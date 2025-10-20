PROFUMI E CINEMA: UN LEGAME INDISSOLUBILE

Il mondo della bellezza e quello del cinema sono legati a doppio filo, e le fragranze non fanno di certo eccezione. Molti brand specializzati nel segmento dei profumi artistici e dei profumi di nicchia firmano profumi ispirati al cinema. Alcuni portano addirittura il nome dei film a cui si ispirano, altri ne rievocano le atmosfere e il mood. Si tratta indubbiamente di fragranze costose ed esclusive, disponibili solo in punti vendita selezionati e nei migliori negozi online. Da Diptyque a Penhaligon’s, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Credits: Foto di Adobe Stock | Lumevia

Fragranze che attraversano lo schermo e che travolgono i sensi, rievocando l’atmosfera dei film più famosi di sempre. Pronte a scoprire insieme i profumi ispirati al cinema che abbiamo scelto per voi? Allora, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PENHALIGON’S THE FAVOURITE, TRA I MIGLIORI PROFUMI DONNA ISPIRATI AL CINEMA

Quello dei profumi di nicchia è un universo molto affascinante che riserva sempre sorprese. Tra queste ci sono senza alcun dubbio i profumi ispirati al cinema e ai film più famosi della settima arte.

UN PROFUMO REGALE, SENSUALE E FEMMINILE

Ricordate La Favorita? Penhaligon’s The Favourite è il “suo” profumo. La fragranza è improntata sul dualismo tra autorità e fragilità, richiamando alla mente il rapporto tra la Regina Anna e Sarah, intenta a conquistare il titolo di Favorita.

Penhaligon’s, The Favourite Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 195,00€ su 50-ml.it





Un profumo floreale fruttato irresistibile che contempla tra le sue note olfattive, fresia, mandarino, violetta, mimosa, iris, sandalo e muschio.

LA DOLCEZZA DI CHOCOLATE CON PENTIMENTO DI JORUM STUDIO

Chocolate racconta la storia della cioccolataia Vianne, trasferitasi in un piccolo paese della Francia con sua figlia e pronta a sovvertire i canoni dei benpensanti con la sua libertà d’animo.

Il film, interpretato da Juliette Binoche e Johnny Depp (che veste i panni del gitano Roux), ispira Pentimento di Jorum Studio.

Jorum Studio, Pentimento Eau de Parfum. Prezzo: 98,00€ su 50-ml.it

Dolce, sensuale e goloso, abbina tra loro note quali nocciola, assoluta di carruba, fiore di tabacco, assoluta di fava Tonka, assoluta di rum e vaniglia.

FLORIS LONDON N.0007: IL PROFUMO DI JAMES BOND

Tra i profumi ispirati al cinema, Floris London N.007 è uno dei più celebri e venduti. Come il nome suggerisce si rifà all’immaginario dell’agente segreto londinese e in effetti ne riflette pienamente l’eleganza e l’audacia.

Floris London, N.007 Eau de Parfum. Prezzo: 240,00€ su 50-ml.it

Creato in occasione dei 60 anni di James Bond, è un profumo ricco e speziato improntato sul contrasto tra note di fondo ambrate e un’apertura fresca di agrumi e ginepro.

MOTH & RABBIT FIRMA UN’INTERA LINEA DI PROFUMI ISPIRATI AL CINEMA

Moth & Rabbit è una casa di profumi franco-tedesca con sede a Berlino nata con l’ambizione di creare fragranze a partire dalle storie cinematografiche più illustri. Un’intera linea di profumi ispirati al cinema composta da fragranze intense e persistenti.

Moth & Rabbit, Dreamers Eau de Parfum. Prezzo: 139,00€ su 50-ml.it

UN PROFUMO ISPIRATO ALL’INNOCENZA PERDUTA

Uno dei più venduti è Dreamers, ispirato a The Dreamers di Bernardo Bertolucci. Il film con Eva Green, Michael Pitt e Louis Garrel racconta l’innocenza perduta e la fragranza ne rievoca sensazioni e odori con note olfattive quali olio di geranio, aldeidi, violetta, rosa, iris, cedro, patchouli, mirra e incenso.

DIPTYQUE PHILOSYKOS E LE ATMOSFERE MEDITERRANEE DI GABRIELE SALVATORES

Mediterraneo è uno dei film cult del registra Gabriele Salvatores e questo profumo Diptyque ne ricorda i paesaggi. Philosykos è un profumo verde e fruttato a dir poco inebriante.

Diptyque, Philosykos Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 180,00€ su 50-ml.it

La fragranza è un’ode alla pianta di fico e racchiude in boccetta l’essenza del frutto, del legno e della foglia abbinandole al legno di cedro.

MOLINARD HABANITA RICORDA MIDNIGHT IN PARIS

Se avete amato la Parigi di Midnight in Paris di Woody Allen vi consigliamo di provare Molinard Habanita, un profumo nato proprio negli anni ’20 per camuffare l’odore delle sigarette usate dalle signore dell’alta società.

Molinard, Habanita Eau de Parfum. Prezzo: 99,00€ su 50-ml.it

Tra le note olfattive si distinguono geranio, petitgrain, vetiver, gelsomino, noce moscata, mimosa, muschio, ambra e vaniglia.

RIVIERA DRIVE DI ATELIER DES ORS ED È SUBITO CACCIA AL LADRO

Atelier des Ors Riviera Drive è ispirato alla strada panoramica della Costa Azzurra che appare nel famoso film di Hitchcock Caccia al ladro con Grace Kelly e Cary Grant. Un profumo rivitalizzante ed energizzante che non risulta mai fuori luogo, perfetto per l’estate ma da usare anche nelle altre stagioni dell’anno.

Atelier Des Ors, Riviera Drive Eau de Parfum. Prezzo: 200,00€ su 50-ml.it

Erbe aromatiche e limone si abbinano ad assenzio e patchouli, donando a chi indossa la fragranza una scia intensa e charmant.

SI VOLA CON ALADDIN SUL TAPIS VOLANT DI LIQUIDES IMAGINAIRES

I profumi arabi, così come i profumi all’ambra, al sandalo o al vetiver, rievocano le atmosfere da Mille e una Notte e hanno un fascino magnetico. Allo stesso modo, se vi piacciono queste atmosfere esotiche, potrebbe fare al caso vostro Liquides Imaginaires Tapis Volant, il cui nome ricorda il tappeto volante di Aladdin.

Liquides Imaginaires, Tapis Voulant Eau de Parfum. Prezzo: 210,00€ su 50-ml.it

Le principali note olfattive sono bergamotto, aldeidi, spezie, iris, gelsomino, muschio, ambrofix, vetiver, sandalo e fava Tonka.

ZAGARA DI ORTIGIA RIEVOCA I SALOTTI LUSSUOSI DE IL GATTOPARDO

Se volete sentirvi come ne Il Gattopardo dovreste provare Zagara di Ortigia. Questo profumo agrumato aromatico abbina tra loro fiori d’arancio, neroli, petitgrain e legni.

Ortigia, Zagara Eau de Parfum. Prezzo: 60,00€ su 50-ml.it

Richiama alla mente gli aranceti siciliani, gli odori di un’estate che sembra non finire mai e i colori vividi e brillanti del Mediterraneo.

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Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo dei profumi, date un’occhiata a questi post:

1) PROFUMI ECONOMICI CHE LASCIANO LA SCIA DONNA

2) I PROFUMI VEGANI DA PROVARE

3) PROFUMI ALLA PERA: FRAGRANZE TOP

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui profumi ispirati al cinema, con una selezione di profumi di nicchia davvero da non perdere. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di queste fragranze vi intrigano di più? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!