NIKE AIR FORCE 1 DONNA: LE SCARPE CHE HANNO RIVOLUZIONATO IL MONDO DEL BASKET

Le Nike Air Force 1 donna (e non solo) nascono per rispondere a una precisa esigenza. Chi giocava a basket, un tempo, indossava quattro o cinque paia di calze, per attutire l’impatto sul cemento del campo. Le scarpe AF1 sono state create proprio per alleviare la pressione sui tendini. Rispetto alle calzature in circolazione, le Nike AF1 offrivano una maggiore ammortizzazione e resistenza. Fu amore a prima vista tra gli sportivi amanti della pallacanestro, ma in breve tempo questa calzatura, proposta in molteplici versioni, è diventata anche un simbolo dello streetstyle.

Credits: nike.com

Una storia importante quella delle AF1, che ha superato le tendenze e che continua a mietere vittime, soprattutto tra gli amanti dello streetstyle e della moda vintage. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere su questo tipo di calzatura e quali sono attualmente le più belle Nike Air Force 1 donna: via col post!

NIKE AIR FORCE 1: LA STORIA

Si chiamano AF1 le sneakers da basket di Nike, che hanno rivoluzionato questo settore e il mondo della moda. Prima della loro creazione, le scarpe da pallacanestro erano dure, tanto che gli atleti indossavano più calzini per attutire i colpi.

Credits: nike.com

A ideare le Nike Air Force 1 è stato Bruce Kilgore, che si è ispirato allo scarponcino da trekking Approach, sempre a firma Nike. Partendo da questa creazione, pensata per migliorare l’esperienza di chi li calzasse, Kilgore ripropose parzialmente lo stesso concetto per ottenere delle sneakers da basket, un modello ammortizzato più del 30% e più resistente del 20% rispetto a una scarpa standard.





È il 1982 l’anno di nascita delle scarpe Air Force 1 di Nike.

L’unità Air Sole, proposta nella cartellonistica pubblicitaria degli anni ’80, mette in evidenza le sue caratteristiche: un comfort eccezionale per i cestisti, che se ne innamoravano sin dal primo istante.

le nike af1 sono super ammortizzate, resistenti e cool

Nel giro di pochi anni, le Nike Air Force 1 diventano anche scarpe da tempo libero, insieme alle famose Cortez.

AF1 dalla fine del 1985 in poi veniva venduta solo in pochissimi negozi selezionati, in quantità e colorazioni limitate, rientrando nel programma “Shoe of the Month”. Grazie a questa strategia, seppur la scarpa sia rimasta immutata negli anni, è rimasta sulla cresta dell’onda.

Le richieste aumentavano, soprattutto da parte dei collezionisti, che ricercavano modelli sempre più particolari, anche realizzate in pelle di coccodrillo.

Credits: nike.com

Un po’ come le sneakers New Balance, che devono il loro successo al grande comfort e al ritorno dello stile vintage, anche le Nike Air Force 1 sono considerate scarpe senza tempo e super cool.

NIKE AIR FORCE 1 DONNA: I MODELLI DA AVERE

Nike Air Force 1 Shadow. Prezzo: 129€ su nike.com

la af1 bianca è la sneakers più venduta

Le puntate ai best seller, non dovrete far altro che acquistare le sneakers basse o alte in pelle bianca o nera. Questa tipologia di Nike sta bene con tutto, con qualsiasi tipo di outfit e per essere sfruttate al meglio da mattina a sera.

Ecco allora che, sul fronte femminile, troviamo le Air Force 1 Shadow nella versione tinta unita ma anche abbellite da elementi, come il baffo e il talloncino, e i bordi a contrasto.

Nike Air Force 1 Shadow. Prezzo: 129€ su nike.com

Sulla stessa scia troviamo le LX, corredate di catenella dorata con pendenti.

Nike Air Force 1 ’07 LX. Prezzo: 129€ su nike.com

Le Air Force 1 ’07 rappresentano una rivisitazione dell’icona del basket con materiali innovativi, colori grintosi e un tocco di brillantezza impeccabile, rientrando tra le scarpe Nike donna più amate di sempre.

Nike Air Force 1 ’07 Mid. Prezzo: 129€ su nike.com

Nike Air Force 1 ’07. Prezzo: 139€ su nike.com

In questa categoria rientrano, quindi, sneakers Nike nere, mid, animalier ma anche colorate o abbellite da simpatiche nappine.

Nike Air Force 1 ’07. Prezzo: 119€ su nike.com

Nike Air Force 1 ’07. Prezzo: 119,99€ su nike.com

Ragazze, ora è il vostro turno e vogliamo conoscere le vostre opinioni riguardo le scarpe Nike Air Force 1 donna, se vi piacciono, le avete o vorreste acquistarle e come le abbinereste. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!