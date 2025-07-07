Luglio è il cuore pulsante dell’estate: le giornate si allungano, il sole bacia la pelle e il desiderio di libertà, leggerezza e cambiamento si fa sentire più forte che mai. È il mese in cui cerchiamo nuove energie e ci apriamo al piacere della scoperta, fuori e dentro di noi.

Per accompagnarvi in questo viaggio solare, torna il TarotOroscopo di luglio 2025, la rubrica intuitiva sul Blog ClioMakeUp di Tiziana Salari, Naturopata certificata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva. In questo post troverete, segno per segno, una carta che offre uno spunto per affrontare luglio con più consapevolezza, ispirazione e connessione con ciò che sei davvero. Pronte a scoprire quale arcano vi accompagnerà nel vostro percorso estivo? Preparate un tè freddo, accendete la vostra playlist preferita e lasciatevi guidare: lasciamo subito la parola a Tiziana.

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TAROTOROSCOPO DI LUGLIO: UNA GUIDA INTUITIVA PER VIVERE AL MEGLIO L’ESTATE

Luglio è il mese in cui l’estate entra nel vivo: il sole è alto, le giornate sembrano infinite e dentro di noi si accende quel desiderio irresistibile di leggerezza, avventura e rinascita. Sono Tiziana Salari, Naturopata certificata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva, e in questo articolo ti porto nel TarotOroscopo di Luglio 2025 — un viaggio attraverso i 12 segni zodiacali guidato dalle carte dei tarocchi, per offrirti ispirazioni, spunti e piccoli consigli intuitivi per affrontare il mese con più consapevolezza e magia.

Prima di tuffarci nella lettura, ci tengo a dirti una cosa importante:

I tarocchi, come gli oracoli, non sono per me strumenti di previsione del futuro.

Li uso (e li condivido con te) come specchi dell’anima, strumenti simbolici e intuitivi che ci aiutano a guardarci dentro, ad ascoltare i nostri bisogni più profondi (anche quelli che non credevamo di avere), e a ricevere messaggi che vadano oltre la mente razionale.

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Ogni carta che incontreremo insieme in questo oroscopo non è quindi una “sentenza”, ma una ispirazione per vivere luglio in connessione con la tua energia, le tue emozioni e con tutto ciò che vuole emergere in questo momento del tuo cammino.

Quindi… pronta a scoprire quale carta ti accompagnerà in questo mese solare? Metti su una playlist estiva, versa un tè freddo con menta e lime, e lasciati guidare: è tempo di incontrare la tua tarot vibe di luglio.

♈ ARIETE – PAGGIO DI SPADE

Luglio ti accende come una miccia, cara Ariete! Il Paggio di Spade è quella mente curiosa e irrequieta che si guarda intorno alla ricerca di stimoli, nuove idee, e magari… nuove polemiche (eh sì, un po’ ci caschi sempre!). Questo mese ti invita a comunicare con chiarezza, ma solo dopo aver ascoltato. Occhio a non saltare alle conclusioni troppo in fretta: il caldo può infiammare anche le parole e tu potresti dire cose solo per orgoglio.

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Messaggio per te: Allenati a trasformare la curiosità in connessione vera. Una conversazione leggera sotto le stelle potrebbe portarti una rivelazione inaspettata!

♉ TAROTOROSCOPO LUGLIO 2025 PER IL TORO: CINQUE DI SPADE

Cara Toro, il Cinque di Spade ti chiede di lasciare andare… il bisogno di avere sempre ragione. Luglio è fatto per godersi la pace, non per tenere il punto fermo, anche sotto l’ombrellone! Questa carta ti suggerisce di scegliere le tue battaglie con saggezza e di non sprecare energia in conflitti sterili. Tra l’altro se i conflitti te li porti tutti dentro risolverai molto poco!

Messaggio per te: Il vero potere sta nel lasciar andare che per te significa: perdonare, respirare, uscire, scegliere la leggerezza. L’estate è troppo breve per portare zaini emotivi troppo pesanti.

♊ OROSCOPO CON I TAROCCHI LUGLIO 2025: GEMELLI – NOVE DI DENARI

Gemelli, il tuo luglio è tutto un sì! Il Nove di Denari parla di gratitudine, indipendenza e piccoli lussi meritati. È tempo di goderti i frutti delle tue fatiche. Una cena sotto le lanterne, un weekend tutto per te, una coccola beauty extra… Te lo sei guadagnata.

Messaggio per te: Celebra ciò che hai costruito. Riscopri il piacere di stare bene anche da sola, e lascia che questa energia attiri il meglio anche dagli altri.

♋ CANCRO – ASSO DI SPADE

Buon compleanno, dolce Cancro! E che regalo potente ti porta luglio: l’Asso di Spade, simbolo di verità, chiarezza e tagli netti. È il momento perfetto per dire finalmente quella cosa che hai sul cuore, o per prendere una decisione che hai rimandato da troppo. L’Asso di Spade rappresenta un nuovo inizio a livello mentale e comunicativo. Forse inizia un progetto scritto, una conversazione importante, una decisione che stavi evitando. È un taglio netto che parla di nuova e bella vita.

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Messaggio per te: luglio non ti vuole confusa: ti vuole lucida, centrata, connessa alla tua verità profonda. Se c’è qualcosa da tagliare, da chiudere, da affermare: fallo con eleganza e coraggio.

