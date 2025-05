COME SCEGLIERE E USARE LO STICK SOLARE VISO COREANO

Tra le tante protezioni solari che arrivano dall’Oriente, lo stick solare viso coreano è senza alcun dubbio il prodotto che riscuote più successo. Pratico e veloce da usare, si applica in pochi istanti e garantisce una protezione efficace. Le migliori marche, come Benton e Beauty of Joseon, firmano formule contenenti attivi di trattamento di ultima generazione e altamente performanti. Molti stick solari viso coreani sono utilizzabili anche sulla pelle delicata dei bambini. Non mancano i prodotti specifici per la pelle grassa o per la pelle matura, dall’azione mirata e con un finish ad hoc.

Lo stick solare coreano per il viso, utilizzabile anche su aree limitate e sensibili del corpo, sul collo e sul décolleté, è un prodotto che ormai da diversi anni sta prendendo sempre più piede anche tra le occidentali. Pronte a scoprire insieme come si usa e quali sono i migliori per tutti i tipi di pelle? Allora, iniziamo subito.

STICK SOLARE VISO COREANO: COME E QUANDO SI APPLICA?

La crema solare coreana è un prodotto cult per la tradizione skincare orientale e tra i prodotti più venduti al mondo spicca, senza alcun dubbio, lo stick solare coreano.

Pratici da tenere in borsa e da riapplicare al bisogno durante la giornata, gli stick protettivi Made in Korea si distinguono per il fattore di protezione elevato (SPF 50) e le loro formulazioni ricche di attivi pensate per proteggere la pelle e, al contempo, prendersene cura con un’efficace azione di trattamento.

LO STICK VA APPLICATO 30 MINUTI PRIMA DI ESPORSI E RIAPPLICATO OGNI 2 ORE

Lo stick solare viso coreano può essere usato anche su aree particolarmente delicate del corpo – pensiamo a nei, cicatrici e tatuaggi – e ovviamente sul collo e sul décolleté. Si consiglia di metterlo circa 30 minuti prima di esporsi al sole, assicurandosi di applicarlo su tutta la zona che si desidera proteggere passandolo più volte anche sullo stesso punto in modo da ottenere una stesura omogenea.

Lo stick va riapplicato in media ogni 2 ore e non è necessario spalmare la texture con le mani. Basta attendere qualche istante per farla assorbire e, in presenza di una leggera patina biancastra, dare dei colpetti leggeri alla pelle. La maggior parte degli stick in commercio può essere usata anche al di sopra del trucco.

BENTON E SUNTIQUE FIRMANO ALCUNI DEI MIGLIORI STICK SOLARI VISO MADE IN KOREA

Benton è uno dei brand più apprezzati in termini di skincare coreana e firma uno dei migliori stick protettivi attualmente in commercio. Benton Mineral Sun Stick è adatto anche ai bambini ed è ipoallergenico. Ha un finish luminoso ma non unto e si avvale di un efficace filtro solare minerale. La formula è arricchita con 3 diversi tipi di acido ialuronico e tocoferolo, quindi è altamente idratante.





Benton, Mineral Sun Stick. Prezzo: 28,99€ da scontare con il codice esclusivo CLIO15 su miin-cosmetics.it

Vanta ottime recensioni Suntique I’m Derma Relief Sunstick, che promette di non lasciare scia bianca e di proteggere con delicatezza anche le pelli più sensibili. Adatto in particolar modo alle pelli da normali a secche e alle pelli mature, contiene acido ialuronico a diversi pesi molecolari, estratti di aloe vera e di centella asiatica.

Suntique, I’m Derma Relief Unstick. Prezzo: 25,99€ da scontare con il codice esclusivo CLIO15 su miin-cosmetics.it

Esiste anche uno stick solare coreano colorato di Suntique, in grado di uniformare l’incarnato e di correggere inestetismi e discromie. Con centella asiatica e ceramidi, ha una coprenza medio-alta e un gradevole finish matte che si adatta anche alle pelli con acne.

