INIZIO SALDI ESTIVI 2025: LE DATE REGIONE PER REGIONE

L’inizio dei saldi estivi per quest’anno è fissato in data 5 luglio, ma ci sono delle differenze regione per regione. Dopo aver capito quando partono i saldi estivi, è bene tenere in considerazione anche quando finiscono in modo da valutare in quale frangente sia meglio fare i propri acquisti. I saldi estivi online generalmente iniziano, su tutte le principali piattaforme, pochi giorni prima la data ufficiale che invece riguarda gli sconti nei negozi. Attenzione: per comprare durante i saldi estivi 2025 e non commettere errori è bene tenere a mente alcuni consigli. Per esempio, mai fidarsi di percentuali di sconto troppo elevate che, di solito, non sono affatto veritiere.

Credits: Foto di Adobe Stock | Jeantrekkeur

Pronte a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere sui saldi estivi 2025 nei negozi e online? Allora, ragazze, iniziamo subito con la nostra guida ai saldi con date, consigli e suggerimenti.

SALDI ESTIVI 2025 ONLINE

I saldi estivi 2025 online sono già iniziati. La maggior parte delle piattaforme e-commerce, soprattutto nel settore abbigliamento, hanno avviato le proprie campagne di offerte ormai da alcuni giorni.

Credits: Foto di Adobe Stock | StockStyle





Gli shop online di marchi come Zara, H&M, Stradivarius e tutti gli altri principali brand del fast fashion hanno dato il via ai saldi venerdì 4 luglio, fornendo un accesso esclusivo e privilegiato ai possessori di app.

Credits: Foto di Adobe Stock | Tatomm

Il discorso è differente per quanto riguarda l’inizio dei saldi estivi nei negozi fisici. La data di inizio effettiva è uguale per tutte le regioni italiane ed è il 5 luglio, fatta eccezione per le province di Trento e Bolzano che hanno invece programmato date differenti.

SALDI ESTIVI 2025 LOMBARDIA

I saldi estivi in Lombardia andranno avanti dal 5 luglio al 2 settembre, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 VENETO

I saldi estivi in Veneto andranno avanti dal 5 luglio al 30 settembre, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 PIEMONTE

I saldi estivi in Veneto andranno avanti dal 5 luglio per 8 settimane, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 FRIULI VENEZIA GIULIA

I saldi estivi in Friuli Venezia Giulia andranno avanti dal 5 luglio al 30 settembre, con la possibilità per i negozianti di avviare campagne promozionali a loro discrezione al di fuori di queste date.

SALDI ESTIVI 2025 TRENTINO ALTO ADIGE

Il discorso, ovviamente, è differente per i saldi estivi in Trentino Alto Adige. La provincia autonoma di Trento ha deciso di far durare i saldi estivi per 60 giorni, ma i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Vi invitiamo a consultare Confcommercio.it per conoscere le date precise relative all’Alto Adige, diverse a seconda dei vari distretti.

SALDI ESTIVI 2025 VALLE D’AOSTA

I saldi estivi 2025 in Valle D’Aosta andranno avanti dal 5 luglio al 30 settembre con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

SALDI ESTIVI 2025 EMILIA ROMAGNA

I saldi estivi in Veneto andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 LIGURIA

I saldi estivi in Liguria andranno avanti dal 5 luglio al 18 agosto con divieto di vendite promozionali 40 giorni prima della data di inizio saldi.

SALDI ESTIVI 2025 TOSCANA

I saldi estivi in Toscana andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 MARCHE

I saldi estivi nelle Marche andranno avanti dal 5 luglio al 1 settembre, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 UMBRIA

I saldi estivi in Umbria andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni, ma i commercianti possono effettuare sconti in qualsiasi periodo dell’anno a loro discrezione.

SALDI ESTIVI 2025 LAZIO

I saldi estivi in Lazio andranno avanti dal 5 luglio per 6 settimane, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 MOLISE

I saldi estivi in Molise andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 ABRUZZO

I saldi estivi in Abruzzo andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni, ma i commercianti possono effettuare sconti in qualsiasi periodo dell’anno a loro discrezione.

