NOVITÀ ZARA SCARPE ESTATE 2025: QUALI SONO I MODELLI PIÙ TRENDY

Le novità Zara scarpe estate 2025 hanno modelli da poter indossare in ogni occasione. I sandali bassi sono i più gettonati perché comodi e perfetti anche per i momenti importanti. Il tacco non manca mai nel nostro outfit, in particolare se si combina con i sandali e con modelli cool. Tra le tendenze dell’estate ci sono i sandali a gabbia che hanno un mood vintage irresistibile. Con il caldo abbiamo bisogno di scarpe leggere e le sneakers in tela sono un gradito ritorno.

Credits: Foto zara.com

Che sia inverno o estate ogni scusa è buona per acquistare un paio di scarpe, merito anche dei differenti brand che ci propongono modelli nuovi e accattivanti. Le novità Zara scarpe estate 2025 sono le più attese perché hanno una soluzione per ogni stile. Volete scoprirle tutte? Iniziamo con il post.

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I SANDALI CON TACCO SONO TRA LE NOVITÀ ZARA PIÙ ATTESE

Non c’è mese, stagione o periodo dell’anno in cui il tacco non possa essere sfoggiato sotto un jeans, o un vestito e l’estate non fa eccezione. Super femminile, diventa ancora più accattivante se abbinato ai sandali che mettono in risalto i nostri piedi.

I sandali con tacco hanno colori e stili per ogni occasione

Sì, perché tra i più ricercati tra le novità scarpe Zara ci sono proprio quelli con fascette o listini più o meno doppi che intrecciati tra loro creano un bellissimo effetto. Poi se a questo aggiungiamo che possono essere in satin, corda o cuoio diventano adatti per qualsiasi occasione.

Zara, Sandali con listini. Prezzo: 39,95€ su zara.com





Bellissimi sono anche quelli in vernice, ideali per le cerimonie perché sono super eleganti e romantici sia nella versione con fascette che con fiocchi.

Zara, Sandali con fiocco. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Tra le scarpe con tacco che riscuotono sempre grande successo ci sono poi le mules, delle ciabattine con tacco in voga negli anni ’90 che con il ritorno di questo decennio sono tornate a far parte del nostro guardaroba. Innegabilmente comode, sono davvero cool nella versione intrecciata.

Zara, Mules intrecciate. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Se vi piacciono i tacchi, ma preferite quelli comodi, le kitten heel sono irrinunciabili, proprio per questo avete a disposizione tantissime opzioni: da quelle con fascette, a quelle con fibbia, ma anche animalier o metallizzate. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Zara, Sandali kitten heel. Prezzo: 45,95€ su zara.com

I SANDALI FLAT DA AVERE ASSOLUTAMENTE

A far sì che i sandali bassi Zara estate 2025 siano i preferiti c’è un aspetto immancabile: la loro comodità che vi permette di indossarli da mattina a sera. Una caratteristica che vi consente di scegliere il modello che preferite. Se ad esempio avete uno look minimal, con quelli infradito non sbaglierete in particolare se hanno pietre o dettagli che conferiscono carattere.

Zara, Sandali bassi infradito. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Interessanti sono anche le ciabattine, ormai un punto fermo della collezione del brand spagnolo e proprio per questo ogni anno si arricchiscono di nuove versioni. Quelle in camoscio sono morbide, confortevoli e versatili grazie ai colori e al gioco di intrecci.

Zara, Sandali bassi in pelle scamosciata. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Se volete essere davvero cool, però quelle in tessuto crochet sono un caposaldo dell’outfit perché riescono a unire lo stile senza tempo della lavorazione con la bellezza dei disegni, su tutti spiccano quelli con i fiori.

Zara, Sandali bassi crochet. Prezzo: 39,95€ su zara.com

LE SCARPE CON LA ZEPPA SONO COOL

Tra le novità scarpe Zara estate 2025 ci sono le zeppe, che più che considerare una novità, possiamo definire un piacevole ritorno.

Le scarpe con la zeppa hanno un mood boho

Testimoni da sempre dello stile boho chic, quelle del marchio iberico confermano questa tendenza grazie ai modelli in corda con plateau extra alto.

Zara, Scarpe con zeppa in corda. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Bellissime sono quelle con fascia in vinile e suola a contrasto, perfette con un abito crochet o con gonne lunghe.

Zara, Scarpe con zeppa fascia in vinile. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Infine per uno stile più urban, a farsi largo arrivano i modelli con borchie laterali che danno una marcia in più alla scarpa e al vostro look.

Zara, Scarpe con zeppa e borchie. Prezzo: 29,95€ su zara.com

I SANDALI A GRANCHIO SONO LA TENDENZA DELLESTATE 2025

Potete chiamarli a granchio o a gabbietta, la cosa certa è che questi sandali in un attimo portano alla mente gli outfit dell’infanzia. Questa estate poi si confermano all’interno dei cataloghi acquistando un’allure glam.

Accanto alla versione jelly si affianca quella più raffinata che gioca sugli intrecci e sul finish metallizzato messo in evidenza dai laccetti. A puntare su questa versione sono i sandali bassi che combinano la comodità della calzatura flat, con lo stile cool del modello a ragnetto.

Zara, Scarpe a ragnetto basse. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Salendo di qualche centimetro, troviamo anche le slingback che non rinunciano al gioco di intrecci tipico della gabbietta, declinata però con cinturini e con il modello a punta.

Zara, Scarpe a ragnetto slingback. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Super eleganti, invece, sono i sandali con tacco e con effetto satinato declinato nei colori della stagione come il fucsia, per dare un tocco in più al vostro look.

Zara, Scarpe a ragnetto satinate. Prezzo: 45,95€ su zara.com

LE SNEAKERS IN TELA SONO UN GRADITO RITORNO

Le novità Zara scarpe estate 2025 non possono rinunciare a un modello che indossiamo praticamente tutto l’anno: le sneakers. La differenza è che con la stagione calda abbiamo bisogno di una soluzione leggera e la versione in tela è quella che spopolerà su tutte.

Il brand spagnolo propone tantissime alternative, ma quelle da prendere in considerazione sono il modello in denim che si sposa bene con un look total denim.

Zara, Sneakers denim. Prezzo: 29,95€ su zara.com

Per uno stile più romantico ci sono quelle con fiori ricamati, il tocco finale a un look casual.

Zara, Sneakers fiori ricamati. Prezzo: 29,95€ su zara.com

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2) BORSE UNCINETTO ESTATE 2025

3) ACCESSORI STRATEGICI, VALORIZZARE IL LOOK CON MINIMO SFORZO E MASSIMA RESA

Via Giphy

Bene ragazze, siamo giunte alla fine del post sulle novità Zara scarpe estate 2025 e ora vogliamo sapere cosa ne pensate: quale modello vi piace? Avete ultimato la vostra lista degli acquisti? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.