QUALI SONO I PIGIAMI NATALE DA REGALARE A TUTTA LA FAMIGLIA?

Possono sembrare banali, ma i pigiami di Natale sono un ottimo regalo da mettere sotto l’albero. Esattamente come i cofanetti Natale, anche i pigiami sono un evergreen che non passa mai di moda, che in più vi permettono di stare al caldo e protetti. La linea femminile include modelli avvolgenti realizzati in materiali caldi, ma soprattutto sono i design a fare la differenza. Perfetta come idea regalo per lui, anche i pigiami maschili si ispirano a personaggi dei cartoon e non solo. Il 25 dicembre è la festa dedicata ai più piccoli e tra le idee regalo i pigiami di Natale sono sempre apprezzati perché hanno come protagonisti i simboli della festività. Magari un’idea è acquistare modelli pensati per tutta la famiglia così da essere coordinati e vivere in pieno il Natale.

Credits: Foto Adobe Stock | Michael

Non c’è idea regalo migliore dei pigiami Natale. Spesso bistrattati o reputati banali, i pigiami natalizi fanno parte, in realtà, di quelle idee regalo “classiche” che sono sempre gradite. Tartan, colori accesi e tipici della tradizione natalizia ma anche soggetti iconici oppure ispirati al mondo dei cartoon caratterizzano i pigiami da regalare a Natale proposti dalle migliori marche. Curiose di scoprire con noi le idee regalo pigiami Natale più belli e simpatici? Allora, ragazze, iniziamo: via con il post.

PIGIAMI NATALE DONNA: DA TEZENIS A INTIMISSIMI, I MUST HAVE DELLE FESTE

I pigiami natalizi sono un must per il periodo delle feste. Cozy, caldi e avvolgenti ci catapultano immediatamente nel mood giusto, quello gioioso e spensierato del Natale. Iniziamo dai pigiami Natale donna, da regalare o regalarsi in vista delle prossime festività.

IL TARTAN, UN GRANDE CLASSICO PER I PIGIAMI NATALIZI

Tezenis firma alcuni dei pigiami natalizi femminili più belli e originali, spaziando dai modelli aderenti composti da maglia a maniche lunghe e leggings a quelli più over adatti a tutte le fisicità declinati ispirati a personaggi natalizi come il Grinch.

Tezenis, Pigiama Lungo Pile Patch Renna. Prezzo: 25,99€ su tezenis.com





Tezenis, Pigiama Lungo Pile Grinch. Prezzo: 29,99€ su tezenis.com

Tezenis, Pigiama Lungo Pile Gingerbread. Prezzo: 25,99€ su tezenis.com

I pigiami Natale 2025 di Intimissimi conciliano eleganza e spirito natalizio, abbinando a linee stilose e di tendenza patch che richiamano alla mente l’infanzia e il Natale.

Intimissimi, Pigiama Stampa Polar Christmas. Prezzo: 59,90€ su intimissimi.com

Intimissimi, Pigiama Stampa Sweets. Prezzo: 59,90€ su intimissimi.com

Lo stesso dicasi per i pigiami Natale 202 donna di Ovs. Bellissimo, per esempio, questo pigiama tartan per chi non ama i classici pigiami.

OVS, Pigiama a quadri. Prezzo: 32,95€ su ovs.it

Non mancano proposte in tessuti morbidi e caldi come il micropile, il caldo cotone o il velour e sempre vivacizzate da stampe iconiche come tartan, fiocchi di neve e renne.

OVS, Pigiama in coral. Prezzo: 29,95€ su ovs.it

Tra i regali di Natale 2025 per lei, i pigiami sono sicuramente un’idea da non sottovalutare e da prendere in considerazione per fare un figurone con una spesa tutto sommato contenuta.

PIGIAMI NATALIZI DA UOMO: TUTTE LE PROPOSTE IMPERDIBILI

I pigiami di Natale 2025 per lui sono eleganti e di tendenza, ma anche spiritosi, irriverenti e originali e ottimi come regali da mettere sotto l’albero.

A seconda dei gusti e delle preferenze, è possibile destreggiarsi tra tantissime proposte diverse. Da Intimissimi, per esempio, i pigiami natalizi uomo si fregiano di stampe che ritraggono Super Mario o soggetti tipici del Natale come l’omino di pan di zenzero.

Intimissimi, Pigiama lungo Super Mario. Prezzo: 59,90€ su intimissimi.com

Intimissimi, Pigiama lungo Gingerbread. Prezzo: 59,99€ su intimissimi.com

I pigiami di Natale uomo di Tezenis, invece, si rifanno all’immaginario dei cartoni animati, ispirandosi a Harry Potter o ai personaggi natalizi.

