I PROFUMI CHE SANNO DI PIOGGIA SONO PERFETTI PER L’AUTUNNO

I profumi che sanno di pioggia sono evocativi e suggestivi, vere e proprie esperienze sensoriali in boccetta. Riproducono l’odore della pioggia, rifacendosi a immagini ben precise come l’erba e la terra bagnate oppure l’aria frizzante dopo un temporale. Sono tanti i brand che includono tra le loro proposte fragranze di questo tipo, sia tra le marche di nicchia che tra i brand economici. Da Frederic Malle a Issey Miyake, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Questi profumi sono particolarmente adatti al periodo autunnale e invernale ma possono essere usati tutto l’anno.

Se ne sente spesso parlare, ma come profuma la pioggia? L’odore della pioggia prende il nome di petricore ed è dovuto alla combinazione di geosmina (un composto che deriva dai batteri presenti nel terreno), oli vegetali e ozono. La geosmina, in particolar modo, è la responsabile del classico odore di terra bagnata che si percepisce dopo un lungo periodo secco. I profumi che sanno di pioggia non solo rievocano questo odore ma molto di più, tra sensazioni ed emozioni uniche. Pronte a scoprire una selezione di fragranze da non perdere? Allora, iniziamo.

#1 TRA I PROFUMI CHE SANNO DI PIOGGIA A DROP D’ISSEY DI ISSEY MIYAKE

Insieme ai profumi autunnali ispirati al foliage quelli che sanno di pioggia sono un must per questo periodo dell’anno. Non tutti, però, sono prettamente autunnali e un esempio calzante è A Drop d’Issey di Issey Miyake.

Issey Miyake, A Drop d’Issey Eau de Parfum. Prezzo: 99,10€ su amazon.it





Si ispira a gocce di pioggia leggere, primaverili e impregnate di odore di lillà. Un profumo luminoso che ricorda i primi raggi di sole dopo il temporale, riscaldato da un vibrante accordo al legno di sandalo.

#2 ARRAN AFTER THE RAIN SI TROVA ANCHE SU AMAZON

Su Amazon si trova Arran After The Rain, un profumo che si rifà agli odori freschi e vibranti del giardino dell’isola di Arran dopo il temporale.

Arran, After The Rain Eau de Parfum. Prezzo: 36,85€ su amazon.it

Questa fragranza abbina agrumi, fiori muschiati, sandalo e note terrose nel segno di un profumo fresco e delicato ma ben strutturato.

#3 PIOGGIA SALATA, UN PROFUMO IMPERDIBILE PER L’AUTUNNO E NON SOLO

Se siete alla ricerca di un profumo che sa di pioggia intrigante e sensuale vi segnaliamo Pioggia Salata de Il Profumo.

Il Profumo, Pioggia Salata Eau de Parfum. Prezzo: 111,25€ su amazon.it

Si tratta di una fragranza floreale a base di ibisco e rosa con accodi di oleandro bianco e giglio del Mediterraneo.

#4 PROFUMI CHE SANNO DI PIOGGIA: AESOP FIRMA HWYL

Aesop Hwyl è un profumo verde e muschiato ispirato all’immagine olfattiva di una foresta giapponese bagnata dalla pioggia.

Aesop, Hwyl Eau de Parfum. Prezzo: 143,00€ su 50-ml.it

Tra le note protagoniste si distinguono cuoio e muschio, dalla scia potente e avvolgente.

#5 IL PROFUMO CHE SA DI PIOGGIA DI ELLA K

Ella K. firma Pluie Sur Ha Long, un’ode alle piogge tropicali della Baia di Ha Long, in Vietnam.

Ella K, Pluie Sur Ha Long Eau de Parfum. Prezzo: 260,00€ su 50-ml.it

CON NOTE ACQUATICHE E FIORITE

Si tratta di un profumo acquatico e fiorito a base di ciclamino, loto, ninfea, neroli e magnolia. I muschi intensificano la fragranza connotandola di freschezza e morbidezza.

