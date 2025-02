PROFUMI ALL’IRIS DONNA, UOMO E UNISEX: A CHI PIACCIONO E QUALI PROVARE

L‘iris è una nota floreale elegante e versatile, spesso impiegata in profumeria specialmente tra le note di fondo delle piramidi olfattive. La sua particolarità è di essere leggermente dolce ma al contempo terrosa, avvolgente e quasi polverosa, complice l’utilizzo sia del fiore che del rizoma. Sono tanti i brand che includono tra le loro proposte profumi all’iris, per tutti i gusti e di tutte le fasce di prezzo. I profumi di nicchia, costosi e formulati con ingredienti pregiati, sono solitamente unisex ma non mancano le proposte donna e uomo. I profumi all’iris economici vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo e tra i migliori spicca quello de L’Erbolario. Tutte le proposte low cost sono alla fine del post.

Tra le note floreali più impiegate in profumeria, l‘iris conquista per la sua delicatezza e, al contempo, per caratteristiche come intensità e persistenza. Abbiamo selezionato per voi i migliori profumi all’iris donna, uomo e unisex, di nicchia ed economici, che vale davvero la pena provare. Pronte a scoprirli insieme? Iniziamo.

PROFUMI ALL’IRIS DI NICCHIA: DA CREED A XERJOFF

Il mondo dei profumi di nicchia è incredibilmente vasto e, ovviamente, le migliori marche firmano anche profumi all’iris. Si tratta perlopiù di fragranze unisex, pensate per chiunque ami la nota fiorita e cipriata all’iris.

Tra i più famosi in assoluto spicca Creed Iris Tubereuse, un profumo che abbina tra loro iris e tuberosa aggiungendo anche dolci accordi alla vaniglia, mughetto e violetta.

Creed, Iris Tubereuse Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 230,00€ su 50-ml.it





MOLTI BRAND DI NICCHIA FIRMANO PROFUMI ALL’IRIS DEGNI DI NOTA

Un altro ottimo profumo all’iris, estremamente intenso e persistente, è Iris Malikhan di Maison Crivelli. Ispirato alla potente immagine dei campi di iris ai margini del deserto, affianca all’iris e alla mimosa penetranti note di vaniglia e cuoio.

Maison Crivelli, Iris Malikhan Eau de Parfum. Prezzo: 190,00€ su 50-ml.it

Iris Poudre di Frederic Malle è il profumo all’iris talcato e cipriato per eccellenza. Viene proposto come profumo all’iris da donna ed è molto sensuale e raffinato. La piramide olfattiva contempla note quali iris, muschio, aldeidi e fava Tonka.

Frederic Malle, Iris Poudre Eau de Parfum. Prezzo: 335,00€ su 50-ml.it

Pregiato e decisamente costoso, l’estratto di profumo Irisss di Xerjoff è un cult per tutti gli intenditori. Parliamo anche in questo caso di un profumo donna, a base di burro di iris, garofano, agrumi, gelsomino, vetiver di Tahiti e legno di cedro.

Xerjoff, Irisss Extrait de Parfum. Prezzo: 630,00€ su 50-ml.it

LE PROPOSTE DI PRADA ED ESCENTRIC MOLECULES

I profumi all’iris sono anche leggeri e delicati, seppure caratterizzati da una buona scia. Ne è un esempio Prada Infusion d’Iris, un profumo talcato e dal fondo legnoso rinfrescato da frizzanti note agrumate.

Prada, Infusion d’Iris Eau de Parfum. Prezzo: 130,50€ su amazon.it

Agli appassionati e alle appassionate di iris consigliamo anche Escentric Molecules Molecole 01+Iris, fragranza molecolare unisex interamente improntata sulla nota di iris.

Escentric Molecules, Molecule 01+Iris. Prezzo: 155,00€ su 50-ml.it

L’ERBOLARIO E GLI ALTRI PROFUMI ALL’IRIS ECONOMICI

Concludiamo questa profumatissima carrellata di fragranze all’iris con alcuni profumi economici che rispondono al detto “minima spesa, massima resa”.

IRIS DE L’ERBOLARIO: UN CULT TRA I PROFUMI ECONOMICI

Il profumo Iris de L’Erbolario è da anni uno dei più venduti del brand Made in Italy. Sensuale avvolgente, è un profumo donna con le note bergamotto, ylang ylang, iris e vaniglia.

L’Erbolario, Iris Profumo. Prezzo: 37,50€ su amazon.it

Perlier firma ottimi profumi da giorno, leggeri e delicati ma comunque in grado di farsi notare. Uno di questi è Iris Blu, fragranza unisex (ma più vicina al gusto femminile) con note quali bergamotto, mela verde, iris, fresia, muschio e vaniglia.

Perlier, Iris Blu. Prezzo: 6,90€ su amazon.it

Un altro brand da provare nel segmento dei profumi economici è sicuramente Helan, forte di formulazioni con ingredienti prevalentemente naturali. Cuor di Petali Infinita è una fragranza femminile che contempla note di testa agrumate, un opulento cuore fiorito al gelsomino e note di fondo cipriate e muschiate a base di iris, muschi e legni ambrati. Da provare se siete alla ricerca di un profumo all’iris economico da usare tutti i giorni.

Helan, Cuor di Petali Infinita Eau de Parfum. Prezzo: 24,99€ su amazon.it

