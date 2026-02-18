QUALI SONO I MIGLIORI DUPE DEL ROSSETTO L’ORÉAL BALLERINA SHOES?

Negli ultimi mesi il mondo social è stato monopolizzato da un unico rossetto: L’Oréal Ballerina Shoes. Si tratta di un nude rosato, elegante e delicato, che promette di valorizzare ogni incarnato con un delicato ma deciso effetto frosty e retrò. Il suo successo è legato a doversi fattori chiave. Parliamo di una tonalità rosa cipria universale, una texture confortevole e luminosa, e l’eccezionale capacità di adattarsi sia a look semplici che a make-up più strutturati e intensi. Purtroppo però, in Italia questa specifica colorazione non è facilmente reperibile. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi, dei fantastici dupe che ricordano la colorazione del L’Oréal Ballerina Shoes. In alternativa, vi daremo anche qualche consiglio si come ottenere lo stesso effetto unendo insieme più prodotti. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito!

Raffinato, luminoso e dalle vibes intramontabili degli anni ’90, il L’Oreal Paris Colour Riche nella colorazione 135 Ballerina Shoes è il rossetto del momento! Diventato virale su TikTok, è andato a ruba, diventando quasi irreperibile. Niente paura, in Italia sono disponibili diverse dupe che ricordano molto bene questa particolare nuance. Preparate i carrelli e partiamo subito!

I DUPE PIÙ FEDELI DEL ROSSETTO L’ORÉAL BALLERINA SHOES

Sebbene in Italia, la colorazione L’Oréal Ballerina Shoes non sia disponibile, esiste però una perfetta versione dello stesso brand che riprende quasi fedelmente la nuance virale.

L’Oreal Paris, Colour Riche 303 Rose Tendre. Prezzo: 9,99€ su zalando.it e su amazon.it (al momento esaurito, ma potrebbe tornare presto disponibile)





IN CASA L’OREAL ESISTE UN DUPE

Si tratta della versione disponibile in Europa nella nuance 303 Rose Tendre, un rosa cipria dalla finitura perlata che richiama quasi fedelmente il famoso rossetto L’Oréal Paris. La formula è morbida e luminosa, si applica facilmente, donando subito un finish brillante.

Max Factor, Colour Elixir in 085 Angel Pink. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

Super idratante e arricchito con una miscela di balsami e antiossidanti come la vitamina E, il rossetto Max Factor Colour Elixir in 085 Angel Pink reperibile su Amazon è un altro fantastico dupe del rossetto L’Oreal. La colorazione è sempre un rosa cipria, più vibrante ma dalla tipica venatura perlata.

KIKO Milano, Smart Fusion Lipstick 419. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

A meno di 5€ troviamo lo Smart Fusion Lipstick 419 firmato Kiko che, nella nuance Baby Pink, ci regala un bellissimo rossetto cremoso super luminoso e molto simile al Ballerina Shoes.

Rimmel Rosetto Lasting Finish Bullets. Prezzo: 10€ su amazon.it

Se siete fortunate e riuscite a trovare uno stand Rimmel, allora non perdetevi il Lasting finish 002 Candy, un fedelissimo dupe del rossetto 315 L’Oréal Paris Colore Riche. Parliamo di un rosa super elegante dal caratteristico finish perlato.

COME INDOSSARE AL MEGLIO IL ROSSETTO L’ORÉAL BALLERINA SHOES?

l fascino del L’Oréal Ballerina Shoes risiede nella sua versatilità e raffinatezza. Per un effetto super chic da giorno, potete picchiettarlo direttamente dallo stick e sfumalo con i polpastrelli. Abbinato ad una base glowy, un velo di blush rosato e mascara. È perfetto per rinfrescare un look super giovanile.

Se invece ricercate un effetto glamour, vi basterà definire i contorni con una matita labbra nude di un tono più scura, stendere il colore in modo pieno e aggiungere un velo di gloss al centro. Il risultato? Labbra rimpolpate e in perfetto trend con la stagione.

Il segreto del L’Oréal Paris Colour Riche 135 Ballerina Shoes è la versatilità con di diversi look. La sua tonalità rosa cipria ravviva un semplice look da giorno elegante e leggero ma bilancia anche uno smokey eyes intenso, diventando il perfetto colore da abbinare con i toni del bronzo, nero e prugna.

I DUPE DEL ROSSETTO L’ORÉAL BALLERINA SHOES DAL FINISH SUPER LUMINOSO

Se amate le nuance rosate ma preferite un effetto più delicato, allora vi proponiamo due alternative molto interessanti.

MAC, Frost Lipstick in Angel. Prezzo: da 23€ a 17,25€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Sicuramente il rossetto MAC Frost Lipstick nella nuance Angel è un’alternativa ideale per chi ama un finish luminoso e sofisticato ma non troppo appariscente. Si tratta di un rosa delicato e femminile, tendente al baby pink, arricchito da un sottotono leggermente perlato che cattura la luce in modo elegante.

Sephora Collection, About That Shine. Prezzo: 13,99€ su sephora.it

Vi segnaliamo anche il n° 19 dei nuovissimi Sephora Collection About Shine, un rosa medio-chiaro dall’effetto perlato che rende le labbra più piene e fresche, riproducendo un effetto simile al L’Oréal Ballerina Shoes. Una nuance molto raffinata, non troppo baby, non troppo intenso, perfetto per chi vuole un look naturale con un tocco sofisticato.

COME RICREARE L’EFFETTO DEL ROSSETTO L’ORÉAL BALLERINA SHOES?

Se vi piace sperimentare, potete ricreare l’effetto del viralissimo rossetto L’Oréal Paris Colore Riche Ballerina Shoes con pochi prodotti. Cominciate prendendo un rossetto rosa chiaro che avete in casa.

ClioMakeUp, JuicyLove – lipgloss rimpolpante. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Se la nuance non vi soddisfa, schiaritela con un goccio di correttore. A questo punto, potete applicare un gloss brillante e ricco di qualche perlescenza per ricreare l’effetto retrò tipico della nuance Ballerina Shoes. Uno dei nostri preferiti è sicuramente Joy Joy ClioMakeUp, un gloss rimpolpante e confortevole rosa freddo perlato.

Revolution, Pout Bomb Shimmer Gloss. Prezzo: 5,49€ su amazon.it

un gloss perlato e un ombretto

Una valida alternativa super economica invece, è il Pout Bomb Shimmer Gloss Revolution, nella nuance Shine Pink, un gloss corposo, intenso e a lunga durata.

Se amate l’effetto perlato ma non avete un gloss simile, allora picchiettate un pizzico di ombretto bianco perla al centro delle vostre labbra e ricoprire il tutto con un gloss. Semplice, veloce e performante!