#6 FREDERIC MALLE FIRMA UNO DEI PROFUMI CHE SANNO DI PIOGGIA BESTSELLER

Dimenticatevi gli accordi gourmand dei profumi alla castagna e, per quest’autunno, scegliete un profumo aromatico come Frederic Malle Angeliques Sous La Pluie Eau.

Frederic Malle, Angeliques Sous La Pluie Eau de Parfum. Prezzo: 275,00€ su 50-ml.it

Abbina tra loro fiori di angelica, bacche di ginepro, pepe rosa, bergamotto, cedro e muschio bianco. Ricorda la freschezza della rugiada al mattino dopo una fitta pioggia.

#7 IMAGINARY AUTHORS E LA TEMPESTA PERFETTA IN BOCCETTA

Imaginary Authors Every Storm a Serenade è un vero e proprio racconto olfattivo. Parla di Stina, una scrittrice che si trasferisce per l’inverno nella casa estiva di sua madre e dell’incontro con un pescatore di cui si innamora.

Imaginary Authors, Every Storm a Serenade Eau de Parfum. Prezzo: 99,00€ su 50-ml.it

Ispirato ai temporali di fine stagione, si rifà alle atmosfere desolate della costa danese.

#8 LA PIOGGIA LEGNOSA DI PERFUMER H

Perfumer H. Rain Wood si rifà all’odore inconfondibile del legno bagnato, accarezzato dalla pioggia.

Perfumer H, Rain Wood Eau de Parfum. Prezzo: 160,00€ su 50-ml.it

La piramide olfattiva abbina galbano, elemi, pepe e mirra, affiancando a queste note ginepro e legno di cedro con patchouli.

#9 MAISON MARGIELA E LA MAGIA DI WHEN THE RAIN STOPS

Uno dei profumi che sanno di pioggia più famosi è Maison Margiela Replica When The Rain Stops. Rievoca la pioggia leggera tipica della primavera e degli inizi dell’autunno tra note vivaci al pepe rosa, al bergamotto e accordi acquatici.

Maison Margiela Replica, When The Rain Stops Eau de Parfum. Prezzo: 75,00€ su 50-ml.it

La composizione include anche accordi quali gelsomino e patchouli, che ricordano l’odore di terra bagnata.

#10 TUTTO L’IMPETO DELLA PIOGGIA: FORTE DI FILIPPO SORCINELLI

Filippo Sorcinelli racchiude in boccetta l’impeto della tempesta perfetta con Pioggia Forte.

Filippo Sorcinelli, Pioggia Forte Eau de Parfum. Prezzo: 160,00€ su 50-ml.it

UN PROFUMO CHE SA DI TEMPESTA

Tra le note olfattive spiccano geranio, ciclamino, legni, ambra e gelsomino per un profumo deciso e intenso che non passa inosservato.

#11 PROFUMI CHE SANNO DI PIOGGIA IN MONTAGNA: LA PROPOSTA DI TAUER

Tauer L’Air Des Alpes Suisses è un profumo verde e ambrato che sa di pioggia tra i pini e richiama subito alla mente la montagna.

Tauer, L’Air Des Alpes Suisses Eau de Parfum. Prezzo: 140,00€ su 50-ml.it

Risulta fresco, verde e ambrato. Ricorda le cime delle montagne tra spezie e gigli rossi, quelli che sbocciano a valle. Tra le note, ispirate alle foreste, si distinguono anche legni e ambra.

#12 STEAMED RAINBOW D.S. & DURGA: L’ARCOBALENO DOPO LA PIOGGIA

Ultimo ma non per importanza, Steamed Rainbow di D.S. & Durga è un profumo che sa di arcobaleno, in grado di trasmettere la sensazione di calma dopo la tempesta.

D.S. & Durga, Steamed Rainbow Eau de Parfum. Prezzo: 167,00€ su 50-ml.it

Le note principali sono mandarino rosso, arancia e resina di elemi. La piramide olfattiva contempla anche cedro, fiore di mandorlo blu, erba indaco, violetta e vetiver.

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questi erano i nostri consigli shopping sui profumi che sanno di pioggia, con una selezione di fragranze per tutti i gusti e per tutte le tasche. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi intrigano questi profumi? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!