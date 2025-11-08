QUALI STIVALI AUTUNNO 2025 SCEGLIERE PER I PROPRI LOOK?

Gli stivali autunno 2025 tornano a conquistare un ruolo da campioni. I nuovi modelli mescolano eleganza ma anche tanta praticità, volgendo lo sguardo allo stile retrò. Tornano le linee morbide, i colori caldi e i materiali naturali, ma con dettagli moderni che rendono ogni modello unico. La parola d’ordine è versatilità: stivali da indossare dal giorno alla sera, capaci di trasformare un look con semplicità. Dai toni cioccolato ai beige burrosi, fino al ritorno del cuoio lucido, ogni scelta comunica personalità.

Credits: zara.com

Colori caldi, senza rinunciare al nero, modelli arricciati ma anche da equitazione. Non resta a questo punto che scoprire quali sono i nuovi stivali autunno 2025 da preferire e da calzare in ogni occasione.

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DAL CLASSICO AL MINIMALISTA, GLI STIVALI PROTAGONISTI DELL’AUTUNNO 2025

Le tendenze ci raccontano un desiderio di autenticità. Dopo stagioni di sperimentazioni e silhouette estreme, lo stivale torna a essere un oggetto di design elegante ma funzionale.

Patrizia Pepe, Stivali cuissard Minimal Shape in lycra. Prezzo: 495€ su patriziapepe.com





i nuovi stivali sono più minimali e meno teatrali

Il cuissard, ovvero lo stivale altissimo che arriva sopra il ginocchio, riconquista un posto d’onore. Le versioni di questa stagione sono meno teatrali e più portabili: linee pulite, pelle morbida che avvolge la gamba come un guanto e tacchi medi, spesso quadrati, che garantiscono stabilità. Il risultato è una calzatura femminile ma non eccessiva, capace di slanciare la figura senza rinunciare al comfort.

Ritroviamo anche quest’anno gli stivali con risvolto, ispirati allo stile di Givenchy, tanto amato delle celebs di tutto il mondo.

Queen Helena, stivali con risvolto. Prezzo: 69,90€ su amazon.it

Inoltre, un posto d’onore spetta agli stivali scamosciati, in particolar modo declinati nei colori caldi e terrosi, a cominciare dal biscotto fino al marrone cioccolato.

Non mancano nemmeno gli stivali texani, modelli che sfiorano le ginocchia, con linee ammorbidite e ricami all over a contrasto.

Zara, stivali in pelle con ricami. Prezzo: 99,95€ su zara.com

Per chi cerca qualcosa di più originale, spuntano anche modelli ibridi, a metà tra stivale e sneaker, con suole in gomma scolpita e inserti in tessuto tecnico. Un chiaro segno che la tendenza “athleisure” non ha ancora detto la sua ultima parola, ma si fa più elegante e discreta.

COLORI DI TENDENZA SUI NUOVI STIVALI AUTUNNALI

Zara, stivali da equitazione. Prezzo: 59,95€ su zara.com

L’autunno 2025 si tinge di tonalità avvolgenti e rassicuranti, pensate per accompagnare i cambi di luce e di umore della stagione. Marrone e nero sono gli indiscussi protagonisti della stagione degli stivali.

In particolar modo il marrone, dal cioccolato profondo al tabacco, fino al caramello dorato, trasmette un senso di stabilità e naturalezza, perfettamente in linea con il desiderio di autenticità che domina la moda contemporanea.

i colori caldi sono predominanti

Accanto a loro, il beige burroso e il taupe conquistano spazio, ideali per chi predilige uno stile neutro e raffinato. I designer giocano con le texture e con i finish, rendendo questi toni tutt’altro che banali: una pelle liscia color sabbia può sembrare quasi seta, mentre un camoscio nocciola cattura la luce in modo caldo e vibrante.

Il verde oliva e il bordeaux fumé aggiungono una nota sofisticata e un po’ misteriosa, perfetta per chi ama distinguersi senza strafare. Sono tonalità che si abbinano facilmente a cappotti grigi, jeans scuri o gonne in maglia, rendendole estremamente versatili.

E poi ci sono i metallizzati, una sorpresa che conferma la voglia di brillare anche nelle giornate più grigie. Bronzo, rame e oro opaco decorano inserti, fibbie o intere superfici di pelle spazzolata. Sono dettagli che catturano lo sguardo senza risultare eccessivi, ideali per aggiungere una nota di luce a un outfit minimal.

Patrizia Pepe, Stivali Daily Design in pelle con fibbia. Prezzo: 475€ su patriziapepe.com

Il nero, naturalmente, non scompare, ma viene reinterpretato con finiture lucide, effetto patinato o lavorazioni tono su tono che ne esaltano la profondità. Il risultato è uno stivale più ricco, mai piatto, capace di dare carattere anche a un look total black.

Zara, stivali in pelle con arricciatura. Prezzo: 89,95€ su zara.com

COME ABBINARE GLI STIVALI AUTUNNO 2025, SENZA SBAGLIARE

Zara, stivali scamosciati. Prezzo: 99,95€ su zara.com

L’autunno 2025 gioca con le proporzioni e invita a sperimentare. Gli stivali alti trovano il loro equilibrio con gonne midi e cappotti oversize, creando un contrasto armonioso tra linee fluide e strutturate. L’effetto è sofisticato ma rilassato, ideale per la città o un weekend fuori porta.

Dixie, Stivali alti con tacco basso e punta affusolata. Prezzo: 235€ su dixiefashion.com

Per un look più contemporaneo, si possono abbinare anche a un maxi blazer e abito corto, richiamando lo stile “city chic” che sta conquistando influencer e passerelle.

Per chi ama osare, gli stivali metallizzati o in vernice sono l’arma segreta: bastano da soli per trasformare un look essenziale in qualcosa di speciale. Abbinati a capi neutri — lana grigia, denim, o anche total black — creano un punto luce elegante e contemporaneo.

Un’attenzione particolare va anche agli accessori: una borsa tono su tono o un cappello in feltro possono completare il look con coerenza. L’importante è non esagerare, lasciando che siano gli stivali a parlare.

Dixie, Stivali alti con frange e punta affusolata. Prezzo: 289€ su dixiefashion.com

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Via Giphy

Ragazze, eccoci qui alla fine del post sugli stivali adatti a questo periodo dell’anno, esplorando modelli e tendenze. E voi quali preferite e come li abbinereste? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!