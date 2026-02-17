INTRODUZIONE & INCI

opo anni di onorato servizio, uno dei fondotinta più famosi e amati al mondo è stato riformulato. Parliamo dell’iconico Estée Lauder New Double Wear Stay-in-Place Makeup 36H, reinterpretato con una formula all’avanguardia che riequilibra la pelle donando 36 ore di controllo del sebo e un’idratazione immediata.

Stando a quanto riporta il brand, la texture è più fluida e leggera, arricchita con acido ialuronico e un complesso AlgaNiacin che assicura una sensazione di comfort e un finish opaco ma incredibilmente naturale. Vi abbiamo incuriosito? Allora, continuate a leggere la recensione per scoprirne di più al riguardo!

ESTÉE LAUDER NEW DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP 36H

All’interno di ogni packaging troviamo 30ml di prodotto con un PAO di 12 mesi dall’apertura. Il prezzo di questo nuovo fondotinta liquido è di 59€ ed è reperibile online sul sito di Sephora.it. Fra le varie nuance disponibili, oggi recensiremo la versione in 1N1.





INCI

Water\\Aqua\\Eau, Methyl Trimethicone, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Niacinamide, Peg-10 Dimethicone, Glycerin, Peg-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Sodium Chloride, Titanium Dioxide (Nano), Silica, Sodium Hyaluronate, Laminaria Saccharina Extract, Lactobacillus Ferment, Butylene Glycol, Triethyl Citrate, Alumina, Disteardimonium Hectorite, Dimethicone/Peg-10/15 Crosspolymer, Triethoxycaprylylsilane, Tocopheryl Acetate, Resveratrol, Sodium Citrate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sorbic Acid, Potassium Sorbate.

COSA NE PENSA IL WEB?

La nuova versione di questo fondotinta ha lasciato gli utenti un po’ interdetti. In effetti, la formula opaca era una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dal web. Seguendo i trend del momento invece, il brand propone al pubblico una nuova texture più elastica e idratante ma, ancora una volta, ideale su tutti i tipi di pelle, perfino quelle sensibili e grasse. Sarà ancora così performante? Scopriamolo subito!

FORMULAZIONE E TEXTURE

Vediamo ora gli swatches di questo fondotinta nella tonalità 1N1.

Estée Lauder New Double Wear Stay-in-Place Makeup 36H in 1N1, swatch realizzato con luce artificiale.

Il prodotto si trova all’interno della classica boccetta in vetro senza dosatore. A differenza della formulazione precedente, la texture è molto più fluida e leggera. La colorazione da noi testata, 1N1 è un beige chiaro dal sottotono neutro caldo.

Estée Lauder New Double Wear Stay-in-Place Makeup 36H in 1N1, swatch realizzato con luce artificiale.

Aiutandoci con le dita, abbiamo sfumato il prodotto sul braccio. Ci siamo subito resi conto che il fondotinta ha una buona coprenza, ma leggermente inferiore rispetto al precedente. Il finish come ci aspettavamo è un demi matte. La formula è molto più idratante: non sia asciuga subito e ossida leggermente, molto meno rispetto a quello storico.

