TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU SAN VALENTINO

La data di San Valentino è sempre la stessa ogni anno: il 14 febbraio. Le origini di questa ricorrenza affondano le loro radici in epoca romana, ma nel corso del tempo è diventata una festa religiosa cristiana. La festa degli innamorati è dedicata all’omonimo santo, San Valentino, anche se a onor del vero non ci sono informazioni certe in merito alla sua identità. Esistono teorie discordanti, ma per convenzione è San Valentino da Terni il protettore delle coppie. San Valentino si festeggia in tutto il mondo e le tradizioni sono piuttosto diverse tra loro. In Giappone, per esempio, la festa degli innamorati si articola in due diverse giornate: una dedicata agli uomini, l’altra alle donne.

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San Valentino è la festa degli innamorati, giornata attesissima dalle coppie che decidono di celebrare il loro amore proprio in questa occasione. Ma quali sono le origini di questa ricorrenza e chi era davvero il protettore degli innamorati? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere in merito: iniziamo subito!

QUANDO È SAN VALENTINO?

Tra film romantici, cene e scambi di regali, San Valentino è una ricorrenza attesa da chi è in coppia e, nondimeno, da chi è single ma follemente innamorato dell’amore.

Il giorno della festa degli innamorati ricorre sempre nella stessa data: la data di San Valentino è, infatti, il 14 febbraio.

Appurato quand’è San Valentino, sfatiamo un mito. Se vi chiedete da sempre Santa Valentina quando si festeggia sappiate che il giorno da segnare sul calendario non è questo. La tradizione religiosa vuole che chi porta il nome Valentina celebri l’onomastico in una delle seguenti date: 15 luglio, 25 luglio o 24 ottobre. Molte donne, tuttavia, decidono comunque di festeggiare il 14 febbraio.

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CHI ERA DAVVERO SAN VALENTINO?

La festa degli innamorati deve la propria esistenza a un personaggio storico ovvero San Valentino. Difficile stabilire quale sia la vera storia – e anche la vera identità – del Santo riconosciuto come protettore degli innamorati.

Sono esistiti diversi santi con questo nome, tutti martiri, ma su di loro si hanno poche notizie e frammentarie.

SAN VALENTINO DA TERNI, PROTETTORE DEGLI INNAMORATI

Il più famoso è San Valentino da Terni, nato nel 176 d.C. e noto per aver protetto in vita tanti fidanzati, conducendoli al matrimonio e incoraggiandoli a creare famiglia. La leggenda racconta che San Valentino sarebbe morto decapitato a Roma il 14 febbraio 274 d.C., anche se vi sono teorie discordanti in merito.

Secondo la tradizione, il Santo sarebbe stato condannato a morte per aver celebrato un matrimonio misto tra la cristiana Serapia e un legionario romano pagano di nome Sabino.

LA STORIA VERA DI SAN VALENTINO: DAL CULTO DI LUPERCO ALLA TRADIZIONE CRISTIANA

La storia vera di San Valentino affonda le sue radici molto lontano nel tempo. Le origini di questa ricorrenza ci spiegano perché si festeggia San Valentino e soprattutto perché è la festa degli innamorati.

Bisogna andare a ritroso nel tempo fino all’epoca romana e fare riferimento a un antico culto pagano. Nel mese di febbraio, più di preciso dal 13 al 15, i romani celebravano i cosiddetti Lupercali. Secondo la leggenda, questa ricorrenza celebrava il dio Fauno (Luperco appunto), protettore del bestiame che tutelava gli animali dall’attacco dei lupi. Durante i Lupercali le strade ospitavano festeggiamenti sfrenati e lussuriosi, nettamente in contrasto con la religione e con l’amore romantico.

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Nel 496 d.C., papa Gelasio I decise di bandire questa tradizione e di istituire una festa dedicata all’amore con lo scopo di “cristianizzarla”. La data prescelta fu proprio il 14 febbraio, giorno che precedeva la fine dei Lupercali, e venne dedicata a San Valentino.

Di lì a poco la festività prese a diffondersi in tutta Europa, specialmente in Francia e in Inghilterra, grazie ai Benedettini.

COME SI CELEBRA SAN VALENTINO IN ITALIA E NEL MONDO

Ci sono tradizioni per il matrimonio e, nondimeno, tradizioni che riguardano la festa degli innamorati.

In Italia questa ricorrenza viene celebrata con fiori, cioccolatini e scambi di regali. C’è chi si concede una cena speciale e chi preferisce rimanere a casa, ma di certo il 14 febbraio rappresenta l’occasione ideale per ritrovare il romanticismo e godere del tempo di qualità in compagnia della propria metà.

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San Valentino si festeggia in tutto il mondo, ma come si festeggia al di fuori dei nostri confini?

Negli Stati Uniti, la festa non è riservata solo agli innamorati nel senso più stretto del termine. L’amore viene festeggiato in ogni sua forma: quello tra amici e colleghi, per esempio, e anche quello che lega gli umani agli animali domestici, che ricevono a loro volta biglietti d’auguri e regali.

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In Inghilterra il 14 febbraio è una ricorrenza sentitissima per via di un’usanza che risale al XV secolo. Carlo D’Orleans, prigioniero a Londra, inviava lettere d’amore alla moglie e queste missive sono ancora oggi conservate nella British Library. Per questa ragione, gli inglesi tengono molto a scambiarsi biglietti romantici e dediche (chiamati Valentines).

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IN GIAPPONE UOMINI E DONNE SI SCAMBIANO I DONI IN MOMENTI DIVERSI

In Giappone sono le donne che regalano cioccolatini, doni di vario genere e bigliettini d’amore agli uomini in occasione del 14 febbraio. Il loro momento arriva un mese dopo, il 14 marzo, data in cui si celebra la giornata del White Day.

Non tutti sanno che in Finlandia il 14 febbraio è il Friend’s Day, un’occasione dedicata interamente all’amicizia. Il mese di febbraio non è ovunque il mese dell’amore: in Brasile, per esempio, la festa dell’amore cade in data 12 giugno, mentre in Catalogna gli innamorati festeggiano il 23 aprile.

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulla ricorrenza di San Valentino, la festa degli innamorati. Come sempre, passiamo a voi la parola: cosa ne pensate? Eravate a conoscenza di queste curiosità? Fatecelo sapere nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!