SALDI ESTIVI 2025 CAMPANIA

I saldi estivi in Molise andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 BASILICATA

I saldi estivi in Basilicata andranno avanti dal 5 luglio al 2 settembre con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 CALABRIA

I saldi estivi in Basilicata andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 PUGLIA

I saldi estivi in Puglia andranno avanti dal 5 luglio al 2 settembre con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data di inizio dei saldi.

SALDI ESTIVI 2025 SICILIA

I saldi estivi in Sicilia andranno avanti dal 5 luglio al 15 settembre ma i commercianti possono effettuare sconti in qualsiasi periodo dell’anno a loro discrezione.

SALDI ESTIVI 2025 SARDEGNA

I saldi estivi in Basilicata andranno avanti dal 5 luglio per 60 giorni con divieto di vendite promozionali 40 giorni prima della data di inizio dei saldi.

QUANTO DURANO I SALDI ESTIVI

Se state cercando di calcolare quanto durano i saldi estivi vi veniamo in aiuto. Nonostante il periodo di sconti sia variabile regione per regione, la durata media dei saldi Estate 2025 è di circa 60 giorni quindi di 2 mesi.

SALDI ESTIVI QUANDO FINISCONO

In sintesi, la fine dei saldi estivi è fissata tra la fine di agosto e la fine di settembre. Anche in questo caso vi suggeriamo di consultare il nostro calendario per avere un’idea più chiara regione per regione.

I CONSIGLI PER ACQUISTARE DURANTE I SALDI ESTIVI 2025

I saldi sono sempre molto accattivanti e ci invitano a spendere, in alcuni casi più del dovuto e più di quanto realmente necessario. Onde evitare di cadere nello shopping compulsivo, vi suggeriamo di stilare un elenco di cosa vi sarebbe utile comprare con le offerte.

Credits: Foto di Adobe Stock | Nuthawut

Gi acquisti più intelligenti sono quelli imprevedibili. Durante i saldi estivi, per esempio, acquistate già per la stagione successiva quindi per l’autunno o perfino per l’inverno.

Fate un giro di ricognizione (che sia fisico oppure online) nei negozi di vostri interesse per individuare quei capi che davvero vi piacciono o vi occorrono. Se la vostra wishlist non contiene niente di specifico, abbiate pazienza: nel corso del periodo dei saldi, infatti, solitamente ci sono dei ribassi progressivi.

Credits: Foto di Adobe Stock | vitaliymateha

Se acquistate nei negozi provate sempre i capi prima di andare alla cassa. Documentatevi sulla politica di cambio, perché il cambio dei prodotti non difettati in saldo è a discrezione del venditore.

Controllate sempre il doppio cartellino. I negozianti, infatti, sono obbligati a esporre sia il prezzo ribassato che il prezzo di partenza. Se quest’ultimo non è presente sul cartellino fate attenzione, perché la percentuale di sconto potrebbe non essere vantaggiosa come pensate.

DOVE FARE SHOPPING CON I SALDI ESTIVI 2025?

A seconda delle proprie abitudini e delle proprie esigenze, è possibile orientare in modo diverso le sessioni di shopping. Chi ama girare per negozi non può fare a meno, durante le campagne promozionali, di “spulciare” tra scaffali e relle alla ricerca dell’affare del secolo.

Credits: Foto di Adobe Stock | chechotkin

Al contrario c’è anche chi proprio non sopporta il caldo, la calca e la confusione. Se vi riconoscete in questa categoria vi suggeriamo di optare per lo shopping online. Tra l’altro, molti brand mettono a disposizione dei clienti online saldi particolarmente vantaggiosi.

Il luogo migliore per fare acquisti durante i saldi? Gli outlet. Gli ulteriori ribassi renderanno i prezzi dei vostri marchi del cuore davvero irrisori, per cui tanto vale approfittarne in questo periodo.

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema shopping beauty e moda, non perdetevi questi post:

1) LE MIGLIORI CREME CORPO LEVIGANTI

2) TUTTE PAZZE PER I JORTS

3) LA MIGLIORE PROTEZIONE SOLARE SPRAY 2025

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema saldi estivi 2025. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Farete acquisti con i saldi? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!