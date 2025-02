I PROFUMI PER SAN VALENTINO SONO IL REGALO PERFETTO

Inutile dirlo: i profumi per San Valentino restano un classico, un’ottima idea regalo specialmente se si vuole rimanere in ambito beauty. Come ogni anno, i brand suggeriscono profumi uomo e profumi donna perfetti per la festa degli innamorati. Tra novità, classici ed edizioni limitate non c’è che l’imbarazzo della scelta. Non mancano i profumi unisex e genderless, prevalentemente di nicchia, da poter usare insieme al partner. Un’idea per non commettere errori in fase di shopping? Concentratevi sulle caratteristiche della persona che riceverà il profumo e sui suoi gusti.

Scegliere un profumo può sembrare rischioso, specialmente se non si conosce bene la propria metà e se si sta insieme da poco. Tuttavia, i profumi per San Valentino sono così tanti e così diversi tra loro da mettere d’accordo proprio tutti: scopriamoli insieme!

QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI DA REGALARE A LUI E A LEI PER SAN VALENTINO 2025?

I profumi da regalare a lui e a lei per San Valentino​ soddisfano tutti i gusti. Tante le novità da tenere d’occhio quest’anno, firmate dalle migliori marche, e i bestseller sia per uomo che per donna.

SONO TANTI I NUOVI PROFUMI SAN VALENTINO 2025 TRA CUI POTER SCEGLIERE

Tra i profumi da regalare a San Valentino da donna si distingue il sensualissimo e avvolgente Armani Sì Passione Intense Eau de Parfum, un tripudio di gelsomino, pera e vaniglia a cui è impossibile resistere.

Armani Beauty, Sì Passione Intense Eau de Parfum. Prezzo: 68,62€ in offerta su sephora.it

Restando in casa Armani, segnaliamo anche il nuovo My Way Eau de Parfum Ylang. Al classico bouquet di fiori bianchi tipico della linea si abbinano mango succoso, cocco cremoso, ylang-ylang, tuberosa, vaniglia Bourbon e muschio bianco.





Armani Beauty, My Way Ylang Eau de Parfum. Prezzo: 94,50€ in offerta su sephora.it

Si ispira a un meraviglioso paradiso terrestre il nuovo Roberto Cavalli Paradiso Rosa. La piramide olfattiva accoglie – tra le altre – note di pompelmo posa, pepe rosa, bergamotto, lampone, peonia, gelsomino acquatico, muschio e legni.

Roberto Cavalli, Paradiso Rosa Eau de Parfum. Prezzo: 65,00€ presso i rivenditori autorizzati

Non mancano le novità a tema profumi per San Valentino uomo. Perfetto per la festa degli innamorati, Dolce & Gabbana Devotion for Men Eau de Parfum è un omaggio all’amore devoto e incondizionato. Le note olfattive sono limone, caffè e patchouli

Dolce & Gabbana, Devotion For Men Eau de Parfum. Prezzo: 101,25€ su sephora.it

Da poco in profumeria, il nuovo Dior Homme Eau de Parfum è la fragranza ideale per un uomo raffinato. Si tratta di un legnoso ambrato floreale molto elegante che mette al centro della propria composizione l’iris.

Dior, Dior Homme Parfum. Prezzo: 111,75€ su sephora.it

In occasione di San Valentino, Eisenberg celebra l’Amore con J’Ose Uomo. La piramide olfattiva abbina tra loro menta, artemisia, caffè e ambra, per una fragranza misteriosa e provocante.

Eisenberg, J’Ose Uomo. Prezzo consigliato al pubblico: 153,00€ presso i rivenditori autorizzati

PROFUMI SAN VALENTINO DONNA PER STUPIRE E CONQUISTARE

C’è chi ama usare i prodotti beauty floreali, dai profumi alle creme corpo, tutto l’anno (inverno incluso). Se vi riconoscete in questa categoria – o se ne fa parte la vostra metà! – vi suggeriamo di puntare su una fragranza floreale classica e senza tempo come Grand Amour di Goutal Paris. Viene descritto dal brand come il profumo dell’amore sereno e, non a caso, è una fragranza che Annick Goutal ha dedicato al marito, solito regalarle ogni settimana un bouquet di fiori bianchi.

Goutal Paris, Grand Amour Eau de Parfum Prezzo: 212,00€ su 50-ml.it

I profumi femminili, ovviamente, non sono solo floreali. Pensiamo, per esempio, a Laura Biagiotti Forever, un profumo floreale chypre gourmand che abbina bergamotto italiano, accordi di mela e pera, rosa, muschio e irresistibili note vanigliate e golose.

Laura Biagiotti, Forever Eau de Parfum. Prezzo: 41,99€ su amazon.it

Procediamo con un profumo donna sensuale e accattivante, dal packaging lussureggiante e opulento. Si tratta di Paco Rabanne Lady Million Royal, rivisitazione del famoso Lady Million. Dalla sensualità glamour, è un profumo floreale fruttato a base di note olfattive accattivanti quali melograno, mandarino, tuberosa e patchouli.

