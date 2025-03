QUALI PROFUMI DONNA PRIMAVERA PROVARE NEL 2025?

Alla ricerca dei migliori profumi donna primavera 2025? Eccoci pronti a parlarne. Con l’arrivo della bella stagione è normale pensare a quali siano le fragranze più adatte a celebrare il ritorno del sole e dei fiori. Sicuramente si adattano bene a questo periodo i profumi alla magnolia e i fioriti in generale, ma anche i cosiddetti profumi verdi, con note erbacee e fresche. Non mancano anche alcuni profumi gourmand, dolci e zuccherini, da preferire però in versioni più accese e luminose. La rosa è probabilmente la regina dei profumi primaverili da donna di quest’anno, abbinata ad altre note floreali e fruttate che la celebrano in maniera inaspettata e poco classica.

Amanti dei profumi, a rapporto! In questo post abbiamo deciso di raccogliere i migliori profumi da donna per la primavera 2025, fragranze di nicchia ma anche low cost che ci accompagnano con luminosità all’arrivo della bella stagione. Vi aspettiamo qui sotto per entrare nel dettaglio: leggete fino in fondo per scoprire la fragranza che vi farà battere il cuore d’ora in poi. Cominciamo!

PROFUMI ALLA ROSA PER CELEBRARE L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA

Sono sicuramente i più gettonati della stagione: parliamo, ovviamente, dei profumi alla rosa, fragranze deliziose ed eleganti che ci traghettano con classe e stile verso la bella stagione.

Se siete indecise su quale, tra i profumi primavera donna 2025 scegliere, il nostro consiglio sarebbe di provare almeno uno di questi, perché potrebbe stupirvi! Non si tratta, infatti, di fragranze “piatte” ma al contrario, multisfaccettate.

Un esempio è questo profumo di nicchia alla rosa, un unisex fiorito di Room 1015, Hollyrose. Si tratta di un profumo fiorito e cuoiato, che si apre con note di ribes e pepe nero, che ci conduce in un cuore di rosa e orchidea; il tutto viene scaldato da un fondo di cuoio e patchouli.

Room 1015, Hollyrose Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 90€ su 50-ml.it







Chi ama la corposità del caffè potrebbe innamorarsi di Rose Ébène di Caron, una fragranza che lo mixa con la fresca e delicata rosa turca in maniera sapiente, intrecciandole con cuoio, vetiver e patchouli.

Caron, Rose Ébène Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 150€ su amazon.it

Un’intensa esplosione olfattiva è quella regalata da Atomic Rose di Initio: un nome, un programma! Esplosivo ma allo stesso tempo evanescente, è il perfetto profumo primaverile da donna se amate i mix particolari e intensi; le note sono quelle del fresco bergamotto, di due tipologie di rose (bulgara e turca) che si intrecciando a gelsomino egiziano e vaniglia del Madagascar.

Initio, Atomic Rose Eau de Parfum. Prezzo: da 11€ su 50-ml.it

MIX FLOREALI PER I PIÙ BUONI PROFUMI DONNA PRIMAVERA 2025

Rimaniamo in ambito floreale per parlare dei profumi fioriti primaverili che, secondo noi, dovreste assolutamente annusare quest’anno.

E partiamo con un profumo di nicchia floreale che è un vero inno a questa stagione, ovvero Fleur Diamantine di Maison Crivelli: qui le note sono del prezioso e fresco neroli, che ci porta verso il gelsomino, più corposo e intenso. Il mix si rinfresca grazie alla presenza dell’olio essenziale di menta; i contrasti non sono finiti, visto che la miscela fiorita è resa più “cremosa” dalla presenza di mandorla amara e muschio di quercia.

Maison Crivelli, Fleur Diamantine Eau de Parfum. Prezzo: da 90€ su 50-ml.it

Continuiamo con un profumo da donna per la primavera che si apre in maniera più speziata, con le note di pepe rosa, per poi condurci verso un interessante contrasto tra i fiori d’arancio e i muschi (ambrati e bianchi) che creano una fragranza estremamente elegante. Parliamo di 321 Saint-Honoré Eau de Parfum di BDK.

BDK, 321 Saint-Honoré Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 8€ su 50-ml.it

Infine, se conoscete già la fragranza sapete quanto sia un must, specialmente per la primavera! Parliamo di La Vie Est Belle di Lancôme, una vera istituzione tra i profumi da donna. Per questa stagione il brand ha lanciato un’edizione limitata veramente cute, ovvero La Vie Est Belle Sparkling Edition nel formato 50ml. Come tutti i flaconi, anche questo sarà ricaricabile.

Lancôme, La Vie Est Belle Sparkling Edition (edizione limitata) 50ml -Flacone ricaricabile. Prezzo: 120€ su lancome.it

GOURMAND DELICATI E LEGGERI

Per chi ama le profumazioni dolci, la primavera potrebbe essere un periodo di leggero “stop”, ma noi non siamo completamente d’accordo, anzi. Esistono infatti anche fragranze gourmand leggere, ideali come profumi da donna per la primavera!

Il primo che vi facciamo conoscere è di un marchio molto conosciuto e, forse, inaspettato. In realtà, i profumi Zara riscuotono sempre un ottimo successo, visto che si tratta di fragranze economiche ma dall’ottima durata e persistenza. Quella che vi presentiamo si chiama Sweet Pastry in Paris e si compone di note dolci (vaniglia e zucchero), stemperate dalla frizzantezza del limone.

Zara, Sweet Pastry in Paris Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Un vero must questo profumo gourmand di nicchia che è diventato super conosciuto e apprezzato online, e di cui moltissimi brand hanno tentato l’imitazione. Parliamo di Bianco Latte di Giardini di Toscana, un inno alla dolcezza gourmand: qui trovate note caramellate, di miele e cumarina su un fondo di vaniglia e muschi bianchi. Da provare!

Giardini di Toscana, Bianco Latte Eau de Parfum. Prezzo: 125€ su 50-ml.it

PROFUMI VERDI DA DONNA PER LA PRIMAVERA

Uno dei più apprezzati profumi da donna per la primavera economici anche nel 2025 rimane lui: Green Tea di Elizabeth Arden! Si tratta di un profumo verde, fresco e leggero, delicato ma fine ed elegante: contiene note di foglie di the verde e bergamotto, insieme a muschio di quercia per un finale più profondo.

Elizabeth Arden, Green Tea – Eau Parfumée. Prezzo: 14,80€ su amazon.it

I PROFUMI VERDI SONO MOLTO FRESCHI E LUMINOSI PER LA PRIMAVERA

From the Garden di Maison Margiela, della famosissima linea Replica, è un altro profumo verde da donna per la primavera da provare se cercate qualcosa che replichi fedelmente (da qui capite il senso della linea del brand!) esattamente l’odore del giardino in primavera.

Foglie di pomodoro, geranio e terroso patchouli si intrecciano per portare la nostra mente ai pomeriggi assolati e pigri della nostra infanzia.

Maison Margiela, REPLICA – From the Garden Eau de Toilette. Prezzo: a partire da 71,95€ su lookfantastic.it

Eccoci alla fine del post di oggi, ragazze. Cosa ne pensate delle proposte che abbiamo deciso di presentarvi per quanto riguarda i migliori profumi da donna per la primavera 2025? Ditecelo nei commenti sui nostri social, un saluto dal TeamClio!