COME SCEGLIERE TRA LE MIGLIORI PALETTE OMBRETTI?

Il mondo delle palette ombretti è infinito, davvero ricco e variegato. Tuttavia, ragazze, esistono delle palette occhi che, secondo noi, ognuna di noi dovrebbe avere o comunque provare almeno una volta. Si tratta di prodotti di alta qualità, con ombretti a lunga tenuta e facili da sfumare. Inoltre, cosa da non sottovalutare, queste palette hanno uno schema colore versatile e “intelligente”, che ci consente di ricreare qualsiasi tipo di trucco. A tal proposito, abbiamo pensato di condensare tutte queste caratteristiche in una selezione di palette ombretti migliori, sia di alta profumeria che economiche. Ce ne sono di professionali e di super low cost, si spazia dalle palette occhi naturali a quelle con nuance più pazze: insomma, ce ne sono per tutti i gusti.

Credits: Foto di Adobe Stock | midl

Il mondo del trucco occhi, ragazze, è da sempre uno dei più ricchi di opzioni per il nostro make-up: tra mascara e matite occhi, però, spicca uno dei prodotti più amati di sempre e che è spesso il responsabile del primo “innamoramento” nel mondo beauty. Parliamo, ovviamente, delle palette di ombretti, così ricche e succose, versatili e divertenti da usare. La qualità, poi, negli ultimi anni è davvero migliorata moltissimo. Curiose di scoprire le migliori palette occhi? Allora continuate a leggere, ne abbiamo selezionate ben 15!

PAT MCGRATH, CHARLOTTE TILBURY E DIOR FIRMANO ALCUNE DELLE MIGLIORI PALETTE OMBRETTI DI SEMPRE

Cominciamo dall’alta profumeria e, nello specifico, dalle migliori palette ombretti professionali, firmate da alcune delle marche più prestigiose in assoluto e da MUA di fama internazionale.

LE PALETTE OMBRETTI DI LUSSO SONO PROFESSIONALI E PERFORMANTI

Per esempio, una delle linee più interessanti degli ultimi anni è la Mothership di Pat McGrath Labs. Fanno parte di questa linea molte delle palette ombretti professionali migliori, che spaziano da colorazioni intense e naturali fino a selezioni di nuance molto accese e particolari.

Il nostro consiglio è di spulciare tra tutti i prodotti occhi Pat McGrath e scegliere la vostra preferita: dal canto nostro, ve ne suggeriamo una che è un perfetto mix tra matte e shimmer, dal colore pieno in una sola passata: si tratta della Divine Rose.





Pat McGrath Labs, Mothership VII Eyeshadow Palette – Divine Rose in esclusiva. Prezzo: 146€ su sephora.it

Un’altra palette occhi da avere assolutamente nel comparto dei brand PRO è una delle Luxury Pillow Talk Charlotte Tilbury. Questo quad di ombretti, ragazze, è assolutamente fenomenale: super versatile e perfetto per riprodurre un trucco elegante e sofisticato da tutti i giorni. Nato come unica versione, oggi ne sono disponibili diverse, per accontentare ogni desiderio di look occhi e carnagione.

Vi facciamo conoscere una delle più versatili, The Golden Goddess, ma a questo link trovate le altre palette Luxury Pillow Talk di Charlotte Tilbury.

Charlotte Tilbury, Luxury Palette Pillow Talk – Palette Di Ombretti nella versione The Golden Goddess. Prezzo: 56€ su sephora.it

Non ci sono dubbi. La linea Dior Backstage include alcune delle migliori palette ombretti di sempre. Date uno sguardo, per esempio, alla Dior Backstage Eye Palette Nude Essentials: questa variante, nello specifico, presenta colori meravigliosi per tutti i colori di iride. Le polveri sono facilissime da sfumare e la tenuta degli ombretti impeccabile.

Dior Backstage, Eye Palette – Palette di 9 ombretti nella versione Nude Essentials 001. Prezzo: 58,50€ su sephora.it

TRA LE MIGLIORI MARCHE NATASHA DENONA, ANASTASIA BEVERLY HILLS E HUDA BEAUTY

Proseguiamo questa carrellata delle migliori palette ombretti con un brand che è una garanzia, ossia Natasha Denona. Tra tutte abbiamo scelto di farvi conoscere la Glam Palette, che presenta uno schema colore tutto improntato su nuance neutre e con un mix perfettamente bilanciato di ombretti opachi e shimmer. Perfetta per gli smokey eyes!

Natasha Denona, Glam Palette. Prezzo: 75€ su sephora.it

Le palette ombretti Anastasia Beverly Hills sono tra le più amate dalla beauty community internazionale. Sono disponibili in più formati, da quelle più compatte a quelle che, invece, hanno al loro interno moltissime colorazioni. Ad oggi vanno per la maggiore le sue Mini Eyeshadow Palette, dallo schema colori come sempre interessantissimo; se amate i colori freddi, vi innamorerete della versione Haze!

Anastasia Beverly Hills, Haze Mini Eyeshadow Palette – Palette di 9 ombretti. Prezzo: 35€ su sephora.it

Poche polveri si sfumano facilmente come quelle di Huda Beauty. La beauty community ha sempre apprezzato la scelta del brand di lanciare sul mercato palette ombretti piccole e compatte, dal rapporto qualità/prezzo ottimo. Non vi avevamo ancora fatto vedere una palette con ombretti solo opachi, quindi eccola qua, in versione tonalità neutro-fredde: la Matte Obsessions Cool.