Suntique, I’m Cover BB Sunstick. Prezzo: 25,99€ da scontare con il codice esclusivo CLIO15 su miin-cosmetics.it

LE PROPOSTE DI HARUHARU, ISNTREE E INOUT

La caratteristica principale degli stick solari coreani è, come anticipato, la complessità della loro formula. Haruharu Wonder Black Bamboo è uno stick protettivo dalla texture leggerissima che si avvale di ectoina, betaina, niacinamide, adenosina ed estratto di germoglio di bambù.

Haruharu, Wonder Black Bamboo. Prezzo: 22,00€ su amazon.it

Risulta praticamente impalpabile sul viso Isntree Hyaluronic Acid Airy Sun Stick, a base di acido ialuronico e niacinamide. Contiene anche aloe e acqua di bambù, con proprietà lenitive e calmanti quindi ideali per chi risente di rossori e infiammazioni.

Isntree, Hyaluronic Acid Airy Sun Stick. Prezzo: 22,71€ su amazon.it

Inout propone, invece, questo stick solare viso arricchito con collagene e acido ialuronico perfetto per le pelli mature. Dopo l’applicazione la pelle appare visibilmente rimpolpata e, con un utilizzo costante, ritrova la sua naturale elasticità.

Inout, Smooth Mineral Stick. Prezzo: 24,99€ da scontare con il codice esclusivo CLIO15 su miin-cosmetics.it

LE PROTEZIONI SOLARI IN STICK DI PURITO E SKIN1004

Tra i prodotti coreani skincare da provare assolutamente spiccano quelli di Purito, disponibili anche su Amazon e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Adatto a tutti i tipi di pelle, è pensato in particolar modo per chi trascorre molto tempo all’aria aperta in quanto resistente al caldo e al sudore. Tra gli ingredienti si distinguono estratto di aloe vera e allantoina.

Purito, Seoul Daily Soft Touch Sunscreen Stick. Prezzo: 22,00€ su amazon.it

Contiene acido ialuronico e centella asiatica lo stick Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cic Silky_Fit Sun Stick, uno dei prodotti più venduti del brand. Dal finish setoso e leggero, è potenzialmente adatto a tutti i tipi di pelle.

Skin1004, Madagascar Centella Hyalu-Cica Silky-Fit Sun Stick. Prezzo: 20,79€ su amazon.it

STICK SOLARE COREANO PER PELLE GRASSA: TOCOBO E BEAUTY OF JOSEON

Spesso si tende a pensare che gli stick solari possano essere troppo corposi per le pelli miste, grasse o molto grasse. In realtà, basta tenere d’occhio la formula e individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

NON MANCANO I PRODOTTI ADATTI ALLE PELLI GRASSE E MOLTO GRASSE

Tocobo Cotton Soft Sun Stick non solo protegge la pelle ma aiuta a regolare la produzione di sebo. Il merito è di uno speciale complesso vegetale con ginseng, enotera e aghi di pino, studiato appositamente per le pelli grasse che si ungono in fretta. A questi ingredienti si abbina l’estratto di cotone, con proprietà idratanti.

Tocobo, Cotton Soft Sun Stick. Prezzo: 22,99€ da scontare con il codice esclusivo CLIO15 su miin-cosmetics.it

Ha un finish asciutto e matte lo stick solare coreano Beauty of Joseon Matte Sun Stick: Mugwort + Camilia. La formula è arricchita con polvere di silice seboregolatrice e Artemisia Capillaris, dalle proprietà antinfiammatorie e lenitive.

Beauty of Joseon, Matte Sun Stick. Prezzo: 18,99€ da scontare con il codice esclusivo CLIO15 su miin-cosmetics.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema stick solare coreano, un prodotto amatissimo dalle beauty addicted in quanto versatile e ricco di benefici per la pelle. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Avete mai usato uno stick solare coreano? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!