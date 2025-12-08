PIUMINI DONNA INVERNALI 2026: QUALI SCEGLIERE?

Il piumino donna invernale, ben più pesante del 100 grammi leggero usato in autunno, è un capospalla irrinunciabile per le più freddolose. Questo tipo di giubbotto imbottito viene declinato ogni anno dalle migliori marche in tanti diversi modelli così da accontentare un po’ tutti i gusti. I piumini donna corti sono i più pratici e vengono spesso scelti per la dimensione quotidiana e casual. Se si soffre molto il freddo meglio puntare sui piumini donna lunghi che coprono di più e che, a onor del vero, in molti casi risultano anche più eleganti. Via libera, quest’anno, sia ai modelli oversize che a quelli avvitati.

Credits: Foto di Adobe Stock | Jarvis X

I piumini donna Inverno 2026 mettono d’accordo proprio tutte e si adattano a qualsiasi esigenza di stile. Corti o lunghi, dai colori basic oppure declinati in tinte più accese, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Pronte a scoprire insieme una selezione TOP? Allora, ragazze, iniziamo subito: via con il post.

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IL PIUMINO DONNA CORTO PER UNO STILE CASUAL E LOOK COMFY

Il piumino donna corto, che arriva alla vita o perfino cropped se lo si preferisce, è un capospalla comodo e pratico perfetto per la vita di tutti i giorni. Caldo e poco ingombrante, viene proposto da moltissimi brand per questo Inverno 2026.

Tante, per esempio, le proposte presenti nel nuovo catalogo Zara. Uno dei modelli più belli è quello water resistant e antivento pensato sia per la pioggia in città che, ovviamente, per la neve. Bellissimo il colore, leggermente cangiante e molto versatile: da provare assolutamente se avete ancora dubbi su come indossare il bordeaux.

Zara, Piumino Water Resistant Antivento. Prezzo: 189,00€ su zara.com





Zara firma anche piumini donna invernali imbottiti con stampe. Tra le più gettonate per questa stagione spiccano rombi e motivi check, declinati nei toni del marrone che è indiscutibilmente uno dei trend dell’Inverno.

Zara, Anorak Imbottito a Quadri. Prezzo: 59,95€ su zara.com

IL COLLO DI PELLICCIA RENDE GLAM IL PIUMINO

I piumini corti diventano più eleganti se impreziositi da dettagli ricercati come i colli di pelliccia. Troviamo davvero chic il piumino donna corto Patrizia Pepe della foto qui sotto, un perfetto mix tra stile sporty e glamour urbano.

Patrizia Pepe, Bomber Corto Oversize Collo Fluffy. Prezzo: 550,00€ su patriziapepe.com

A TUTTO COLORE O IN NERO?

Abbiamo già parlato di colori, quindi è il momento di fare una precisazione. Meglio comprare un piumino nero o colorato? La scelta è ardua, per cui vi consigliamo di fare affidamento esclusivamente sul vostro gusto personale e di tenere in considerazione quando utilizzerete il capospalla in questione.

Un piumino colorato, come quello rosa bubblegum qui sotto di Patrizia Pepe, “fa” da solo il look. Non ha bisogno di altro per distinguersi ed è quindi la scelta ideale se amate i capi statement.

Patrizia Pepe, Piumino Oversize Chimeric Mountains. Prezzo: 665,00€ su patriziapepe.com

Se siete alla ricerca di un imbottito da abbinare praticamente con tutto e da indossare tutti i giorni, il piumino nero è l’opzione che fa per voi. Tra i più cool si distingue, anche questo inverno, quello di The North Face: caldissimo e sempre in tendenza.

The Nort Face, Diablo Piumino. Prezzo: 197,95€ su amazon.it

I PIUMINI DONNA INVERNO 2026 LUNGHI FANNO DA SOLI IL LOOK

I piumini donna lunghi sono avvolgenti e caldissimi, consigliati soprattutto a chi soffre molto il freddo e a chi vive in città dove le temperature scendono parecchio. Il piumino lungo rappresenta una scelta indovinata anche se si è alla ricerca di un’alternativa al solito cappotto.

Per esempio, il piumino Amazon Essentials qui sotto è un’ottima alternativa al cappotto bianco. Dai volumi bilanciati, né troppo ampio né slim, accompagna la figura e arriva all’incirca al ginocchio.

Amazon Essentials, Piumino Lungo Cappuccio Oversize. Prezzo: 69,49€ su amazon.it

Sono di grande tendenza, oltre che super cozy, i piumini donna lunghi con collo alto. Questo tipo di capospalla si può chiudere completamente, con zip o con bottoni, in modo da avvolgere il collo. O

Object, Cappotto Invernale. Prezzo: 189,99€ su aboutyou.com

PIUMINO DONNA LUNGO CON COLLO ALTO: CALDO, AVVOLGENTE E STILOSO

Firmano piumini di questo tipo brand come Object e And Other Stories. Se scelto in un colore basic e facile da abbinare come il marrone cammello e il nero, il piumino lungo diventerà il vostro migliore amico (nonché il vostro più valido alleato) per i look invernali.

And Other Stories, Cappotto Invernale. Prezzo: 299,00€ su aboutyou.com

I MODELLI AVVITATI VALORIZZANO LA SILHOUETTE

I piumini donna over sono stilosi e super caldi ma alle volte possono risultare ingombranti, specialmente se si è esili. In questo caso meglio puntare sui modelli slim, più avvitati e in grado di accompagnare la figura senza appesantirla.

Tommy Hilfiger, Cappotto Invernale. Prezzo: 329,90€ su aboutyou.com

Il piumino donna lungo aderente è, come il cappotto a vestaglia, in grado di mettere in risalto il punto vita. I più eleganti sono i modelli con cappuccio di pelliccia (generalmente removibile), sfruttabili sia di giorno che di sera soprattutto se scelti in colori glam come l’inossidabile nero o il burgundy.

Nahavoo, Cappotto Invernale Trapuntato Donna. Prezzo: 109,95€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema piumini donna Inverno 2026, tra modelli corti e lunghi da cui farsi avvolgere e riscaldare. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piace il piumino per l’inverno o preferite il cappotto anche quando le temperature sono molto rigide? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!