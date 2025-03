QUALI SONO LE SCARPE BASSE DONNA PRIMAVERA 2025 DI TENDENZA?

Le scarpe basse primaverili donna sono comode e stilose, in grado di adattarsi a qualsiasi occasione d’uso. I mocassini sono le scarpe basse Primavera 2025 in assoluto più versatili e facili da abbinare. Tra i modelli TOP si distinguono quelli in camoscio. Ormai da alcune stagioni sono tornate le ballerine, in ogni declinazione e variante. Se siete alla ricerca di scarpe basse donna primaverili eleganti non c’è niente di meglio delle slingback. Le sneakers, sportive e comode, non possono mancare nella scarpiera per la primavera. Sceglietele dai toni neutri oppure con colori pastello.

Credits: Foto di AdobeStock | MyBoys.me

Abbiamo selezionato per voi le scarpe basse donna Primavera 2025 che vale davvero la pena mettere ai piedi. Pronte a saperne di più e a scoprire insieme i modelli del momento? Allora, iniziamo.

TRA LE SCARPE BASSE DONNA PRIMAVERA 2025 SPICCANO I MOCASSINI

I mocassini sono senza alcun dubbio le scarpe basse primaverili per eccellenza. Da portare con o senza calzini, si abbinano facilmente e si prestano a qualsiasi tipologia di look, dai più casual e semplici per tutti giorni a quelli più ricercati.

I MOCASSINI SCAMOSCIATI TRA I MUST HAVE PRIMAVERA 2025

Il modello must have della stagione? Il mocassino scamosciato, in suede e nei toni del marrone.

Zara, Mocassino in pelle. Prezzo: 49,95€ su zara.com







Continueranno a essere di tendenza i modelli chunky, con suola platform e capaci di slanciare la figura.

Guess, Mocassino donna. Prezzo: 59,61€ – 189,00€ su amazon.it

Come alternativa ai soliti mocassini è possibile scegliere i mocassini aperti dietro, parte delle collezioni di moltissimi brand come, per esempio. Geox.

Geox, Loafer Flat. Prezzo: 44,03€ – 82,19€ su amazon.it

IL RITORNO DELLE BALLERINE

Dopo anni di dimenticatoio, le ballerine sono ormai definitivamente tornate sulle scene fashion conquistandoci con modelli dei più vari. La nuova collezione Zara ne include tantissime e le più belle sono quelle particolari, con borchie in rilievo o con pattern ricercati come il pitonato e il maculato.

Zara, Ballerine con borchie in rilievo. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Zara, Ballerine con stampa animalier. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Sono particolarissime queste ballerine ricamate con dettagli in pizzo dallo stile boho, perfette da indossare con un paio di jeans e una t-shirt bianca.

Zara, Ballerine con ricami. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Anche su Amazon è possibile trovare ballerine primaverili per tutti i gusti e appartenenti a diverse fasce di prezzo. Sono chic e originali quelle in suede colorato di Gioseppo.

Gioseppo, Ballerine Donna. Prezzo: 37,22€ – 59,95€ su amazon.it

Un altro modello su cui puntare è la ballerina Mary Jane, con cinturino e in velluto per un look bon ton e iperfemminile.

Amazon Essentials, Ballerine Mary Jane. Prezzo: 23,80€ su amazon.it

SCARPE BASSE ELEGANTI DONNA: LE SLINGBACK SONO UN MUST

I tacchi sono sinonimo di glam ed eleganza, ma ci sono anche scarpe basse primaverili eleganti e molto raffinate. Un esempio? Le slingback, da scegliere con tacco basso e comodo per non rinunciare al comfort.

Noble Only, Slingback Kitten Heels. Prezzo: 59,90€ su amazon.it

Le slingback sono anche super flat, come il modello Queen Helena qui di seguito. A punta stretta e con fibbia a catena tono su tono, possono essere tranquillamente indossate per una cerimonia.

Queen Helena, Ballerine Slingback. Prezzo: 39,92€ su amazon.it

Il tacco a rocchetto o kitten sarà uno dei leitmotiv della Primavera 2025 ed è il tacco più diffuso nei modelli slingback. Comodissimo e dall’irresistibile allure vintage, permette di guadagnare qualche centimetro in più senza dover “soffrire”.

Zara, Slingback in Pelle. Prezzo: 59,95€ su zara.com

LE SNEAKERS SONO LE SCARPE BASSE PRIMAVERILI PER LOOK COMFY E DI TENDENZA

Le scarpe basse Primavera 2025 più comode sono sicuramente le sneakers, nate come calzature sportive ma ormai da tempo sdoganate per svariate occasione d’uso e perfette per il tempo libero. Tanti i modelli tra cui poter scegliere in questa stagione, firmati da marche come New Balance, Nike e Adidas.

New Balance, 9060 Sneakers. Prezzo: 195,00€ su jdsport.it

COLORI PASTELLO PER LE SNEAKERS DI PRIMAVERA

I colori su cui puntare sono quelli pastello, primi su tutto il giallo burro e il rosa, e le tonalità neutre come beige e tortora.

Nike, P-600 Sneakers. Prezzo: 120,00€ su jdsports.it

Queste combo di colori sono facilissime da abbinare e, non a caso, sono le più ricorrenti nelle nuove collezioni primaverili. Le sneakers di tendenza, come le Handball Spezial, si abbinano a jeans e pantaloni palazzo ma anche a gonne e mini dress.

Adidas, Handball Spezial Sneakers. Prezzo: 110,00€ su jdsports.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle scarpe basse donna Primavera 2025, con modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra sneakers, mocassini e ballerine non c’è che l’imbarazzo della scelta: quali di queste scarpe flat preferite? Preferite le scarpe basse di ispirazione maschile come l’inossidabile mocassino o quelle bon ton come le raffinatissime slingback? Siete più da ballerina o da sneakers? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!