non originale)

Toro scatenato (film non originale)

Rain Man – L’uomo della pioggia (film non originale)

Fuga (serie originale, stagione 1)

Il migliore dei mondi (film non originale)

Il tempo delle mosche (serie originale, stagione 1)

L’amore in ufficio (serie originale, stagione 1)

Il mio fidanzato coreano (serie originale, stagione 1)

2 gennaio

Synden (serie originale, stagione 1)

7 gennaio

Marcello Hernández: American Boy (stand-up comedy originale)

8 gennaio

La sua verità (serie originale, stagione 1)

9 gennaio

People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza (film originale)

Machos Alfa (serie originale, stagione 4)

Fabrizio Corona: io sono notizia (miniserie originale)

Videocracy – Basta apparire (film non originale)

15 gennaio

I sette quadranti di Agatha Christie (serie originale, stagione 1)

Il prisma dell’amore (serie originale, stagione 1)

Amare e perdere (serie originale, stagione 1)

16 gennaio

The Rip – Soldi sporchi (film originale)

Come si dice “amore”? (miniserie originale)

20 gennaio

Star Search (serie originale, stagione 1)

WWE: La storia dietro le quinte (serie originale, stagione 2)

21 gennaio

Kidnapped: il caso Elizabeth Smart (documentario originale)

22 gennaio

Dalle ceneri 2: La voragine (film originale)

23 gennaio

Il falsario (film originale)

29 gennaio

Bridgerton (serie originale, stagione 4 parte 1)

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Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e non vediamo l’ora di conoscere le vostre opinioni, sapere cosa ne pensate delle nuove uscite Netflix 2026 e quali sono i titoli che vi siete segnate. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!