L’ECOPELLICCIA É IL MUST HAVE DELL’INVERNO DI CUI ABBIAMO BISOGNO

Torna anche quest’anno l’ecopelliccia inverno 2026 e i brand fanno a gara per proporci le loro versioni di questo capospalla comodo, morbido e caldo. Vestirsi in questa fredda stagione non è mai stato così divertente e confortevole, grazie alle pellicce sintetiche leggere ma avvolgenti e spesso anche coloratissime. Infatti, accanto ai soliti colori neutri, dal nero al bianco passando per le sfumature del beige, troviamo anche qualche proposta declinata in cromie energiche ed eccentriche, come il rosa o il verde. Non mancano alcune proposte insolite, come l’ecopelliccia fantasia o quella smanicata. Stile cappotto, trench, bomber o gilet, c’è davvero un’ampia scelta per quel che riguarda l’ecopelliccia invernale.

Credits: Foto di Adobe Stock| Retamosa



Non sapete su quale modello puntare? Quale sarà il vostro prossimo capospalla del cuore? Vi aiutiamo noi con la nostra selezione di finte pellicce, con cui affrontare anche le giornate più grigie. Lunghe e corte, con zip o bottoni, fittate o oversize, vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’ecopelliccia inverno, tra foto, prezzi e brand. Pronte? Via col post!

ECOPELLICCIA INVERNO 2026: IL GILET È DI MODA

Sapete che uno dei capispalla più insoliti eppure amatissimi di questo periodo è il gilet? Si tratta di una giacca senza maniche, spesso da portare aperta, perché priva di bottoni, cinture o zip. E ci sono tanti modi per indossare il gilet donna con stile!

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In questo caso, visto che non si tratta di un capospalla aderente, si può utilizzare anche sopra un’altra giacca, come un cappotto o una biker jacket in pelle.

Ma quale modello scegliere? Ecco che entra in gioco la nostra amata ecopelliccia inverno, che in questo caso si presenta smanicata.

Potete scegliere un modello semplice, così non vi sarà difficoltoso realizzare vari tipi di abbinamenti. Il nostro suggerimento è quindi quello di preferire qualcosa che sia declinato in nero o anche in bianco, per contrasti più netti ma comunque facili.

IL BOMBER IN PELLICCIA SINTETICA HA UNO STILE CASUAL COOL

Passiamo ora a un’altra tipologia, ossia al bomber in ecopelliccia inverno. Rispetto a tutti gli altri modelli, questo tipo di giacca è corta e avvolge moltissimo la parte superiore del corpo.

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Termina ai fianchi, dove si stringe formando una sorta di effetto tondo, proprio come un comunissimo bomber di qualsiasi altro materiale. Perché ci piace? Semplicemente perché unisce due stili: quello sporty e street del bomber a quello più ricercato della pelliccia sintetica.

ECOPELLICCIA INVERNO 2026 CON CAPPUCCIO, PER LOOK EASY E CALDI

Un’altra tipologia di ecopelliccia che ci ha letteralmente conquistate e che va alla grandissima quest’anno è quella col cappuccio.

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L’ECOPELLICCIA CON CAPPUCCIO è SPORTY CASUAL

In questo caso ci imbattiamo sicuramente in una proposta elegante e chic ma smorzata dal cappuccio, che rende l’outfit più easy.

In genere l’ecopelliccia con cappuccio si presenta in una versione di media lunghezza, linee pulite e asciutte e zip.

Vi basterà quindi abbinarla sia a maglione e jeans largo o anche alla tuta, quindi felpa e joggers, per apparire al top in ogni circostanza, soprattutto nel daywear.

ECOPELLICCIA INVERNO 2026: COLORI E FANTASIE

Finora abbiamo visto dei modelli di ecopelliccia per l’inverno e ci siamo imbattute principalmente in capispalla caldi e belli ma declinati in colori neutri e semplici.

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E se vi dicessimo che è possibile osare? Che ci sono delle varianti declinate in colori decisi, cromie brillanti ed energiche? Che è anche possibile optare per delle giacche con stampe e decori?

L’ECOPELLICCIA COLORATA DONA SPRINT ALL’OUTFIT

Ebbene sì, il mondo dell’ecopelliccia non si ferma alla mera imitazione dei modelli in pelliccia vera, ormai in disuso.

È infatti possibile scovare delle bellissime pellicce ecologiche colorate, così da dare vivacità al proprio outfit.

Tra queste troverete senza troppa difficoltà pellicce viola e rosa, verde e rosse, persino gialle e azzurre come il cielo.

In alternativa, se proprio volete osare indossando un capospalla indimenticabile, vi suggeriamo l’ecopelliccia inverno fantasia. Questa può essere decorata da quadri, fiori o anche disegni astratti. A voi la scelta di stupire!

L’ECOPELLICCIA CORTA TORNA TRA I MUST HAVE DEL MOMENTO

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Così come il cappotto corto, anche la pelliccia sintetica che arriva ai fianchi è molto apprezzata. Innanzitutto è estremamente comoda, perché ci lascia maggiore libertà di movimento. Poi semplicemente piace di più rispetto a quella lunga, in base al proprio gusto personale.

Tra queste, oltre ai modelli bomber, ci sono le giacche ma anche le creazioni stile bolero a pelo lungo, con cui è possibile persino completare un outfit da cerimonia.

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Non mancano le giacche in ecopelliccia con revers così come quelle a strati, come a formare delle righe orizzontali.

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ECOPELLICCIA INVERNO 2026 LUNGA: IL CAPPOTTO È UN MUST

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Infine, dopo aver scoperto quelle corte, non possiamo non pensare alle pellicce lunghe.

Queste si ispirano sia ai modelli tanto in voga negli anni ’80, che ai cappotti più classici.

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Vi imbatterete, dunque, nelle proposte classiche, declinate in marrone medio, dotate di bottoni nascosti o ganci.

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Così come vi ritroverete a dover scegliere tra ecopellicce doppiopetto, che ricordano i classici trench.

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Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) COME INDOSSARE I GUANTI IN INVERNO

2) CAPPOTTO GRIGIO: LUNGO O CORTO? QUALE ACQUISTARE?

3) COME ABBINARE IL PILE

Ragazze, ora è il vostro turno! Cosa ne pensate dell’ecopelliccia inverno 2026? Ne avete una? La comprerete? Approfitterete magari dei saldi per accaparrarvene una? Meglio corta o lunga? Classica o colorata? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!