Tezenis, Pigiama lungo cotone pesante con patch Harry Potter. Prezzo: 29,99€ su tezenis.com

Tezenis, Pigiama lungo Off piste. Prezzo: 25,99€ su tezenis.com

Molti brand, tra cui appunto Tezenis, hanno pensato a pigiami di Natale coordinati da sfoggiare in coppia o per tutta la famiglia, ma di questo parleremo più avanti!

I PIGIAMI NATALIZI PER BAMBINI PIÙ BELLI DA REGALARE

I regali di Natale per bambini 2025 includono anche moltissimi pigiami natalizi, da far sfoggiare ai piccoli di casa durante il periodo delle feste e, ovviamente, nel giorno di Natale per scartare i regali sotto l’albero.

Da Tezenis, per esempio, spiccano tantissime interessanti proposte, come questo delizioso pigiamino con Babbo Natale.

Tezenis, Pigiama lungo Family Gang. Prezzo: 19,99€ su tezenis.com

Per i neonati ha pensato a pigiami natalizi interi, da indossare in modo pratico a mo’ di tutina.

Tezenis, Tutina bebè in ciniglia. Prezzo: 18,99€ su tezenis.com

Tornando ai pigiami come quelli uomo e donna l’immaginario cartoon la fa da padrone. Date un’occhiata, per esempio, a questo pigiama con un simpatico panda.

Tezenis, Pigiama lungo cotone stampa panda. Prezzo: 16,99€ su tezenis.com

I pigiami di Natale 2025 bambini si trovano anche da OVS. La nota catena è ormai diventata famosa per i suoi pigiami divertenti e originali e le proposte suggerite per queste feste non fanno eccezione.

OVS Kids, Pigiama natalizio multicolor. Prezzo: 19,95€ su ovs.it

Si spazia dai pigiami natalizi più spiritosi a quelli più classici, come per esempio questo modello in puro cotone a con stampa tartan.

OVS Kids, Pigiama in cotone. Prezzo: 19,95€ su ovs.it

OVS Kids, Pigiama bianco e azzurro. Prezzo: 14,95€ su ovs.it

PIGIAMI NATALE FAMIGLIA E DI COPPIA: I COORDINATI DA NON FARSI SFUGGIRE

Durante le feste di Natale, è bello indossare pigiami natalizi coordinati, di coppia o per tutta la famiglia coinvolgendo anche i più piccoli. Le proposte tra cui poter scegliere non mancano, sia nelle principali catene di abbigliamento che su Amazon.

SU AMAZON SI TROVANO TANTISSIMI SET DI PIGIAMI DI NATALE COORDINATI PER LA FAMIGLIA

In particolare, la piattaforma leader dell’e-commerce ci serve su un piatto d’argento l’occasione di acquistare a prezzi convenienti set di pigiami coordinati davvero creativi e originali.

DDKJ, Pigiami coordinati natalizi. Prezzo: 19,48€ su amazon.it

Ci sono perfino pigiami di Natale coordinati che non dimenticano i nostri amici a quattro zampe!

Heonsati, Set coordinato pigiami. Prezzo: 9,00€ su amazon.it

Sceglieteli da regalare a parenti e amici oppure per voi stesse e per la vostra famiglia: riuscirete a calarvi perfettamente nello spirito delle feste!

DDKJ, Pigiama natalizio famiglia. Prezzo: 20,45€ su amazon.it

Tra i modelli in tartan, in pile o in caldo cotone, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Lo stesso dicasi per le stampe, tutte diverse tra loro ma accomunate dal mood gioioso e scanzonato tipico di questo periodo dell’anno così magico.

MoneRffi, Pigiama Natale Famiglia. Prezzo: 13,99€ su amazon.it

Cosa state aspettando? A questo punto, non vi resta che sbizzarrirvi dando inizio al vostro shopping nightwear natalizio.

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Siete in cerca di idee regalo da mettere sotto l’albero? Leggete questi post:

1) COLLEZIONE NATALE PANDORA

2) COFANETTI LABBRA NATALE 2025

3) COLLEZIONI MAKE-UP NATALE 2025

Via Giphy

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questa era la nostra guida ai pigiami di Natale più belli per look nightwear natalizi irresistibili. Dalle proposte donna a quelle uomo, passando per i coordinati di coppia o di famiglia che includono anche i bambini, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Quali avete preferito? Ditecelo nei commenti social, un bacione dal TeamClio!