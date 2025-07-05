SANDALI SCHOLL ESTATE: COMODITÀ E STILE

Si fa presto a pensare ai sandali Scholl estate come calzature tutt’altro che stilose. Eppure il marchio, oramai da tempo, guarda alle nuove tendenze, proponendo scarpe sempre più cool. Il tutto senza rinunciare minimamente al comfort di sempre. Se siete a caccia, quindi, di scarpe che siano fresche e comode, leggere e belle, da mettere tutto il giorno senza patire il caldo o possibili dolori, i sandali Scholl estate possono proprio fare al caso vostro. Nella linea troverete sia modelli bassi, come infradito e sandali con fasce e cinturini regolabili, così come quelli alti ed eleganti.

Credits: @scholl_shoes_official via Instagram

Non resta che entrare nel vivo della collezione, scoprire l’evoluzione del brand, i best seller – come i sandali Scholl Beatriz – e le ultime novità. Insomma vi presentiamo la collezione sandali Scholl estate, con foto e prezzi: via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

SCHOLL, UN BRAND CHE HA FATTO LA STORIA

Ci sono alcuni brand che sono conosciuti per l’importante storia legata a prodotti specializzati per offrire un comfort unico. Tra questi troviamo i sandali Birkenstock, che per tanti anni sono stati considerati “ugly”, ma ora sono sdoganatissimi e super amati. Sulla stessa scia, anche le scarpe Scholl.

William Scholl giunse nel 1899 a Chicago per lavorare nel mondo delle calzature. Nel 1907 fonda il brand ma il lancio del più famoso sandalo arriva solamente nel 1956. Questo è l’anno in cui viene presentato lo zoccolo Pescura in legno con cinturino regolabile e fibbia particolare in metallo.

il marchio scholl è specializzato in calzature ortopediche sempre più glamour

Pian piano il brand di evolve, proponendo piccole innovazioni per migliorare il comfort dei piedi. Intanto nel 2010 arriva Clog Evo, una pantofola in gomma, mentre nel 2020 (quindi piuttosto di recente) arriva la linea Scholl Iconic, che prevede una serie di scarpe iconiche e glamour.

Solo nel 2025 Scholl investe su alcune collaborazioni importanti, avviando partnership con Maison del calibro di Balenciaga.

Le scarpe Scholl oggi sono sinonimo di heritage, comfort ed estetica, ma soprattutto di un importante lavoro di tecnologia: partendo dalle radici ortopediche, sono state ideate scarpe comode e pazzesche.

In qualità di pioniere nel campo delle calzature, del design e della tecnologia, Scholl offre un portafoglio di prodotti specializzati, caratterizzati da un comfort unico, tecnologie collaudate e design contemporaneo.

Combinando moderne tecniche artigianali, design eco-consapevole e materiali sostenibili, Scholl promuove il benessere personale riducendo al contempo l’impronta di carbonio.

SCHOLL BEATRIZ: I SANDALI PIÙ AMATI DEL BRAND

Beatriz è probabilmente il sandalo più iconico di Scholl, uno dei più glamour, dall’estetica piuttosto nota e dai dettagli molto amati e ricercati.

Scholl, Sandali Beatriz. Prezzo: 129€ su scholl-shoes.com





Si tratta, infatti, del classico sandalo basso con plantare ortopedico e tomaia con doppia fascia larga con fibbie regolabili. Scholl ne propone due versioni principali: con borchie e con impunture a contrasto.

Beatriz è declinato in molteplici colori, tra cui rosa, beige, nero, cammello, bianco e grigio chiaro.

Scholl, mules Beatriz taupe. Prezzo: 120€ su amazon.it

Creati per essere alla moda, saranno perfetti per ogni occasione.

SCHOLL SANDALI ELEGANTI CON TACCHI ALTI

Quando si parla di comfort bisogna pensare anche alle occasioni più glamour ed eleganti. Si finisce, infatti, spesso per toglierci le scarpe in caso di matrimoni o altre cerimonie.

Scholl, Mules lipari. Prezzo: 115€ su scholl-shoes.com

ci sono anche sfandali chic nella collezione scholl

Siete a caccia di scarpe eleganti ma comode? Quelle di Scholl possono proprio al caso vostro. Il marchio ha pensato a una serie di calzature pratiche e deliziose, abbellite da cristalli e dettagli scintillanti, per ottenere uno stile soft chic.

Ecco allora che scopriamo sandali eleganti con strass oro e argento ma anche grigio scuro, per avere una selezione di creazioni facilmente abbinabili ai look raffinati.

Scholl, Sandali nisida. Prezzo: 115€ su scholl-shoes.com

SANDALI DA MARE SCHOLL

Cambiamo completamente genere e scopriamo le scarpe in gomma, praticamente i sandali da mare di Scholl.

Scholl, ciabatte Bahia. Prezzo: 37,30€ su amazon.it

Tra i modelli da spiaggia scopriamo essenzialmente tre tipologie: infradito, sandali con doppia fascia e Pescura, la ciabatta flat in gomma, che ricalca l’estetica degli zoccoli in legno.

Scholl, Mules scholl sun. Prezzo: 36€ su scholl-shoes.com

Bahia, sia classico che flip flop, è declinato in molteplici colori moda, come giallo, verde, azzurro, celeste, rosa, arancione chiaro, nero e tanti altri.

GLI ALTRI SANDALI SCHOLL PER L’ESTATE

E gli altri sandali Scholl estivi per cosa si distinguono? Le silhouette sono sempre molto ricercate, i colori intriganti e i dettagli imperdibili. Il tutto condito dal massimo del comfort.

Scholl, sandali Boa Vista. Prezzo: da 59€ su amazon.it

Tra questi troviamo i sandali infradito in pelle, anche effetto metallizzato, per mettere in risalto le estremità e l’abbronzatura dei piedi.

Molto belle le ciabattine con fascia larga e fiocco maxi, per un tocco romantico e glam.

Scholl, Mules bowy 2.0. Prezzo: 65€ su scholl-shoes.com

Se preferite un po’ di altezza, ci sono i sandali platform, con fasce larghe incrociate, borchie e cinturino attorno alla caviglia.

Scholl, Sandali chantal. Prezzo: 119€ su scholl-shoes.com

Imperdibili, infine, i mules a punta larga e chiusa in pelle scamosciata, abbelliti dalla fibbia metallica dorata.

Scholl, Slippers bora moccasin. Prezzo: 79€ su scholl-shoes.com

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) VESTITI LEGGERI ESTATE

2) COSTUMI DA BAGNO DECATHLON 2025

3) CAPI IN LINO ZARA PER UN LOOK FRESCO E GLAM

Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e vogliamo conoscere le vostre opinioni in merito ai nuovi sandali Scholl estate 2025. Quali preferite, li avete o vorreste comprarli? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!