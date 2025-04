QUALI SONO GLI SMARTWATCH DA INDOSSARE DURANTE LO SPORT E IL TEMPO LIBERO?

Lo smartwatch è il nostro migliore alleato per rimanere sempre connessi quando facciamo sport. Punto fermo dell’ abbigliamento sportivo , molti modelli sono ideali per completare un look casual. Lo smartwatch è un piccolo “computer” da polso che vi accompagna durante gli impegni della giornata. Tra i brand di punta spiccano i modelli della Apple e della Samsung. Anche quelli di fascia economica sono affidabili e vi permettono di avere al polso tutto quello di cui avete bisogno a prezzi ridotti.

Credits: Foto Adobe Stock | LIGHTFIELD STUDIOS

Più di un semplice cronometro, molto più piccolo di un computer: lo smartwatch vi aiuta ad avere sempre sotto controllo lo stato di salute, memorizzare progressi sportivi e ricordarvi gli impegni della giornata. Dal design accattivante, è ideale da indossare per dare un twist in più al vostro look. Curiose di scoprire gli smartwatch che fanno al caso vostro? Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo il post.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

GLI SMARTWATCH SONO I COMPAGNI IDEALI PER CHI PRATICA SPORT

Ragazze, gli smartwatch sono perfetti per rimanere sempre aggiornate sui vostri progressi a livello sportivo e in generale per tenere sotto controllo la salute. In proposito ci sono molti modelli che possono accompagnarvi durante gli allenamenti.

Gli smartwatch vi accompagnano durante l’attività fisica

Tra i più interessanti c’è quello di Amazfit, dotato di schermo amoled grande e luminoso e sensore BioTracker per monitorare parametri come la frequenza cardiaca, il sonno o l’affaticamento mentale e fisico.

Amazfit, Bip 6 Smartwatch. Prezzo: 79,00€ su amazon.it





Sempre Amazfit ci offre un altro modello, l’Active 2 che vi accompagnerà anche negli sport estremi perché è dotato di un vetro in zaffiro che resiste agli urti. Inoltre, gli appassionati di trekking possono sfruttare l’ampia presenza di mappe anche offline per provare nuovi percorsi. Grazie al Physical Fitness Test, poi, potete valutare il livello di preparazione a una competizione.

Amazfit, Active 2. Prezzo: 98,90€ su amazon.it

Huawei, invece propone un modello leggero e sottile, il Watch Fit 3 con schermo che adatta la luminosità in base all’ambiente circostante e all’utilizzo. Il design minimalista, tra l’altro, lo rende perfetto per essere indossato anche nel tempo libero.

Huawei, Watch Fit 3. Prezzo: 99,00€ su amazon.it

ANCHE LA APPLE NON RINUNCIA AGLI OROLOGI CHE SI CONNETTONO

La mela morsicata è famosa per i suoi device all’avanguardia e dopo smartphone, pc e auricolari, non potevano mancare gli smartwatch. Se è la prima volta che vi avvicinate al mondo della Apple e degli orologi smart, allora la seconda generazione di Apple Watch è quello che fa per voi perché vi consente di avere tutte le funzioni dell’iconico orologio, ma a un prezzo più contenuto e con qualche chicca in più. L’SE, infatti monitora l’attività fisica, la frequenza cardiaca, ma effettua perfino chiamate di emergenza.

Apple, Watch SE seconda generazione. Prezzo: 219,00€ su amazon.it

Un orologio dallo schermo grande, ma poco ingombrante: questo è Apple Watch Series 10 che grazie al suo restyling ora è diventato molto più sottile e con lo schermo oled molto più luminoso. Per quanto riguarda le funzioni l’unica aggiunta da non sottovalutare è quella che rivela le apnee notturne.

Apple, Watch Series 10. Prezzo: 399,00€ su amazon.it

DA SAMSUNG ARRIVANO GLI OROLOGI GALAXY

Non solo la Apple, anche la Samsung ha deciso di sperimentare con gli smartwatch e ha creato modelli che promettono di diventare iconici. Quello che può essere definito il top di gamma è Galaxy Watch 7 che vi permette di creare una routine di allenamento per raggiungere il vostro obiettivo.

Gli smartwatch della Samsung sono iconici

La funzione sfida vi aiuta invece a controllare i processi avvenuti nel corso del tempo. La vostra salute sarà sempre sotto controllo grazie ad avvisi che mandano dei segnali in caso di frequenza cardiaca anomala.

Samsung, Galaxy Watch 7. Prezzo: 289,00€ su samsung.com

Nel caso in cui non vogliate rinunciare a uno smartwatch della Samsung, ma anche non spendere molto, l’alternativa è il Galaxy Fit3 che con il suo ampio display amoled è l’ideale per controllare facilmente l’attività sportiva e il monitoraggio del sonno.

Samsung, Galaxy Fit3. Prezzo: 49,00€ su samsung.com

GLI SMARTWATCH ECONOMICI HANNO UN BUON RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

Non c’è bisogno di spendere cifre esagerate per avere un buon smartwatch, ci sono modelli che offrono ottime prestazioni a prezzi contenuti e questo è il caso di Hwagol. L’orologio è disponibile in differenti colori per accontentare ogni gusto. Oltre a fornire un’attento monitoraggio dei dati sanitari in qualsiasi momento della giornata, consente di rimanere sempre connessi perché potete effettuare o ricevere chiamate direttamente dallo smartwatch.

Hwagol, Smartwatch. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

Ha un design minimal lo Smart Band 9 Active di Xiaomi: il display vi assicura un’esperienza semplice grazie anche alla modalità touch avanzata. Oltre a effettuare il monitoraggio delle attività sportive vi garantisce un’assistenza continua sui vostri dati sanitari. La batteria poi è a lunga durata, fino a 18 giorni di autonomia.

Xiaomi, Smart Band 9 Active. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

Ruimen ha un ottimo rapporto qualità prezzo, merito delle numerose funzioni come le notifiche intelligenti e le oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere. Il plus è la connessione Bluetooth che vi permette di essere sempre connessi.

Ruimen, Smartwatch Bluetooth. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

L’ACCESSORIO PER COMPLETARE IL LOOK

Gli smartwatch con il passare del tempo oltre ad ampliare le funzioni, hanno affinato anche il design, tanto da essere diventati degli orologi ideali per completare il look. Quello di Zoskvee ha uno schermo da 2 pollici con regolazione della luminosità su cinque livelli. A renderlo unico c’è la possibilità di poterlo personalizzare con 8 quadranti e 5 stili di menù differenti.

Zoskvee, Smartwatch. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

Ha un design minimal lo smartwatch della Basznrty con schermo amoled e touch screen. Dotato di due differenti cinturini potete scegliere quello che volete e cambiare lo stile del quadrante in base alle occasioni.

Basznrty, Smartwatch donna. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

***I link all’interno del post sono affiliati***

Volete saperne di più sul tema sport? Leggete questi post:

1) ABBIGLIAMENTO CASUAL CALZEDONIA

2) OCCHIALI DA SOLE PER LO SPORT

2) COME PRENDERSI CURA DEI CAPELLI QUANDO SI PRATICA SPORT

Via Giphy

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato il nostro post sugli smartwatch, ora siamo curiose di sapere cosa ne pensate: preferite il modello per il fitness o quello da indossare tutti i giorni. Siete team Apple o Samsung? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.