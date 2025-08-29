COME SCEGLIERE IL PROFUMO DA SPOSA? DA COSA LASCIARSI GUIDARE?

Non sapete come muovervi tra i profumi sposa? Se il grande giorno è vicino è normale chiedersi come scegliere il profumo da sposa, tra le tantissime proposte ora in commercio. Prima di tutto, ragazze, dovete sentirvi a vostro agio il giorno del vostro matrimonio: per scegliere il profumo delle nozze, quindi, dovete propendere per qualcosa che già vi fa battere il cuore. Se amate i profumi gourmand, via libera alle fragranze dolci, con un twist fruttato o floreale. Non amate troppo i profumi forti e persistenti? Come profumo sposa, allora, il nostro tip è di scegliere un’acqua profumata. Vanno benissimo anche note speziate e più forti se incontrano il vostro gusto: così come accade per l’abito, anche il profumo da sposa deve rispecchiare al 100% la vostra personalità.

Credits: Foto di Adobe Stock | LIGHTFIELD STUDIOS

I profumi da sposa sono il complemento perfetto per il vostro grande giorno: che siano profumi di nicchia da sposa oppure più conosciuti e reperibili facilmente in profumeria, le fragranze da sposa sono da scegliere cercando di accompagnare al meglio i vostri gusti e, perché no, anche la stagione del matrimonio. Per la primavera andranno per la maggiore i profumi floreali da sposa, per l’inverno le note più calde, legnose e speziate. Ciò che comanda, comunque, è sempre il vostro gusto. Vi aspettiamo qui sotto per parlarne insieme con i nostri consigli per gli acquisti. PS: non si tratta di una classifica!

#1 UN NOME UN PROGRAMMA: ELIE SAAB LE PARFUM BRIDAL, IL PROFUMO SPOSA DA PROVARE

Cominciamo il nostro viaggio tra i profumi da sposa con quello che, probabilmente, è il più conosciuto, complice sicuramente anche il nome che descrive esattamente l’evento per cui è stato pensato. Elie Saab Le Parfum Bridal è un’eau de parfum floreale ispirata proprio al bouquet della sposa.

Elie Saab, Le Parfum Bridal EdP 90 ml. Prezzo: 63,40€ su amazon.it





Le note di testa sono fiori d’arancio (quali altri, sennò?), neroli e mandarino per un’apertura agrumata e delicata; le note di cuore aprono a gardenia, ylang ylang e vaniglia, per poi poggiarsi sulle note di fondo muschiate e ambrate.

#2 HEELEY BLANC POUDRE, IL PROFUMO DI NICCHIA SPOSA ISPIRATO ALLA PORCELLANA

Se state cercando un profumo da sposa che sia delicatamente cipriato e vanigliato, con un sentore di freschi e delicati fiori in apertura lo avete trovato: Blanc Poudre di Heeley è una carezza delicata e purissima che sta stupendamente bene con un abito da sposa classico ed evanescente. Non invadente, ma leggero e sorprendente: assolutamente da provare se cercate un profumo da sposa di nicchia.

Heeley, Blanc Poudre EdP 100 ml. Prezzo: 145€ su 50-ml.it

BIANCO COME LA PORCELLANA QUESTO PROFUMO DA SPOSA DI NICCHIA

Le note di testa sono fiori di cotone e riso; al centro troviamo note floreali e sul fondo vaniglia, sandalo e muschio bianco, veramente evanescenti e per nulla predominanti.

#3 CALVIN KLEIN ETERNITY FOR WOMEN, IL PROFUMO SENSUALE E FIORITO

Se, al contrario, siete più tipe da profumi aromatici intensi e sensuali e non volete abbandonare le note floreali neanche per il vostro profumo da sposa eccovi accontentate con Eternity Aromatic Essence di Calvin Klein.

Calvin Klein, Eternity Aromatic Essence for Women. Prezzo: da 47,45€ su lookfantastic.it

Iper femminile e strong, questo profumo da matrimonio si adatta alle spose che amano le fragranze sensuali e forti. Il profumo si apre con note acquatiche, ma si dirige ben presto verso accordi di cocco, peonia e ribes nero. Sul fondo troviamo note ambrate e lavanda.

#4 ORIENTALE FRESCO MA DECISO: COCO MADEMOISELLE DI CHANEL

Un vero classico che non può mancare nel beauty da sposa se amate le fragranze freschissime ma orientali: Coco Mademoiselle di Chanel è un’esplosione di freschezza e luce, che si unisce alle note di gelsomino, patchouli e vetiver per un’esperienza unica nel suo genere.

