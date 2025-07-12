QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI AL FRUTTO DELLA PASSIONE?

I profumi frutto della passione sono tra i più richiesti da chi apprezza i fruttati di ispirazione esotica. Se vi state chiedendo che odore ha, sappiate che il frutto della passione (così come la maracuja, che è un frutto differente ma molto simile e appartenente alla stessa “famiglia”) ha un profumo leggermente agrumato acidulo e al contempo dolce. Molti brand includono nelle loro collezioni profumi che contemplano tra le note olfattive il frutto della passione. Le fragranze più interessanti e originali sono senza alcun dubbio quelle di nicchia, firmate da marche rinomate ed esclusive come Maison Crivelli e Kajal. Non mancano i profumi economici, primo su tutti quello de L’Erbolario.

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I profumi frutto della passione sono un invito a cedere alla tentazione: dolci ma al tempo stesso pungenti, sono tra i fruttati esotici più amati della profumeria. Pronte a scoprire insieme una selezione dei migliori che vale assolutamente provare e aggiungere alla propria collezione di fragranze? Allora, ragazze, iniziamo subito.

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PROFUMI AL FRUTTO DELLA PASSIONE: LE FRAGRANZE DI NICCHIA DI MAISON CRIVELLI E KAJAL

Insieme ai profumi all’ananas, i profumi frutto della passione sono perfetti per il periodo estivo e si confermano, stagione dopo stagione, i fruttati più richiesti per questo specifico momento dell’anno.

I PROFUMI FRUTTO DELLA PASSIONE SONO L’IDEALE PER LA STAGIONE ESTIVA

Una nota molto amata, ma non inflazionata né banale, che caratterizza tanti profumi di nicchia rinomati e apprezzati tra intenditori e intenditrici. Basti pensare a Oud Maracuja Maison Crivelli, un estratto di profumo unisex molto intenso e persistente a base di note quali accordo di frutto della passione, zafferano, assoluta di rosa dalla Turchia, Oud, cuoio e patchouli. Il binomio Oud e frutto della passione è inaspettato e colpisce nel segno, conquistando al primo “sniff”.

Maison Crivelli, Oud Maracuja. Prezzo: 215,00€ su 50-ml.it

Se vi piacciono i profumi arabi dovete provare Dahab di Kajal. Un profumo unisex squisitamente fruttato che abbina tra loro accordi succosi di mela, bergamotto e frutto della passione con accordi aromatici e legnosi di coriandolo, legno di cedro, muschio, patchouli e ambra. Un tripudio di note esotiche e intriganti con cui è difficile passare inosservati.





Kajal, Dahab. Prezzo: 199,00€ su 50-ml.it

LE PROPOSTE DI LABORATORIO OLFATTIVO E NEW NOTES A BASE DI MARACUJA

Continuiamo rimanendo nell’ambito della profumeria di nicchia con Laboratorio Olfattivo Arancia Rossa. La nota protagonista in questo caso è, come il nome suggerisce, l’arancia, ma questa viene affiancata ai fiori d’arancio, al frutto della passione e a un accordo al muschio bianco che rende la fragranza piacevolmente avvolgente.

Laboratorio Olfattivo, Arancia Rossa. Prezzo: 110,00€ su 50-ml.it

New Notes Cocktail Maracuja è un vero e proprio cocktail alla frutta per l’estate, un’esplosione di spensieratezza ed energia che soddisfa sia il gusto del pubblico femminile che di quello maschile. Tra le note olfattive spiccano le note fruttate frutto della passione, ribes, pera, fragola e limone, seguite da note di cuore fiorite e speziate come gelsomino, rosa, zenzero, cannella e cardamomo e note di fondo alla vaniglia, all’ambra, al legno di cedro e al patchouli. Queste ultime intensificano la fragranza conferendole un’ottima durata e una buona scia.

New Notes, Cocktail Maracuja. Prezzo: 160,00€ su 50-ml.it

L’ERBOLARIO E GLI ALTRI PROFUMI AL FRUTTO DELLA PASSIONE ECONOMICI DA PROVARE

A questo punto, ragazze, concludiamo la nostra carrellata di profumi al frutto della passione con alcune proposte low cost che vale davvero la pena provare. Il profumo economico più conosciuto a base di frutto della passione è quello de L’Erbolario.

L’ERBOLARIO FIRMA UN OTTIMO PROFUMO ECONOMICO AL PASSION FRUIT

Con una buona durata e una discreta scia – soprattutto considerato il punto prezzo conveniente – è un profumo femminile con frutto della passione, gelsomino, iris e legno di cedro

L’Erbolario, Frutto della Passione Profumo. Prezzo: 28,90€ su erbolario.com

Si può comprare su Amazon Britney Spears Electric Fantasy, un “profumino” poco conosciuto ma dalla piramide olfattiva tutto sommato interessante. Si tratta anche in questo caso di un profumo da donna e abbina tra loro frutto della passione, accordi speziati al pepe rosa, eliotropio, gelsomino e ambroxan.

Britney Spears, Electric Fantasy. Prezzo: 30,50€ su amazon.it

Tra i profumi frutto della passione più venduti sulla nota piattaforma e-commerce spicca, infine, Eclat N. 422. Con le sue note alla frutta – a base di frutto della passione, pera, lampone e pesca – prevede un cuore molto sensuale e una chiusura cremosa e intensa grazie a muschio, vaniglia e legno di sandalo. Da provare se vi piacciono i profumi fruttati freschi ma con un twist in più.

Eclat, N.422. Prezzo: 49,95€ su amazon.it

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema profumi frutto della passione (o con maracuja), tra fragranze di nicchia esclusive e profumi economici facilmente reperibili nella grande distribuzione ma non per questo meno interessanti e accattivanti. Come sempre, la parola a questo punto passa a voi: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Apprezzate la nota in questione o proprio non vi convince? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!