Huda Beauty, Matte Obsessions – Cool – Palette di ombretti. Prezzo: 34,50€ su sephora.it

TOO FACED, URBAN DECAY E CLIOMAKEUP TRA LE MIGLIORI PALETTE DA AVERE

Ognuna di noi dovrebbe avere nella propria collezione una palette ombretti dai colori vividi e brillanti, ma comunque estremamente portabili. Un esempio? La Born This Way Warm Ember Nudes Too Faced, con colori intensi e vibranti ma sempre con una base nude.

Too Faced, Born This Way Warm Ember Nudes – Palette di ombretti. Prezzo: 33€ su sephora.it

LE NAKED palette DI URBAN DECAY SONO UN CLASSICO SENZA TEMPO

Allo stesso modo, ragazze, vi consigliamo un grande classico di Urban Decay. Le palette Naked, dai colori neutri e discreti, sono un vero e proprio bestseller del brand, che negli anni ne ha lanciate diverse varianti. Se amate i toni del rosa, quella perfetta per voi è la Naked 3.

Urban Decay, Naked Palette 3. Prezzo: 44,84€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

E poi, non possiamo fare a meno di citarvi la palette Wild Cristal ClioMakeUp, sicuramente particolare e ammaliante. Sapete bene quanto Clio ami la formula degli ombretti ClioMakeUp, e noi siamo con lei: ispirata ai toni della terra e dei cristalli, questa oggi è una delle palette ombretti più amate anche da voi!

ClioMakeUp, Wild Cristal – Palette ombretti vellutati mat & shimmer. Prezzo: 35€ su cliomakeupshop.com

Lo schema colori risulta molto trasversale, consentendo di riprodurre i make-up più disparati, grazie alla presenza di nuance più tenui e altre più strong, di ombretti opachi e altri super luminosi, anche duochrome.

DA NABLA A NYX, LE PALETTE DI OMBRETTI MEDIUM COST DA AVERE SUBITO

Come avrete visto, ragazze e ragazzi, esistono anche palette ombretti dal costo più contenuto che non hanno niente da invidiare a quelle più “blasonate” e professionali.

Continuiamo quindi il nostro viaggio tra le migliori palette dal costo medio parlando di un brand che ha conquistato il cuore di molti beauty lovers, in Italia e non solo: Nabla Cosmetics. Con la Side By Side Nude Palette ha conquistato chi ama i trucchi nude e da tutti i giorni, mentre con la Miami Lights Glitter Palette ha fatto capitolare chi cerca look extreme. Oggi noi vi consigliamo il mix perfetto tra i due mondi, ovvero la Cutie Palette nella variante Wild Berry.

Nabla Cosmetics, Cutie Palette – Wild Berry. Prezzo: 28€ su sephora.it

Di ottima qualità, considerando anche il rapporto prezzo-quantità di ombretti al suo interno, la palette Creator di Layla Cosmetics è l’ideale se amate le tonalità nude, ma non disdegnate un po’ di vivacità con tonalità più accese e vibranti. Contiene ben 28 ombretti matte, duochrome e shimmer.

Layla Cosmetics, Creator Palette. Prezzo: 25,27€ su amazon.it

Parlando di palette ombretti economiche non possiamo fare a meno di citare NYX. Una delle migliori del brand è la NYX Ultimate Utopia Palette, con ben 40 colorazioni declinate in vari finish. Il costo? Praticamente meno di 1€ a cialda!

NYX Professional Makeup, Palette Ombretti Ultimate – Pigmenti pressati, 40 tonalità Effetto opaco satinato e metallico. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

MIGLIORI PALETTE OMBRETTI LOW COST: REVOLUTION A KIKO, PASSANDO PER MAYBELLINE

Tra le migliori palette ombretti economiche ci sono sicuramente quelle di Revolution, un brand che ogni anno produce diverse uscite dal rapporto qualità prezzo quasi imbattibile. Tra le più famose, vi facciamo conoscere quella che risulta la più venduta su Amazon, la Reloaded.

Makeup Revolution, Reloaded Palette. Prezzo: 4,96€ su amazon.it

LE PALETTE LOW COST HANNO UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

Non dimentichiamoci anche di un brand nostrano che ormai è uno dei più amati in tutto il mondo, ovvero Kiko Milano, che ha saputo conquistare i cuori dei beauty lovers anche oltreoceano per l’ottimo rapporto qualità-prezzo che offre con i suoi prodotti. Sicuramente tra le palette ombretti più belle di sempre c’è la Green Me Eyeshadow Palette.

Kiko Milano, Green Me Eyeshadow Palette. Prezzo: 8,75€ su amazon.it

Infine, ragazze, ultima ma non per importanza la palette Maybelline New York The Nudes. Contiene diverse cialde in colorazioni neutre e super portabili a un prezzo super.

Maybelline New York, The Nudes Palette. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema make-up, non perdetevi questi post:

1) PALETTE OCCHI INVERNO

2) TUTTO SUI MASCARA TUBOLARI

3) COME TRUCCARE GLI OCCHI MARRONI

Via Tenor

Bene, ragazze, abbiamo finito! Questa era la nostra personale selezione delle migliori palette ombretti di sempre, tra proposte di alta profumeria e altre molto più economiche, in alcuni casi perfino low cost! Passiamo a voi la parola: che ne pensate? Quale tra queste è la vostra palette del cuore? Ditecelo nei commenti su Facebook, un bacio dal TeamClio!