Chanel, Coco Mademoiselle EdP. Prezzo: da 66,50€ per il formato 30ml su sephora.it

#5 LA FELICITÀ DELLA SPOSA CELEBRATA CON IL PROFUMO LA VIE EST BELLE IRIS ABSOLU

Un altro profumo da sposa fresco e vibrante è questa versione di La Vie Est Belle: Iris Absolu celebra l’iris, uno dei fiori più nobili nel mondo della profumeria.

Lancôme, La Vie Est Belle Iris Absolu EdP. Prezzo: da 89,50€ per il formato 30ml su sephora.it

Al suo interno trovate note di bergamotto, fico e Iris Pallida, che si posano su una base profonda di patchouli. L’accordo ricorda moltissimo un giardino primaverile di fresche erbe verdi e fiori leggeri, fantastico come profumo da sposa di primavera.

#6 PROFUMI DA SPOSA CALDI E SENSUALI: MAISON MARGIELA REPLICA UNDER THE STARS

La serie Replica dei profumi Maison Margiela cerca di riprodurre in flacone aromi di momenti della nostra vita che diventano preziosi ricordi; se adorate le fragranze legnose e speziate non potete non provare Under The Stars come profumo da sposa!

Maison Margiela, Replica Under the Stars Eau de Toilette. Prezzo: da 61,45€ su lookfantastic.it

Un profumo ambrato e legnoso che unisce pepe nero, cuoio e legno di Agar (Oud): per le spose che vogliono sentirsi sotto un cielo stellato orientaleggiante e speziato.

#7 IL SOLE, I GIARDINI AGRUMATI E LE FOGLIE FRESCHE: IL PROFUMO DA SPOSA FRESCO DI HERMÈS

Se, al contrario, cercate la freschezza delle graminacee e degli agrumi non c’è niente di meglio di questo profumo da sposa leggero e luminoso: Un Jardin à Cythère di Hermès è una fragranza agrumata e boisé che unisce accordi erbosi con legno di ulivo e pistacchio fresco.

Hermès, Un Jardin à Cythère – Eau de Toilette. Prezzo: da 67€ per il formato 30ml su sephora.it

#8 LA ROSA PIÙ PURA E AVVOLGENTE COME PROFUMO DA SPOSA: ROSES MUSK DI MONTALE

E come parlare di profumi da sposa di nicchia senza nominare uno dei più amati se cercate un profumo alla rosa?

Montale, Roses Musk EdP. Prezzo: 106,50€ su amazon.it

LA ROSA ACCOMPAGNA LA SPOSA ALL’ALTARE CON LA SUA INNATA CLASSE ED ELEGANZA

Tra i profumi che durano tanto donna, ragazze, Roses Musk di Montale è un compagno ideale per la giornata del vostro matrimonio se adorate le fragranze muschiate e floreali leggere. Contiene infatti note di rosa, gelsomino e muschio: nella sua semplicità regala eleganza chic.

#9 PROFUMI SPOSA AL GELSOMINO, LA FRAGRANZA INTRIGANTE DI VIKTOR & ROLF

Una fragranza carnale e sensuale, pensata per accompagnarci nelle giornate in cui abbiamo bisogno di sentirci sicure di noi: il giorno delle nozze, se ci pensate, è proprio uno di quelli! Come profumo da sposa Good Fortune di Viktor&Rolf è consigliato a tutte coloro che non temono di osare.

Viktor & Rolf, Good Fortune – Eau de Parfum. Prezzo: 110,14€ su amazon.it

Contiene gelsomino, introdotto da note di incenso; la sua dualità continua nel fondo dove le note floreali del cuore si incontrano con vaniglia bourbon, palo santo e legno di sandalo.

#10 LA FRAGRANZA FLOREALE PARTICOLARE E INTRIGANTE: ALIEN GOODDES SUPRA FLORALE DI MUGLER

Per chi cerca un bouquet floreale intenso come profumo da sposa, ecco la risposta: se già amate la fragranza Alien di Mugler, siamo certe che troverete questa sua reinterpretazione magistrale! Alien Goddess Supra Florale è un’eau de parfum che unisce la freschezza del fiore di cactus alla dolcezza acidula della pera, in apertura.

MUGLER, Alien Goddess Supra Florale Eau de Parfum Spray. Prezzo: da 90,95€ su lookfantastic.it

Nel cuore troviamo note di fiori e gelsomino d’Arabia, strong e sensuale; il tutto risulta in una sorta di profumo speziato, aromatico e floreale, quasi “salato”. Oro liquido e muschio chiudono la fragranza, che rimane opulente e vibrante.

Ragazze, anche per oggi è tutto. E voi, avete già individuato il profumo da sposa che vorreste indossare il giorno del vostro matrimonio? Fateci sapere come sempre la vostra nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!