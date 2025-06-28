COME SCEGLIERE GLI ACCESSORI GIUSTI E AVERE LOOK STRATEGICI?

Possono sembrare una semplice aggiunta all’outfit, ma in realtà gli accessori sono strategici per il look. Il loro ruolo è quello di valorizzare la silhouette e il volto puntando su una palette che metta in risalto i lineamenti. Tra gli accessori immancabili ci sono le scarpe che come le borse vanno abbinate in base alle occasioni e ai contesti. Preziosi e brillanti, i gioielli possono impreziosire il look esattamente come succede con le borse. Tutte abbiamo nell’armadio occhiali da sole o foulard che nella loro semplicità si rivelano il miglior alleato per rendere unico il look con poco sforzo.

Credits: Foto Adobe Stock | netrun78

Scegliere l’outfit che ci valorizzi, non vuol dire solo puntare sui capi d’abbigliamento, anche gli accessori hanno un peso nel risultato finale, basta abbinarli nel modo corretto. Volete sapere come usare gli accessori per look strategici e senza sforzo? Seguiteci nel post e scoprirete tutto.

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SCEGLIERE ACCESSORI PER LOOK STRATEGICI VALORIZZANDOCI

Minimo sforzo, massima resa: è quello che la maggior parte di noi pensa ogni volta che sceglie il proprio outfit e questo vale anche per gli accessori che hanno il vantaggio di trasformare un look basic in uno chic.

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Questi infatti hanno un ruolo importante nel body e nel facial shape. Questo vuol dire che ogni volta che dobbiamo inserire cinture, gioielli, borse o scarpe, devono bilanciare perfettamente i tratti e sottolineare i nostri punti di forza facendoci aiutare anche dai colori che ci valorizzano meglio.

LE SCARPE RENDONO IL LOOK VERSATILE

Ragazze, se siete alla ricerca di accessori per look strategici a fare la differenza sono le scarpe che con i loro molteplici modelli, colori e materiali diventano praticamente abbinabili con tutto e senza fatica.

Tra gli accessori più amati ci sono le scarpe

Inoltre il loro punto di forza è che raccontano alcuni aspetti del nostro stile semplicemente indossandole.

Credits: @allinstyleofficial Via Instagram – Tre stili diversi con tre modelli di scarpe differenti

Ad esempio un look blusa e jeans si trasforma in sportivo aggiungendo le sneakers, elegante con un paio di décolleté o slingback, e casual nel momento in cui scegliamo i mocassini o le ballerine. Una variabile che si ripete con qualsiasi capo anche sostituendo i jeans con una gonna o l’intero outfit con un vestito.

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Bata, Ballerine slingback red label. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

LE BORSE SONO UN ACCESSORIO JOLLY

Appena si pensa agli accessori, vengono subito in mente le borse, compagne inseparabili perché contengono tutto quello di cui abbiamo bisogno anche quando si tratta di quelle in formato mini.

Credits: @the_look_in_leather Via Instagram – Il look classico con la tracolla

Se prendiamo in considerazione la body shape, questi accessori che siano grandi o piccoli, vanno a dare volume e quindi devono essere scelti in base al punto del corpo in cui le appoggeremo. Per quanto riguarda il colore e il materiale, invece per ottenere look strategici non siamo legate alla nuance perché le borse sono lontane dal viso e non influiscono sulla nostra armocromia.

Credits: @shop_small_romania Via Instagram – Una borsa elegante abbinata a un look da giorno

Il modello dipende molto dalle occasioni, però ci sono alcuni jolly come ad esempio quella a tracolla o la borsa a sacchetto che nella versione basic si abbina a qualsiasi outfit e contesto.

Zara, Mini bosa con impuntura. Prezzo: 29,95€ su zara.com

LE CINTURE SONO TRA GLI ACCESSORI PIÙ APPREZZATI

Le cinture non sono solo accessori pratici, ma possono diventare un elemento stilistico se scelte con il giusto accostamento.

Cinghia, Cinture elasticizzate. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

Bellissime su abiti over per segnare il punto vita, sono in grado di dare carattere anche a un pantalone basic insieme a fibbie decorative o logate, oppure diventano l’aggiunta di tendenza se indossate sui blazer, magari nella versione classica.

Credits: @contact.tezee Via Instagram – La cintura nella foto in alto è abbinata a un blazer

GLI OCCHIALI SONO IL TOCCO DA DIVA

Che siano occhiali da sole o da vista, questi accessori sono alla base di look strategici con poche mosse. In questo caso il segreto sta tutto nel puntare sulla montatura che si addice ai vostri lineamenti nei colori che fanno risaltare l’incarnato.

Credits: Foto Adobe Stock | Evgenii

Possono essere minimal oppure appariscenti, ad esempio i cat eye hanno un mood raffinato che aggiunge un tocco glam al vostro stile.

Calvin Klein, Occhiali da donna. Prezzo: 97,50€ su amazon.it

I GIOIELLI FARANNO BRILLARE L’OUTFIT

Collane, bracciali, orecchini, anelli o spille: ogni gioiello ha il suo significato, ma quello che li accomuna è che sono accessori strategici per il look. Infatti in base al colore, al materiale e alla presenza o meno di pietre, sono in grado di illuminare l’outfit.

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Se gli orecchini illuminano il volto e gli anelli pongono l’attenzione sulle mani, un ruolo di rilievo lo rivestono le spille. Per lungo tempo nascoste sul fondo dei portagioie in realtà sono davvero versatili.

Le spille danno una marcia in più ai vestiti

Ad esempio possono mettere in rilievo una scollatura, arricchire una blusa o un vestito semplice o dare una marcia in più a un cappotto o a un blazer semplicemente applicandole sul bavero.

IL FOULARD È L’ACCESSORIO FURBO

Tra gli accessori per look strategici c’è il foulard che può essere definito il pezzo furbo perché può essere annodato attorno al collo, usato come fascia, in vita come una cintura o perfino annodato alla borsa. In ogni caso va a dare grinta a ogni outfit con la sua versatilità.

Credits: @matymahera Via Instagram – I differenti modi in cui può essere indossato il foulard

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Via Giphy

Ragazze, per oggi il nostro post sugli accessori e sui look strategici termina qui e siamo curiose di sapere cosa ne pensate. Avete altri abbinamenti da suggerirci? Quale vi piace di più? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.