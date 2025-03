QUALI SONO I PRODOTTI BEAUTY AMAZON DA COMPRARE PER MARZO 2025?

La nostra selezione di prodotti beauty Amazon Marzo 2025 include tante interessanti offerte e novità. Per quanto riguarda il make-up, abbiamo scelto per voi alcuni nuovi lanci di Essence e L’Oréal. Non mancano i prodotti skincare Amazon, tra cui un cosmetico orientale che risulta vendutissimo e già molto chiacchierato. Abbiamo scovato anche un nuovo profumo equivalente: dolcissimo e inebriante, perfetto per la primavera specialmente se si apprezza il genere gourmand. Tra le novità beauty Amazon spiccano, infine, dei prodotti per capelli degni di nota tra cui oli, sieri e uno shampoo secco.

Credits: Foto di Adobe Stock | Nina L/peopleimages.com

Pronte a scoprire insieme quali sono i prodotti beauty Amazon Marzo 2025 che vale davvero la pena provare tra offerte e novità? Allora, non perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PRODOTTI BEAUTY AMAZON MARZO 2025: LE NOVITÀ MAKE-UP MUST HAVE

Tra i prodotti beauty Amazon Marzo 2025 si distinguono alcune “chicche” make-up che vale la pena conoscere e testare, anche perché si tratta di prodotti performanti ma molto economici quindi super convenienti. Il primo è Magic Shine Eraser di Catrice, una cipria dalla particolarissima texture gel to powder che promette di opacizzare l’incarnato e di cancellare come per magia pori dilatati e linee di espressione.

Catrice, Magic Shine Eraser Gel To Powder. Prezzo: 6,29€ su amazon.it







TRA I PRODOTTI BEAUTY AMAZON 2025 SPICCANO TANTE REFERENZE MAKE-UP LOW COST

Sempre in ambito low cost, spicca Essence Baby Got Diamond. Si tratta di un illuminante in stick glitterato un po’ stile anni ’00 ma dalle perlescenze molto sottili, da utilizzare sia sul viso che sul corpo e nella zona del décolleté se lo si preferisce.

Essence, Baby Got Diamond Highlighter Stick. Prezzo: 4,19€ su amazon.it

Un altro illuminante TOP da provare in questo Marzo 2025? L’Oréal Lumi Le Glass. Anche in questo caso parliamo in un illuminante in stick, quindi facilissimo da applicare, ma dal gradevole effetto bagnato per un incarnato radioso e super riflettente.

L’Oréal, Lumi Le Glass Highlighter Stick. Prezzo: 13,14€ su amazon.it

Tornando in casa Essence, la gamma del brand tedesco si è recentemente arricchita di un nuovo spray fissante. Si chiama Fix & Last, è senza alcool e contiene acido ialuronico: prolunga la durata del make-up ma non secca la pelle, lasciandola anzi piacevolmente idratata.

Essence, Fix & Last Keep It Perfect Make-Up Fixing Spray. Prezzo: 3,79€ su amazon.it

I PRODOTTI AMAZON SKINCARE DA ACQUISTARE AL VOLO

I prodotti Amazon skincare contemplano sia referenze firmate da marche famose che prodotti TOP coreani ancora non inflazionati così come cosmetici giapponesi poco conosciuti per cui tutti da scoprire. Un esempio è questa crema Made in Japan anti-acne, dall’azione levigante e purificante.

Rettfam, Acnes Cream. Prezzo: 3,73€ su amazon.it

Vi segnaliamo un altro prodotto skincare davvero particolare ovvero la crema in capsule Medicube. La texture contiene, infatti, vere e proprie capsule di vitamina C e niacinamide, per un potente effetto perfezionante e illuminante sulla pelle.

Medicube, Deep Vita C Capsule Cream. Prezzo: 30,25€ su amazon.it

PRODOTTI BEAUTY AMAZON MARZO 2025: IL MEGLIO PER CORPO E CAPELLI

Concludiamo la nostra carrellata a tema prodotti beauty Amazon Marzo 2025 con alcune referenze corpo e capelli.

SU AMAZON SI TROVANO ANCHE I PROFUMI EQUIVALENTI LPDO

Per quanto riguarda il corpo, abbiamo scovato un nuovo profumo da provare assolutamente se si apprezzano le fragranze gourmand. Si tratta di LPDO Pistachio Bon Bon, equivalente di Yum Pistachio di Kayali. Uno dei profumi Marzo 2025 che vi consigliamo di testare e “annusare” se siete alla ricerca di un profumo dolce, anzi dolcissimo, dalle buone prestazioni ed economico.

LPDO, Pistachio Bon Bon. Prezzo: 28,00€ su amazon.it

Passiamo ai prodotti per capelli Amazon Marzo 2025. Se usate spesso lo shampoo secco dovreste provare questo Dry Shampoo in polvere libera di Foamie, senza plastica e 100% naturale oltre che vegan e cruelty free. Dal gradevolissimo profumo ai frutti rossi, è adatto a tutti i tipi di capelli.

Foamie, Dry Shampoo. Prezzo: 6,45€ su amazon.it

Kérastase ha da poco lanciato un nuovo olio per capelli. Glaze Drops è un olio leggero e impalpabile che tiene a bada l’effetto crespo lasciando i capelli morbidi e lucenti. Non appesantisce e non unge, per cui è consigliato anche a chi ha i capelli sottili.

Kérastase, Glaze Drops. Prezzo: 38,38€ su amazon.it

Ultimo ma non per importanza Wella Ultimate Smooth Miracle Oil Serum, siero in olio a base di squalano e omega 9 che nutre i capelli in soli 30 secondi rendendoli morbidi fino a 3 giorni. Se ne consiglia l’utilizzo soprattutto a chi ha capelli molto secchi, opachi, crespi e stressati da trattamenti chimici come la decolorazione quindi bisognosi di un booster di nutrimento.

Wella, Ultimate Smooth Step 3 Miracle Oil Serum. Prezzo: 22,80€ su amazon.it

** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Siete alla ricerca di consigli per il vostro shopping su Amazon? Allora, date un’occhiata alla vetrina Amazon ClioMakeUp: troverete alcuni dei prodotti preferiti di Clio e del TeamClio a tema beauty, fashion e casa!

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema beauty, non perdetevi questi post:

1) COME USARE VEA OLIO

2) LE MIGLIORI HEADBAND PER LA SKINCARE

3) I PROFUMI AL NEROLI DA AVERE

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato quindi è il momento di tirare le somme. Questi erano i nostri consigli su cosa comprare su Amazon per Marzo 2025, con prodotti beauty per ogni esigenza. Come sempre, a questo punto, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Conoscevate già questi prodotti beauty? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!