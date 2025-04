TOP ZARA PRIMAVERA 2025 E BODY ESCLUSIVI

La sezione top Zara primavera 2025, che comprende anche i body della nuova collezione, è ricca di novità e pezzi di tendenza. Dai più classici e anche basic si passa ai modelli insoliti, particolari, con aperture e ricami. Generalmente smanicati, nella collezione abbondano anche top alternativi. In particolar modo trovano spazio le bralette. Mentre i body conservano uno stile semplice e pratico, per look attillati e femminili.

Credits: zara.com

Online e nei negozi Zara i top sono in ogni dove, ideali per completare outfit insoliti e inaspettati, eleganti o casual, da abbinare a jeans o gonne aderenti a tubino o longuette in satin. Smanicati, semplici o arricchiti da decorazioni e applicazioni, cropped o body, scopriamo l’universo del magnetico mondo dei top Zara primavera 2025: via col post!

TOP BRALETTE: I REGGISENI CHIC CHE CONQUISTANO LA BELLA STAGIONE

Ci sono dei modelli di top che lasciano la pancia scoperta ma anche buona parte della schiena e del décolleté. Le chiamiamo bralette, brassiere o semplicemente cropped, ma di fatto sono veri e propri reggiseni, scollati o a fascia.

Top crop interlock. Prezzo: 8,95€ su zara.com





I TOP CORTI DI ZARA SONO STRAORDINARI

Nel catalogo Zara ce ne sono diversi, sia semplici che particolari, così da ottenere look glamorous a seconda delle circostanze.

In particolar modo troviamo top cropped neri e bianchi, dalla linea tipica del reggiseno, ma anche modelli a fascia abbelliti da fiori ricamati, per un aspetto bucolico e romantico, che consigliamo di abbinare a gonne fluide dai colori naturali oppure, per un tocco più urban, ai jeans larghi in denim chiaro.

Top corto con fiori ricamati. Prezzo: 25,95€ su zara.com

ANNODATI DAVANTI O CON BOTTONI: I TOP ROMANTICI CHE LASCIANO IL SEGNO

Una delle novità di questa stagione, che sta spopolando in numerose collezioni, è il top annodato davanti. Imita lo stile dei gilet, che si chiude con uno o più lacci sul décolleté. Ce ne sono diversi, da quelli con bretelline ai modelli con spalline più larghe.

Top corto con fiocco plumeti. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Alcuni scoprono l’addome, a seconda della scollatura inferiore. In cotone, lino ma anche all’uncinetto, assicurano un elegante effetto vintage.

Top romantico a contrasto. Prezzo: 19,95€ su zara.com

In alternativa e per uno stile più pratico, ma sempre molto romantico, ci sono i top con bottoni sulla fascia frontale, che incorniciano la silhouette anche grazie alla scollatura rotonda.

Top a corsè in maglia liscia. Prezzo: 25,95€ su zara.com

A COLLO ALTO E GIROCOLLO: I MODELLI SEMPRE ADATTI A OGNI CIRCOSTANZA

Tra i nuovi arrivi del catalogo abbigliamento Zara primavera 2025 ci sono diversi top a collo alto, ma non altissimo.

Top cotone modal. Prezzo: 8,95€ su zara.com

Top in poliammide con fiori. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Smanicati e semplici, in modal e declinati in vari colori, sono ideali come maglie sottogiacca o da indossare per un look basic e ricercato.

Top halter con volants. Prezzo: 22,95€ su zara.com

Tuttavia non mancano soluzioni più particolari, tra cui i top halter neck abbelliti da volants in tinta, oppure quelli girocollo con baschina e pioggia di paillettes tono su tono.

Top in maglia con paillettes e baschina. Prezzo: 39,95€ su zara.com

BODY ZARA PRIMAVERA 2025: I MODELLI DA AVERE

La collezione dei top è corredata anche dai body, per chi preferisce uno stile minimale e soprattutto qualcosa che segua perfettamente le linee del corpo.

Body in poliammide con spalline. Prezzo: 15,95€ su zara.com

I body sono l’ideale per essere infilati senza grinze all’interno dei pantaloni, anche quelli più attillati, o delle gonne aderenti.

Nel catalogo ci sono quelli con spalline larghe e scollature quadrate, i modelli bandeau con arricciature così come quelli che lasciano la schiena scoperta.

Body bandeau. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Body con schiena scoperta. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Da non perdere le proposte che si legano al collo, per uno stile audace e sensuale.

Body halter morbido con fiocco. Prezzo: 22,95€ su zara.com