Paco Rabanne, Lady Million Royal Eau de Parfum Prezzo: 55,42€ in offerta su sephora.it

Risulta sempre amatissimo Carolina Herrera Good Girl Blush, della linea Good Girl e riconoscibile dal flacone a forma di scarpa con tacco a spillo. Elegante e raffinato, è un delicatissimo ma avvolgente bouquet floreale con vaniglia, peonia, ylang-ylang e acqua di rose. Da provare, specialmente in vista della primavera!

Carolina Herrera, Good Girl Blush Eau de Parfum. Prezzo: 86,50€ in offerta su sephora.it

I PROFUMI SAN VALENTINO UOMO CON CUI È IMPOSSIBILE SBAGLIARE

Continuiamo la nostra carrellata di profumi per San Valentino passando ai profumi uomo, fragranze per lui con cui fare breccia e colpire nel segno. Tra le fragranze maschili a tema amore spicca Emporio Armani Stronger With You Intensely, flanker decisamente più intenso e potente del classico Stronger With You. Speziato e ambrato, è un profumo maschile misterioso e molto sensuale.

Emporio Armani, Stronger With You Intensely Eau de Parfum. Prezzo: 58,87€ in offerta su sephora.it

Una dichiarazione d’amore per se stessi: Yves Saint Laurent MYSLF è un profumo che esprime la mascolinità in tutte le sue sfaccettature, senza tralasciare le più dolci e morbide. Tra le note si distinguono fiori d’arancio, ambra e legni sensuali.

Yves Saint Laurent, MYSLF Eau de Parfum. Prezzo: 76,50€ in offerta su sephora.it

Perfettamente in linea con il tema San Valentino, Versace Eros Eau de Parfum è un trionfo di passione, bellezza e seduzione. Menta, agrumi e fava Tonka caratterizzano la piramide olfattiva di questa fragranza inebriante.

Versace, Eros Eau de Parfum. Prezzo: 71,17€ in offerta su sephora.it

Per l’uomo che se ne intende e che non ha paura di osare consigliamo Orto Parisi Megamare, un profumo estremamente persistente e dalla scia potentissima che rievoca il mare tra accordi salmastri, sale e note marini. Una fragranza di nicchia che viene presentata come unisex ma spiccatamente maschile.

Orto Parisi, Megamare Eau de Parfum. Prezzo: 155,00€ su 50-ml.it

LE PROPOSTE UNISEX DEI BRAND DI NICCHIA

In alternativa, si può decidere di puntare sui profumi unisex e genderless molto diffusi specialmente tra le proposte dei brand di nicchia. Per gli appassionati, i profumi di nicchia sono la scelta migliore: per nulla inflazionati e a loro modo unici, celebrano l’originalità e la personalità di chi li indossa valorizzandola. La nostra selezione incontra sia il gusto degli uomini che delle donne.

Vi consigliamo, per esempio, Frederic Malle Rose & Cuir, una fragranza cuoiata e speziata che abbina note floreali alla rosa con note più pungenti al ribes nero e con accordi legnosi e intensi come vetiver e legno di cedro.

Frederic Malle, Rose & Cuir Eau de Parfum. Prezzo: 295,00€ su 50-ml.it

A SAN VALENTINO SCEGLIETE I PROFUMI DI NICCHIA PER I VERI APPASSIONATI

Se si preferiscono i profumi unisex più dolci, Akro propone Dark, un ambrato vanigliato che sa di cioccolato fondente, nocciola, vaniglia e cannella: una vera e propria esperienza sensoriale.

Akro, Dark Eau de Parfum . Prezzo: 167,00€ su 50-ml.it

Un altro profumo di nicchia con cui fare un figurone è Essential Parfums Bois Imperial, creato dal Naso Quentin Bisch. Questo profumo legnoso, per uomo e per donna, abbina ingredienti quali basilico, pepe, Petalia e patchouli.

Essential Parfums, Bois Impérial Eau de Parfum. Prezzo: 88,00€ su 50-ml.it

COME SCEGLIERE IL PROFUMO PER SAN VALENTINO

Non esistono regole rigide su come scegliere il profumo per San Valentino, ma ci sono alcuni consigli di cui fare tesoro per evitare di commettere errori. Prima di tutto, sarebbe bene acquistare un profumo per San Valentino solo se si hanno le idee chiare sui gusti del destinatario o della destinataria.

Scegliere un profumo classico ed evergreen può essere una buona idea per andare sul sicuro, così come non acquistare un formato grande ma prediligere una taglia media o piccola.

I profumi dalla scia potente, davvero molto intensi e persistenti, sono consigliati solo se chi riceverà il regalo apprezza questo tipo di caratteristiche. Infine, se volete un aiuto in più fatevi guidare dal legame tra segni zodiacali e profumi.

Bene, ragazze, anche per oggi è tutto! Questa era la nostra selezione dei migliori profumi da regalare a San Valentino, per uomo e per donna. Come sempre, a questo punto, passiamo la parola a voi: cosa ne pensate? Avete mai provato queste fragranze? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!