INTRODUZIONE & INCI

Dall’unione delle caratteristiche pregiate del tartufo bianco del Piemonte italiano e della ricercata skincare coreana, nasce uno dei sieri più richiesti del momento, il nuovo D’Alba Piemont First Spray Serum versatile, super idratante e multiuso.

Secondo il brand, grazie ala presenza di questo speciale ingrediente antiossidante, il siero assicura una finish luminoso e un’azione anti aging. La formula è arricchita inoltre, con niacinamide, avocado e glicerina. Questo mix uniforma il tono della pelle, migliorandone l’elasticità e i danni dei radicali liberi. Vi abbiamo incuriosito? Allora partiamo subito!

D’ALBA PIEMONT FIRST SPRAY SERUM

All’interno troviamo 100ml di prodotto e una durata di 12 mesi dall’apertura. Il prezzo di questo siero è di circa 23,99€ ed è reperibile online su Amazon.

D’Alba Piemont First Spray Serum. Prezzo: 23,99€ su Amazon.it





INCI

Water, Dipropylene Glycol, Neopentyl Glycol Dihep tanoate, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Sorbitol, Hydroxyethyl Urea, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Salvia Hispanica Seed Extract, Ocimum Basilicum (Basil) Flower/Leaf/Stem Extract, Betaine, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Butylene Glycol, Tuber Magnatum Extract, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Diso dium EDTA, Dipotassium Glycyrrhizate, Adenosine, Sodium Palmitoyl Proline, Bifida Ferment Lysate, Nymphaea Alba Flower Extract, Hydrolyzed Hyalu ronic Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, Saussurea Involucrata Extract, Panax Ginseng Root Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Morus Alba Bark Extract, Lilium Candidum Flower Extract, Leonto podium Alpinum Extract, Houttuynia Cordata Extract, Freesia Refracta Extract, Carbomer, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Arginine, Potassium Sorbate, Bixa Orellana Seed Oil, Tocopherol, Fragrance, Lin alool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Citronellol.

COSA NE PENSA IL WEB?

Viralissimo sui vari e-commerce, questo spray per il viso sembra aver conquistato tutti gli utenti per la sua formulazione ricca ma non unta e per i suoi molteplici usi. Pare infatti che funziona molto bene come base pre make-up e come fissante su pelle normale o secca. Il plus? una profumazione agrumata, fresca e piacevole.

FORMULAZIONE E TEXTURE

Questo speciale siero è caratterizzato da un erogatore in spray per nebulizzare al meglio il prodotto. La formula appare dalla boccetta bifasica, un siero in olio. Consigliamo quindi, di agitare bene il prodotto prima di utilizzarlo.

D’Alba Piemont First Spray Serum, swatch realizzato con luce artificiale.

Abbiamo erogato qualche spruzzo sul braccio e abbiamo aspettato che si asciugasse. La texture è sottilissima e molto fresca. La formulazione si distribuisce uniformemente. La profumazione si percepisce subito: è dolce, gradevole e non stucchevole.

D’Alba Piemont First Spray Serum, swatch realizzato con luce artificiale.