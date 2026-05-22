PERCHÉ SONO TORNATI DI MODA I PROFUMI MINIMAL?

Il trionfale ritorno dei profumi minimal anni ’90 va in controtendenza con le fragranze opulente e gourmand. Dopo un periodo di predominio di note intense e avvolgenti, persistenti (talvolta anche troppo), assistiamo a un netto ritorno dello stile clean anche nel mondo della profumeria. Questi “nuovi” profumi richiamano l’odore del bucato pulito. I profumi anni ’90, infatti, celebrano composizioni trasparenti, accordi acquatici e sentori agrumati. Intercettano il desiderio collettivo di una ritrovata semplicità e di un benessere autentico.

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La tendenza si inserisce perfettamente nel moderno revival dello stile clean di fine secolo, un periodo in cui il minimalismo non era una semplice scelta estetica, ma una vera e propria filosofia di vita. Ecco allora spiegato la riscoperta dei capolavori olfattivi di un tempo, che hanno ridefinito il concetto stesso di seduzione. Scopriamo insieme, allora, quali sono i meravigliosi profumi minimal di cui non potremmo, e dovremmo, fare a meno. Via col post!

COSA SONO I PROFUMI MINIMAL?

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I profumi minimal nascono negli anni ’90, un periodo in cui il mondo ha reagito agli accessi del decennio precedente. Negli anni ’80 le fragranze erano fortemente intense, speziate e dalle scie imponenti, il periodo successivo ha imposto un cambio radicale orientato alla purezza, alla trasparenza e alla fluidità di genere.





i profumi che sanno di pulito tornano alla ribalta

I profumi minimal si distinguono per piramidi olfattive essenziali, in cui poche note selezionate vengono calibrate con precisione geometrica per dare vita a sensazioni di freschezza immediata, aria aperta e pelle nuda.

Le ragioni di questo ritorno nelle tendenze attuali sono molteplici e strettamente legate alla sociologia dei consumi. In primo luogo c’è una forte componente nostalgica guidata dalle piattaforme social, che hanno trasformato icone di stile dell’epoca, come Carolyn Bessette-Kennedy, nel punto di riferimento assoluto del quiet luxury e della raffinatezza disadorna. Lo stile di Carolyn Bessette, fatto di abiti dalle linee pulite, palette cromatiche neutre e una bellezza apparentemente senza sforzo, trova il suo perfetto corrispettivo invisibile nelle fragranze fresche e clean.

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In secondo luogo, la profumeria contemporanea risponde a un bisogno di comfort psicologico e di disintossicazione sensoriale. In un mondo saturo di stimoli visivi e olfattivi, indossare una fragranza che evoca l’odore della pelle pulita, dell’acqua marina o di una camicia bianca di cotone rappresenta un atto di purificazione.

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La ricerca di composizioni unisex e fluide, prive di rigidi stereotipi di genere, è un altro fattore che unisce la sensibilità degli anni Novanta a quella odierna, rendendo queste formulazioni incredibilmente attuali e trasversali.

CK ONE DI CALVIN KLEIN, UN’ICONA

Calvin Klein, CK One – Eau de Toilette Unisex. Prezzo: 60,50€ su sephora.it

Lanciata sul mercato nel 1994 grazie all’intuizione dei maestri profumieri Alberto Morillas e Harry Fremont, questa creazione rappresenta il manifesto assoluto del minimalismo di fine millennio.

Considerato a pieno titolo il primo vero profumo unisex della profumeria moderna, ha abbattuto le barriere di genere attraverso una comunicazione inclusiva e un jus straordinariamente accessibile e democratico.

La struttura olfattiva si apre con una luminosità vibrante guidata da note agrumate di bergamotto, limone, mandarino e un tocco esotico di ananas. Il cuore evolve verso una dolcezza trasparente e mai opprimente, in cui si fondono sfumature delicate di gelsomino, violetta e rosa.

Il fondo si assesta su un accordo pulito e confortevole di muschio, ambra e legni leggeri. Indossare questa fragranza oggi significa sposare un’idea di freschezza universale e senza tempo, ideale per chi cerca un aroma discreto da condividere.

