NOVITÀ INTIMISSIMI INVERNO 2026: PREPARIAMOCI ALLE FESTE!

La nuova collezione Intimissimi inverno 2026 ci mostra esclusive e ricercate novità, alle quali sarà davvero difficile resistere. Focus sulle festività natalizie, incluso Capodanno, perché la lingerie rossa torna in auge nel catalogo e nelle vetrine dei negozi Intimissimi. Tra le ultime creazioni scopriamo una serie di reggiseni e slip, ovviamente coordinabili, in pizzo e seta, in rosso ma anche nero e borgogna. Un ruolo importante è ricoperto dai body, da mostrare sotto le giacche. Non mancano, poi, dei raffinati e ricercati bustier, che potremmo abbinare facilmente ai jeans o ai pantaloni sartoriali.

Credits: intimissimi.com

Ogni stagione il brand sa conquistarci con creazioni bellissime, ma è soprattutto poco prima del periodo natalizio che ci abbaglia e ammalia con lingerie ricercata e glamour. Non solo rosso, ma sicuramente è il colore che attira di più l’attenzione, non solo completini ma anche tanto altro, scopriamo insieme le splendide novità Intimissimi inverno 2026: via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

I BODY INTIMISSIMI SONO DA SOGNO (E VANNO MOSTRATI!)

Oramai i body non sono più considerati capi di lingerie, bensì vere e proprie proposte da mostrare assolutamente.

Il marchio porta in scena diverse proposte, alcune delle quali ideali per outfit ricercati e particolari, da sfoggiare, ad esempio, per un cocktail party o anche per la cena natalizia, se non sapete come vestirvi a Natale.

i body intimissimi sono straordinari

Tra le novità Intimissimi inverno 2026 scopriamo dei modelli super raffinati in pizzo mesh rosso, che si potrebbero mostrare sotto un caldo e morbido pullover, svelando i bordi a contrasto.

Oppure, per un look più audace, ci sono dei meravigliosi body a maniche lunghe, sempre in pizzo, con apertura sulla schiena, da abbinare a pantaloni dritti o larghi ma anche a gonne, magari in pelle o satin.

Da mettere con un tailleur e dare quel tocco di luce e ricercatezza, i body Intimissimi con coppe preformate, realizzati in lurex, per abbagliare senza risultare eccessive.

Body in Pizzo La Femme Fatale. Prezzo: 49,90€ su intimissimi.com





Body Manica Lunga in Pizzo Glimmer of Pleasure. Prezzo: 49,90€ su intimissimi.com

Body Giada Lamè Shimmering Passion. Prezzo: 49,90€ su intimissimi.com

PIZZO E SETA, LA LINGERIE INTIMISSIMI CHE CONQUISTA

La lingerie Intimissimi inverno 2026 strizza l’occhio, ora più che mai, a due materiali in particolare: pizzo e seta.

l’intimo invernale è molto chic

Scopriamo reggiseni a fascia e carioca, che è un peccato non mettere in mostra, modelli con trasparenze e coppe imbottite ma anche triangoli in satin, per un effetto lucido e ultra elegante.

A questi si coordinano slip, culotte e brasiliani della stessa tipologia, ideali per realizzare completini chic e audaci, come quello in pizzo nero e stampa marrone animalier.

Ovviamente ci sono i completini rossi, per chi è in cerca dell’intimo di Capodanno perfetto!

Reggiseno Balconcino Elena La Vie en Rose. Prezzo: 39,90€ su intimissimi.com

Reggiseno Balconcino Carioca Glimmer of Pleasure. Prezzo: 49,90€ su intimissimi.com

Culotte Brasiliana Stampa Animalier Sensual Attitude. Prezzo: 15,90€ su intimissimi.com

Slip in Seta e Pizzo. Prezzo: 15,90€ su intimissimi.com

INTIMISSIMI INVERNO 2026: BABYDOLL E BUSTIER, PER LOOK STRAORDINARI

Concludiamo il nostro viaggio nel mondo della collezione Intimissimi inverno 2026 scoprendo altri capi appartenenti alle novità del momento.

Da una parte abbiamo un meraviglioso babydoll aperto al centro, rigorosamente nero con inserti in pizzo, per serate focose.

In alternativa, da mostrare decisamente sotto i blazer, ad esempio, o sopra magliette e camicie a contrasto, il corpetto in velluto con bordo in cristallo. Sarete meravigliose.

Babydoll in Tulle e Pizzo La Vie en Rose. Prezzo: 49,90€ su intimissimi.com

Top Costruito Girls Wanna Glisten. Prezzo: 39,90€ su intimissimi.com

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Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e non vediamo l’ora di conoscere le vostre opinioni, sapere cosa ne pensate delle novità Intimissimi inverno 2026, se avete già comprato o acquisterete qualcosa e gli abbinamenti che vorreste fare. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!