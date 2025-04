INTRODUZIONE & INCI

Avete presente quel momento in cui tracciate la riga di eyeliner perfetta e vi sentite pronte per conquistare il mondo? Ecco, con il Crossword Liner Ultra Matte di Extralandia, quel momento diventa la regola, non l’eccezione.

Secondo il brand, la sua formula è una vera chicca: un gel a base d’acqua ultra matte, studiato per assorbire la luce e regalarvi fin dalla prima passata un nero profondo, opaco, teatrale. Addio all’effetto lucido o alle sbavature: questo eyeliner rimane lì dove lo applicate, come un tatuaggio temporaneo, ma decisamente più glam. La resa varrà la spesa? Scopriamolo insieme!

EXTRALANDIA CROSSWORD LINER ULTRA MATTE

All’interno troviamo 3ml di prodotto e una scadenza dall’apertura di 6 mesi. Il prezzo è di 18€ ed è disponibile on-line sul sito ufficiale del brand.







Extralandia, Crossword Liner Ultra Matte. Prezzo: 18€ su extralandia.it

INCI

Isododecane, Ci 77499 (Iron Oxides), Vp/Eicosene Copolymer, Silica Dimethyl Silylate, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Oryza Sativa Bran Wax (Oryza Sativa (Rice) Bran Wax), Hydrogenated Polyisobutene, Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer, Dimethicone, Acrylates/Polytrimethylsilo Xymethacrylate Copolymer, Polyethylene, Tocopherol, Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, Bht.

COSA NE PENSA IL WEB?

Dalle nostre ricerche online, pare che questo nuovo eyeliner in feltro abbia ricevuto pareri perlopiù positivi. Sembra che la punta sia sottile e precisa, la texture intensa e ultra nera, simile all’inchiostro. Andiamo ad indagare insieme!

FORMULAZIONE E TEXTURE

Extralandia Crossword Liner Ultra Matte, swatch realizzato con luce artificiale.

La punta in feltro rigida sicuramente aiuta durante la realizzazione del tratto. La texture è sottile, intensissima fin dalla prima passata e, una volta asciugata, dura a lungo senza spostarsi anche in condizioni di caldo o umidità.

