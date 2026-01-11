SMALTO NERO GLITTER: IL TOP PER MANICURE E NAIL ART GLAM E DARK

Lo smalto nero brillantinato si conferma, anno dopo anno e stagione dopo stagione, uno dei più amati e richiesti nei saloni di bellezza. Che si tratti di smalto nero glitter fai da te o di smalto nero gel o semipermanente, infatti, le unghie nere brillantinate godono di un’allure incredibilmente magnetica. Tra le idee più quotate si distinguono le unghie nere glitter argento, ma piacciono molto anche gli smalti neri con brillantini multicolor. Lo smalto nero glitter può essere usato su tutte le unghie oppure solo su alcune, per riprodurre dettagli sparkling. Un altro modo per sfoggiarlo? Usarlo per realizzare una French Manicure nera con brillantini, semplice ma di grande impatto.

Credits: Foto di Adobe Stock | Rahul

Lo smalto nero glitter mette d’accordo proprio tutte. Il mood dark e cupo del nero, infatti, si veste di luce con brillantini nei toni dell’argento o multicolor e il risultato sulle unghie è sorprendente. Pronte a scoprire insieme tante idee e ispirazioni per manicure e nail art? Iniziamo.

SMALTO NERO GLITTER: A CHI STA BENE E QUANDO SCEGLIERLO?

C’è chi non sa resistere alle unghie bianco latte con brillantini e chi, invece, stravede per le unghie nere brillantinate. Lo smalto nero glitter è un must per tutte le amanti delle unghie scure ed è la scelta migliore per dare vita a manicure e nail art decise e rock ma con un twist glamour complice lo sparkling dei brillantini che si miscelano con il pigmento.

Credits: @lovethenailgarden Via Instagram – Unghie nere glitter di media lunghezza con forma naturale a mandorla





Se vi state chiedendo a chi sta bene, sappiate che è un colore di smalto molto versatile. Dona agli incarnati diafani così come a chi ha una pelle più ambrata e scura: il nero, d’altronde, sta bene su tutto e questo è un dato di fatto. Il più duttile in assoluto è lo smalto nero glitter argento, ma non mancano le proposte caratterizzate da riflettenze e luccichii multicolor dall’effetto oleografico incredibilmente glamour.

Credits: @yuliya.ver_nails Via Instagram – Unghie nere con brillantini medio-lunghe e squadrate

Lo smalto nero glitter può essere usato su tutti i tipi di unghie, che si tratti di unghie squadrate o a mandorla, di media lunghezza, corte oppure lunghe. Per una manicure minimal e davvero chic, vi consigliamo di abbinare lo smalto nero con i brillantini a unghie corte e dalla forma naturale.

UNGHIE NERE PARTICOLARI CON BRILLANTINI, DALL’EFFETTO CASCATA AL FRENCH

Lo smalto nero glitter applicato su tutte le unghie può non piacere. In questo caso, vi suggeriamo di optare per manicure e nail art che prevedono l’utilizzo del nero brillantinato solo su alcune unghie per mano oppure per riprodurre dettagli luminosi. I brillantini neri a cascata, fatti cadere sulle unghie dall’alto verso il basso oppure al contrario dal basso verso l’alto, non passano di certo inosservati.

Credits: @sandynailsbeautysalon Via Instagram – Glitter neri applicati a cascata, sia dal basso che dall’alto, sulle unghie

LE UNGHIE CON FRENCH GLITTER NERO SONO CHIC E GLAMOUR

Se amate le French Manicure scure l’alternativa perfetta per voi è il French nero glitter. Utilizzate lo smalto nero con i brillantini al posto del classico bianco gesso per colorare le estremità delle unghie. Il Micro French, minimal e super chic, non delude mai le aspettative. Eventualmente, per una manicure ancora più sfavillante, potete aggiungere strass, perline e altre applicazioni 3D gioiello.

Credits: @kadihartleybeauty Via Instagram – Micro French Manicure con smalto nero glitter

Questo tipo di manicure può essere riprodotta sia sulle unghie corte che sulle unghie molto lunghe, come dimostrano le foto che abbiamo selezionato per voi e incluso in questa parte del post. I glitter donano alla French Manicure maggiore brio, mentre il nero ne smorza l’allure bon ton rendendola grintosa e audace.

Credits: @lepotnistudio_enemia Via Instagram – French Manicure con brillantini neri

SMALTO NERO GLITTER: I MIGLIORI PER UNGHIE NERE CON BRILLANTINI

Concludiamo con alcuni consigli shopping a tema smalto nero glitter. Su Amazon si trovano smalti di colore nero con brillantini per ogni esigenza e per tutte le tasche.

OPI E SALLY HANSEN FIRMANO DUE DEI MIGLIORI SMALTI NERO GLITTER SU AMAZON

Se preferite la manicure tradizionale, date un’occhiata a questo smalto nero brillantinato in edizione limitata di OPi x Wicked. Al pigmento nero si abbinano brillantini molto piccoli nei toni del verde per una manicure che “strega” al primo sguardo.

OPI x Wicked, Nail Polish Deflying Gravity (Black). Prezzo: 16,00€ su amazon.it

Brillantini cangianti, nei toni del verde e del fucsia, per questo smalto nero glitter di Sally Hansen. Come tutti gli smalti della linea Insta-Dri si asciuga in soli 60 secondi ed è a lunga tenuta.

Sally Hansen, Insta-Dry Holo Glow 108 Chromo Zone. Prezzo: 7,95€ su amazon.it

Non mancano le proposte in termini di smalto nero glitter gel o semipermanente. Su Amazon vantano ottime recensioni gli smalti gel di Tomicca, tra cui spicca questo meraviglioso nero glitter con particelle luminose colorate e di diverse dimensioni.

Tomicca, Gel Polish ZE84. Prezzo: 6,02€ su amazon.it

Per un nero glitter discreto e raffinato puntate sullo smalto nero brillantinato Neonail, con microbrillantini nei toni dell’argento. Si stende facilmente ed è ultra-pigmentato.

Neonail, Color UV Gel Polish Venezian Mask. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

Da provare, se siete solite dilettarvi con la manicure semipermanente, lo smalto CND Shellac Onyx: un nero glitterato incredibilmente pieno e intenso.

CND, Shellac Gel Polish 483 Onyx. Prezzo: 31,95€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sullo smalto nero glitter, per unghie nere brillantinate dark ma luminose. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piace lo smalto nero brillantinato? Quali di queste inspo preferite? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!