♌ LA CARTA DEI TAROCCHI PER IL LEONE: PAGGIO DI COPPE

Caro Leone, il Paggio di Coppe ti invita a riscoprire la dolcezza dell’estate con gli occhi di una bambina felice. Innamorati della vita, scrivi poesie al tramonto, manda un messaggio dolce senza pensarci troppo. Luglio per te è un’onda emotiva delicata e sorprendente.

Messaggio per te: Resta aperta alle emozioni, anche quelle che ti colgono alla sprovvista. Il cuore ha voglia di nuove avventure… magari anche un po’ romantiche.

♍ VERGINE – ASSO DI BASTONI

Vergine, luglio ti accende come una fiamma viva! L’Asso di Bastoni è la miccia della passione, della creatività, del desiderio che bussa forte. È il mese ideale per iniziare qualcosa di nuovo: un progetto, un flirt, una nuova visione di te stessa. È una carta che spinge a dire sì alla vita, a rischiare con fiducia.

Messaggio per te: Segui l’entusiasmo, non la perfezione. L’energia del fuoco estivo vuole vederti viva, ispirata, coinvolta. Agisci, crea, osa!

♎ TAROTOROSCOPO LUGLIO 2025: BILANCIA – IL SOLE

Bilancia, puoi ufficialmente brillare: luglio è il tuo mese! Con la carta de Il Sole, tutto si illumina – relazioni, progetti, energie. Ti senti vista, amata, apprezzata, e non è un’illusione. È il momento di splendere senza chiedere il permesso.

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Messaggio per te: Vivi a cuore aperto. Lascia che la luce che hai dentro sia contagiosa. Sei fonte di calore e ispirazione per chi ti sta attorno.

♏ L’OROSCOPO CON I TAROCCHI LUGLIO 2025 PER LO SCORPIONE: L’IMPERATRICE

Scorpione, l’Imperatrice ti sussurra parole dolcissime: abbondanza, creatività, amore per te stessa. Luglio ti invita a rallentare, godere, nutrirti in profondità. L’Imperatrice ti ricorda che non serve rincorrere il mondo quando impari a sentire quanto sei già piena. Più ti connetti con la tua energia, più la vita risponde con dolcezza. C’è fertilità in tutto ciò che tocchi.

Messaggio per te: Sei chiamata a fiorire. Non spingere: lascia che le cose belle arrivino, mentre ti prendi cura di te come una regina.

♐ SAGITTARIO – REGINA DI COPPE

Cara Sagittario, questo mese ti chiede una discesa nel mondo delle emozioni profonde. Basta fare, hai fatto troppo! La Regina di Coppe ti guida a prenderti cura di te come faresti con qualcuno che ami moltissimo. Ti ricorda che sentire non è un peso, è un dono. Che la tua sensibilità è uno strumento sottile per percepire ciò che gli occhi non vedono.

Messaggio per te: Trovare l’equilibrio tra dare e ricevere sarà la tua sfida estiva. Ma il tuo cuore lo sa: è il momento di amare con presenza, non con fretta.

♑ IL TAROTOROSCOPO PER IL CAPRICORNO – REGINA DI DENARI

Capricorno, luglio per te è tutto un grounded glow. La Regina di Denari ti invita a radicarti nel presente. A vivere nel corpo, nella casa, nelle mani che fanno, nella cura che dà forma alle cose. Non è tempo di rincorrere sogni lontani: è tempo di nutrire quelli che hai già tra le mani. Questo non è il mese per strafare, è il mese per scegliere ciò che ti nutre davvero (persone, ritmi, gesti e abitudini).

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Messaggio per te: Sii la tua stessa madre e la tua alleata. Sii regina del tuo tempo, della tua energia, del tuo valore. Sostenibile è sexy. La tua forza tranquilla è il tuo superpotere estivo.

♒ LA CARTA DEI TAROCCHI DELL’ACQUARIO – OTTO DI COPPE

Acquario, lo senti quel senso di “basta”? L’Otto di Coppe ti invita a lasciarti alle spalle qualcosa che non ti nutre più, anche se ti ci eri affezionata. Luglio è un ponte tra il vecchio e il nuovo: attraversalo con fiducia e vai verso quella luce che se ancora non hai capito bene cos’è… è però luce.

Messaggio per te: Cammina via da ciò che pesa e apriti a ciò che eleva. Anche se non sai ancora cosa troverai… fidati. È tempo di salpare verso nuovi orizzonti.

♓ PESCI – LA STELLA

Pesci, che meraviglia di carta per te: La Stella, simbolo di speranza, guarigione e desideri che sussurrano al cielo. Luglio è un tempo dolce, luminoso, in cui puoi riscoprire la fede in te stessa e nella vita. La Stella ti accompagna in un processo di riconciliazione con te stessa: ti mostra che la tua luce non è qualcosa da trovare fuori, ma qualcosa che hai sempre portato dentro.

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Messaggio per te: Esprimi un desiderio. Uno di quelli veri, profondi. E poi credici. La tua luce interiore è pronta a brillare senza limiti.

Ci leggiamo presto,

Ti abbraccio

Tiziana Salari

Naturopata di Naturopatia Intuitiva

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Via Giphy

Ragazze, speriamo che questo post di Tiziana Salari con il TarotOroscopo di luglio 2025 vi guidi verso uno splendido mese. Condividete il post con tutti coloro a cui volete dare ispirazione per l’estate. Un bacione dal TeamClio!