COME SCEGLIERE IL PORTA CARTE DONNA?

Il porta carte donna è un accessorio utile e funzionale che si può abbinare al portafoglio o addirittura sostituirlo. Specialmente quando si utilizzano borse molto piccole, il porta carte è la scelta ideale perché in grado di contenere carte di credito e documenti senza ingombrare. Tanti i modelli disponibili, dai classici molto sottili a quelli con zip leggermente più capienti. Brand di lusso come Yves Saint Laurent, Louis Vuitton e Gucci firmano alcuni dei porta carte donna più gettonati e desiderati. Non mancano proposte abbordabili, come quelle suggerite da Calvin Klein, Pinko e Michael Kors.

Credits: Foto di Adobe Stock | Sameera

Il porta carte donna è una valida alternativa al portafoglio oppure può essere abbinato a questo accessorio e alla borsa diventando un complemento di stile irrinunciabile. Con zip o senza, sono tanti i modelli tra cui poter scegliere. Si spazia dalle proposte dei brand di lusso come Louis Vuitton e Gucci a quelle di marchi meno costosi ma ugualmente interessanti. Pronte a scoprire insieme una selezione dei più belli? Allora, ragazze, iniziamo subito e basta perderci in chiacchiere: via con il post!

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PORTA CARTE DONNA: IL LUSSO DI GUCCI, LOUIS VUITTON E YSL

Se per scegliere la borsa si tiene generalmente conto, oltre che del proprio gusto personale, anche di caratteristiche come la forma del corpo e le occasioni d’uso, individuare il porta carte donna più adatto alle proprie esigenze risulta molto più semplice. C’è chi si fa guidare dalle griffe, per esempio, aspirando ai modelli firmati dalle marche di lusso più ambiti.

Tra i più richiesti e ambiti si distinguono i porta carte donna di Gucci. Il modello GG Marmont, con trama matelassé e logo in rilievo, viene declinato dal brand in tantissimi colori tra cui l’inconfondibile e inossidabile verde Gucci.

Gucci, Portacarte GG Marmont. Prezzo: 290,00€ su gucci.com





GUCCI, LOUIS VUITTON E YSL TRA LE MIGLIORI MARCHE

Romy è uno dei tanti porta carte donna Louis Vuitton in catalogo. Super sottile e con zip, è decorato con il monogramma LV ed è un classco senza tempo.

Louis Vuitton, Porta Carte di Credito Romy. Prezzo: 340,00€ su louisvuitton.com

Tra i porta carte donna più belli si distinguono anche quelli di Yves Saint Laurent. Il modello Cassandre, in pelle goffrata matelassé, è un vero e proprio oggetto di culto per le fashioniste amanti della Maison.

Yves Saint Laurent, Cassandre Matelassé Porta Carte Pelle Goffrata. Prezzo: 300,00€ su ysl.com

PORTA CARTE SOTTILE: DA ARMANI EXCHANGE A PATRIZIA PEPE, I MODELLI TOP

Una delle caratteristiche più importanti per il porta carte donna, soprattutto quando si ha in mente di utilizzarlo insieme a pochette e borse molto piccole, è che sia sottile in modo da ingombrare il meno possibile.

Sono tanti i brand, di tutte le fasce di prezzo, a proporre porta carte sottili ma al tempo stesso capienti. Se ne trovano molti anche su Amazon, firmati da brand come Armani Exchange e Calvin Klein.

Armani Exchange, Susy Leather Credit Card Holder. Prezzo: 48,56€ su amazon.it

Calvin Klein, Porta Carte Donna. Prezzo: 25,25€ su amazon.it

Sono ultra slim e presentano più scomparti dove poter riporre carte e documenti. Non occupano spazio e possono essere messi anche nella tasca dei jeans all’occorrenza. Si spazia dai modelli logati, come quelli di Guess, a quelli dai colori particolari.

Guess, Porta Carte di Credito. Prezzo: 36,72€ su amazon.it

Michael Kors, per esempio, propone porta carte donna dai colori vibranti e accesi e anche alcuni modelli declinati nei toni preziosi dell’oro o dell’argento, tra l’altro perfetti da regalare nel periodo delle feste e adatti alle occasioni speciali in quanto elegantissimi.

Michael Kors, Card Holder. Prezzo: 55,00€ su amazon.it

Per andare sul sicuro, però, specialmente se il porta carte va regalato non c’è niente di meglio del classico colore nero. Troviamo elegantissimo il porta carte donna Patrizia Pepe qui sotto: minimal, essenziale e incredibilmente chic.

Patrizia Pepe, Portatessere in Pelle. Prrezzo: 75,00€ su patriziapepe.com

CON ZIP PER UNA MAGGIORE CAPIENZA

I porta carte donna con zip presentano un ulteriore scomparto chiuso con cerniera in cui poter sistemare monete o banconote di piccolo taglio. Questi modelli possono sostituire tranquillamente il portafoglio e sono più capienti di quelli slim.

Furla, Porta Carte di Credito. Prezzo: 79,90€ su amazon.it

Tra i brand che li includono nelle loro collezioni si distinguono Furla e Tommy Hilfiger, entrambi disponibili anche su Amazon.

Tommy Hilfiger, TH Flag CC Holder. Prezzo: 54,90€ su amazon.it

CON ZIP PER UNA CAPIENZA MAGGIORE

Stilosi e pratici i porta carte donna con zip di Pinko. Il brand suggerisce porta carte coloratissimi, dai toni accesi e vibranti, perfetti da regalare e regalarsi per aggiungere un tocco di brio e di glam al look.

Pinko, Airone Card Holder. Prezzo: 90,00€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro focus sui porta carte donna più belli e cool del momento, firmati dalle migliori marche. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono i porta carte oppure non li utilizzate? Preferite i modelli con zip o senza? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!