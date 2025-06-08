QUALI SONO I PROFUMI GIUGNO 2025 PER RENDERE L’INIZIO DELL’ESTATE PIÙ INTENSO

I profumi giugno 2025 ci accompagnano verso le temperature più alte e per questo si fanno più leggeri. Ciliegie e fragole sono i frutti del periodo che vengono racchiusi anche all’interno delle boccette dei profumi. fragranze vivaci e che Gli amanti dei fiori possono riscoprire la vivacità della natura proprio cone che lasciano la scia Per contrastare le alte temperature arrivano loro, i profumi agrumati che con la giusta frizzantezza danno una sferzata di energia. I profumi gourmand sono diventati una certezza negli ultimi anni e anche in estate ci sono novità interessanti da sfoggiare.

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Il mese di giugno ci prepara all’estate e per accoglierlo al meglio ci sono fragranze che riescono a essere fresche, vivaci e intense senza mai essere stucchevoli. Siete alla ricerca dei profumi giugno 2025? Iniziamo il post.

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I PROFUMI GIUGNO 2025 FANNO DEI FRUTTI IL LORO PUNTO DI FORZA

Ragazze, i profumi fruttati con il loro mix di fragranze sono quello che si cerca quando arrivano il caldo e le alte temperature. Molti dei profumi giugno 2025 sono tutto questo, a partire proprio da O Extrait di Pantheon Roma.

I profumi di giugno puntano su note fruttate

Ad aprire l’eau de parfum ci pensa il pepe rosa che con la sua frizzantezza ci accompagna verso lo champagne rosé. Al cuore troviamo la sensualità data dal gelsomino, dall’amarena e dalla tequila. Ambra, sandalo e vaniglia arrivano a chiudere il profumo.

Pantheon Roma, O Extrait. Prezzo: 320,00€ 100ml su 50-ml.it





Cocco, mandorle, crema montata e zucchero di canna: sono queste le fragranze che rendono Kajal Ruby un viaggio sensoriale che unisce la voluttuosità dell’oriente con l’eleganza parigina.

Kajal, Ruby. Prezzo: 240€ 100ml su 50-ml.it

Fico de L’Erbolario è un profumo unisex che si apre con la vivacità del mandarino, per poi continuare con la pienezza del cassis e la dolcezza del fico, per un risultato estivo che lascia la scia.

L’Erbolario, Fico. Prezzo: 29,80€ 50ml su amazon.it

LE FRAGRANZE GOURMAND SONO UNA COCCOLA ESTIVA

Ci sono delle fragranze a cui è difficile resistere e molte di esse rientrano tra i profumi gourmand che anche nel mese di giugno ci offrono delle alternative interessanti da indossare da mattina a sera.

Profumi di Polignano propone Tiramisù, una fragranza dolce, ma non stucchevole. Il merito è dell’arancio amaro che ci trasporta verso la delicatezza del frangipane, del latte e dello zucchero che fondendosi creano una scia persistente che si rivela una coccola da cui farsi rapire.

Profumi di Polignano, Tiramisù. Prezzo: 120,00€ 100ml su 50-ml.it

È una fragranza femminile quella di Mugler che con il suo Angel unisce la forza dei frutti rossi e della pralina con la delicatezza della vaniglia e del patchouli, pronta ad accompagnarvi con la sua dolcezza durante il mese di giugno.

Mugler, Angel. Prezzo: 92,90€ 100ml su sephora.it

I PROFUMI AGRUMATI SONO FRESCHI E VIVACI

I profumi giugno 2025 hanno in comune una caratteristica molto importante: devono essere freschi e vivaci per rispettare al meglio la stagione.

I profumi agrumati sono vivaci e freschi

A rappresentarla al meglio ci sono le fragranze agrumate con un tocco moderno come Erba Pura di Xerjoff che si apre con la piccantezza degli agrumi di Sicilia che si accordano con il bergamotto di Calabria. A rendere l’insieme più sensuale è la vaniglia con il muschio e l’ambra. Una fragranza che si sposa bene con la stagione estiva.

Xerjoff, Erba Pura. Prezzo: 29,88€ 5ml su amazon.it

Da Acqua di Parma arriva Buongiorno, una fragranza frizzante che si ispira ai profumi tipici della primavera sulle colline toscane. Le note del limone, della menta e del rosmarino si evolvono con le foglie di mandarino per poi chiudersi con le foglie di cedro, ambra e muschio bianco per un insieme rotondo.

Acqua di Parma, Buongiorno. Prezzo: 230,00€ 100ml su sephora.it

Acqua di Gioia di Giorgio Armani ha al suo interno tutta la freschezza del limone primofiore: in particolare dal fondo emergono le note di legni ambrati a cui fanno seguito il gelsomino bianco, il cedro e lo zucchero di canna che vi trasportano nelle bellezze dell’oceano.

Armani, Acqua di Gioia. Prezzo: 107,00€ 50ml su armanibeauty.it

LE EAU DE PARFUM FIORITE TRASPORTANO IN LUOGHI LONTANI

Tra i profumi giugno 2025 non dobbiamo dimenticare quelli fioriti che con i loro bouquet hanno un range olfattivo variegato. A cominciare proprio da Floris che con il suo Purple racchiude l’essenza del bosco incantato. Qui i legni pregiati si mischiano alle spezie per poi aprirsi al bergamotto, alla lavanda e al mandarino e continuare con la violetta e il gelsomino. A chiudere arrivano la fava tonka, il sandalo e un tocco di vaniglia.

Floris, Purple. Prezzo: 225,00€ su 100ml su 50-ml.it

Basta assaporare la fragranza di Kayali Maldives Ylang Coco 20 e in un attimo si viene trasportati in paradisi tropicali. Merito del bouquet composto da fiori di banano, ylang-ylang, rosmarino e frangipane bianco che si fondono con il legno di sandalo. A far sì che sia ancora più succoso è la dolcezza del latte di cocco e della carambola.

Kayali, Maldives Ylang Coco 20. Prezzo: 95,00€ 50ml su sephora.it

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Volete saperne di più sui profumi? Leggete questi post:

1) PROFUMO IN POLVERE: COS’È E COME APPLICARLO

2) ORCHIDEA: LE FRAGRANZE PIÚ AFFASCINATI

3) PROFUMI SPOSO: LE FRAGRANZE ELEGANTI PER LUI

Via Giphy

Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine del post sui profumi giugno 2025 e ora è il momento di scoprire la vostra opinione: cosa ne pensate? Quale fragranza vi piace di più? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.