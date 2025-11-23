INTRODUZIONE & INCI

Oggi torniamo con una recensione dedicata al mondo dei balsami labbra: stiamo testando i più famosi in commercio per capire quali siano validi o meno. In particolare, in questa review, vi parleremo del famosissimo balsamo labbra super nutriente di Nuxe, il Rêve de Miel Ultra-Nourishing Lip Balm.

Secondo il brand, la particolarità di questo prodotto risiede proprio nella sua texture preziosa e ultra ricca. Per proteggere le labbra dalle screpolature e dal freddo estremo, infatti, questo balsamo labbra è arricchito con miele di acacia e oli vegetali preziosi. Curiose di scoprire se merita la spesa? Allora iniziamo subito con questa recensione!

NUXE RÊVE DE MIEL ULTRA-NOURISHING LIP BALM

Questo balsamo labbra nutriente si presenta in una confezione di vetro opaco e contiene 15g di prodotto, con una durata di 6 mesi dall’apertura. Il prezzo è di 9,80€ e lo potete trovare online su amazon.it

Nuxe Rêve de Miel Ultra-Nourishing Lip Balm. Prezzo: 9,80€ su amazon.it





INCI

Acacia Honey 5%, Shea Butter 13%, Plant Oils (Chilean Rose, Sweet Almond) 9.5%, Grapefruit Essence 2.5%, Vitamin E 1%. Beeswax, Shea Butter 13%, Vegetable Oil, Lecithin, Behenoxy Dimethicone, Sweet Almond Oil 8.5%, Honey 5%, Dimethicone, Octinoxate, Grapefruit Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Vegetable Oil, Soybean Oil, Rosa Moschata Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Allantoin, Lemon Oil, Candelilla Wax, Calendula Extract.

COSA NE PENSA IL WEB?

Questo balsamo labbra Nuxe è molto conosciuto e universalmente amato da tutti coloro che lo hanno provato. Sembra che idrati realmente in profondità le labbra, schermandole dal freddo e dagli agenti esterni. Abbiamo letto solo qualche perplessità riguardo la confezione che, essendo un pot, presuppone che il prodotto venga prelevato con le dita.

TEXTURE E FORMULAZIONE

Come anticipato, per mostrarvi il potere idratante di questo balsamo labbra, lo abbiamo applicato su un rossetto liquido.

Nuxe Rêve de Miel Ultra-Nourishing Lip Balm con rossetto liquido, swatch realizzato con luce naturale.

Attraverso questo test potete capire l’effettivo potere emolliente di questo prodotto. L’odore è dolce ma non invasivo, con una nota agrumata molto presente.

Idrata davvero in profondità? Rimane a lungo sulle labbra? Per la risposta a queste domande e molto altro ancora non fermatevi qui!