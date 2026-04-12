COME PORTARE I CAPELLI LUNGHI A 60 ANNI?

Sfoggiare un taglio lungo over 60 non è più tabù. Al contrario di quel che si pensava qualche tempo fa, i capelli lunghi sono donanti e femminili anche se non si è più giovanissime. Ciò che conta è scegliere il taglio lungo giusto e, nondimeno, lo styling che più ci valorizza. La cura del colore e della texture del capello è fondamentale. Quello del taglio lungo over 60 è molto più di un trend: è una vera e propria dichiarazione di intenti, un manifesto di sensualità e libertà.

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Ci si chiede spesso quali sono i tagli che ringiovaniscono a 60 anni. Ebbene, vi sorprenderà sapere che – contro quanto si è sempre pensato – i capelli lunghi non sono affatto banditi. Pronte a scoprire insieme come sfoggiare un taglio lungo over 60 impeccabile? Allora, iniziamo.

TAGLIO LUNGO OVER 60: I CAPELLI LUNGHI NON INVECCHIANO, SE BEN CURATI

Non solo corti e medi, i tagli di capelli over 60 sono anche lunghi e lunghissimi. Quello che i capelli lunghi invecchiano è, infatti, un falso mito assolutamente da sfatare che non ha più ragione di esistere.

Il taglio lungo over 60 non solo non è bandito, ma è anche consigliato qualora si abbiano capelli folti, corposi e sani. Un peccato tagliarli, molto meglio invece valorizzarli scegliendo un taglio ad hoc.

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In linea generale, ciò che fa la differenza è proprio la texture del capello. Se i capelli sono curati, adeguatamente idratati e corposi risultano bellissimi e donanti da lunghi anche se non si è più giovani. Che siano tinti e ancor di più se grigi o bianchi naturali, mettono in risalto la femminilità aggiungendo una buona dose di fascino e appeal.

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TRA I TAGLI CHE RINGIOVANISCONO A 60 ANNI CI SONO I TAGLI LUNGHI E SCALATI

Ci sono, però, degli accorgimenti da tenere presenti. Il segreto è prima di tutto non appesantire la capigliatura perché si rischia di sottolineare i segni del tempo e della stanchezza. Per farlo vi consigliamo di scegliere tagli scalati e leggeri che donino volume.

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I capelli completamente pari induriscono i tratti del viso e finiscono per far sembrare il volto più scavato e spento. Molto meglio quindi optare per tagli scalati dal movimento naturale che evitano l’antiestetico effetto svuotato sulle punte.

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I TAGLI DI CAPELLi LUNGHI SCALATI E SFILATI SONO L’IDEALE PER LE OVER 60

Un grande sì, quindi, per il Butterfly Cut e per lo Shag lungo, tutti quei tagli di capelli lunghi scalati e sfilati che esaltano l’ovale e che – opportunamente realizzati – mettono in evidenza anche lo sguardo accendendolo e rendendolo più aperto e disteso.

Per quanto riguarda lo styling è meglio sfoggiare onde morbide e naturali. Il mosso, anche se leggero, è più dinamico del liscio che finisce per appiattire il taglio.

COME REGOLARSI CON IL COLORE

Non tutte le donne continuano a tingersi. Se appartenete a questa categoria, però, accertatevi di scegliere tonalità luminose che donino all’incarnato un aspetto radioso e fresco. Nuance come il biondo beige o il biondo dorato chiaro risultano particolarmente donanti e, inoltre, camuffano anche meglio la ricrescita dei bianchi.

C’è poi chi sceglie di far fare il proprio corso alla natura e di sfoggiare con orgoglio i capelli grigi o bianchi. In realtà si tratta di una fetta di donne sempre più grande: sono tantissime, infatti, le over 60 che smettono di fare la tinta.

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Attenzione, però. I capelli lunghi over 60 devono apparire quanto più possibile lucidi e sani, con punte piene e lunghezze elastiche e flessibili. Il colore deve essere curato, senza riflessi gialli o aranciati.

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Per non fare ingiallire i capelli bianchi è importantissimo adoperare con costanza trattamenti anti-giallo e ravvivanti ad hoc, tra cui le maschere che neutralizzano i riflessi indesiderati e al tempo stesso valorizzano il colore naturale.

FRANGIA E CIUFFO VALORIZZANO IL TAGLIO LUNGO OVER 60

Le rughe sulla fronte e nella zona del contorno occhi sono uno dei principali crucci superati i 60 anni. Per minimizzarne l’aspetto e, al contempo, incorniciare lo sguardo, non c’è niente di meglio di abbinare al proprio taglio lungo over 60 una frangia o un ciuffo.

LA FRANGIA A TENDINA DONA MOLTO ALLE OVER 60 E RISULTA FACILE DA GESTIRE

Per quanto riguarda la frangia, la più indicata è senza alcun dubbio la frangia a tendina. Sono da evitare, invece, le frange troppo corte e tutte quelle frange piene e bombate che tendono ad “appesantire” il viso.

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La frangia non è l’unica opzione. Se quest’idea non vi convince, provate a realizzare due ciuffi più corti ai lati del viso. Potete renderli più evidenti e ancora più protagonisti schiarendoli leggermente e abbracciando il trend colore Face Framing: riuscirete, in questo modo, a mettere in primo piano gli occhi.

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale focus a tema taglio lungo over 60, con consigli e idee su come portare i capelli lunghi dopo i 60 anni. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Quali di questi look preferite? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!