ACQUA DI GIÒ DI GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani, Acqua di Gio Pour Homme – Eau de Toilette Profumo Uomo Ricaricabile. Prezzo: 66€ su sephora.it

Nel 1996 nasce Acqua Di Giò: lo stilista Giorgio Armani trasferisce la sua celebre estetica sartoriale decostruita e fluida in una composizione liquida, che, come sappiamo, è divenuta un successo planetario.

Questa fragranza incarna perfettamente la tendenza delle note acquatiche e ozonate che ha caratterizzato la profumeria degli anni Novanta, ispirandosi alle atmosfere rocciose e marine dell’isola di Pantelleria.

L’apertura è un’esplosione di freschezza mediterranea, dove i sentori agrumati del bergamotto di Calabria e del mandarino verde si intrecciano con il neroli. Il cuore rivela la vera innovazione della formula: un accordo marino purissimo unito a note floreali di gelsomino e patchouli indonesiano, capaci di evocare il profumo del sale sulla pelle scaldata dal sole. Si tratta di un classico intramontabile che esprime un’eleganza naturale e acquatica, perfetto per gli amanti della purezza assoluta.

CALVIN KLEIN CK BE DI CALVIN KLEIN

Calvin Klein, Ck Be, edt. Prezzo: 60,90€ su sephora.it

Creato nel 1996 dal profumiere René Morgenthaler, questo capitolo olfattivo della maison statunitense si distingue come un inno all’individualità e al comfort personale.

CK Be si sviluppa come un profumo intimo, una seconda pelle, che sussurra la propria presenza senza mai imporsi. La piramide olfattiva si apre con accordi freschi e aromatici di lavanda, menta, mandarino e ginepro, che regalano un’immediata sensazione di pulizia rinfrescante.

Il cuore svela un bouquet floreale morbido e leggero composto da magnolia, orchidea, fresia e gelsomino, bilanciato da sfumature verdi. La vera magia risiede però nel fondo, dove un sovradosaggio di muschio bianco si unisce al legno di sandalo, all’ambra e alla vaniglia, ricreando il calore avvolgente e rassicurante del bucato asciugato al sole.

WHITE MUSK DI ALYSSA ASHLEY

Alyssa Ashley, White Musk Eau de Toilette, Profumo Donna al Muschio Bianco – 100ml. Prezzo: 20,50€ su amazon.it

Per comprendere a fondo il legame tra il minimalismo olfattivo e le icone di quel periodo, è fondamentale citare l’importanza degli oli profumati e delle note muschiate.

white musk è un must per tutte le donne

White Musk di Alyssa Ashley incarna l’essenza stessa del concetto di pulito e di sensualità candida. La composizione è strutturata attorno a un muschio bianco purissimo e arricchito da delicate sfumature floreali di gelsomino, ylang-ylang e rosa.

La percezione finale è quella di una freschezza gessosa, talcata e intimamente legata all’odore naturale della pelle detersa. La sua persistenza sottile e la sua scia sussurrata la rendono la scelta d’elezione per chi desidera un’eleganza invisibile ma fortemente identitaria.

AGUA FRESCA DE ROSAS DI ADOLFO DOMINGUEZ

Adolfo Dominguez, Agua Fresca De Rosas Et 200 Vp. Prezzo: 55,99€ su amazon.it

Lanciata sul mercato nel 1995, questa creazione dello stilista spagnolo Adolfo Domínguez rappresenta la declinazione floreale e romantica del minimalismo degli anni ‘90.

Lontana dalle interpretazioni opulente della rosa tipiche della profumeria classica, questa eau de toilette celebra la freschezza rugiadosa di un giardino all’alba.

L’apertura è vivace e acidula, caratterizzata dalle note frizzanti del pompelmo, del bergamotto e del mandarino, che introducono una luminosità immediata. Il cuore svela una rosa acquatica, leggera e trasparente, accostata a un bouquet di fiori bianchi che ne amplifica la sensazione di purezza. Il fondo di muschio, legno di sandalo e ambra garantisce un’ottima tenuta sulla pelle senza mai appesantire la struttura. È la fragranza ideale per chi ricerca una raffinatezza discreta e un romanticismo moderno e sussurrato.

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Via Giphy

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