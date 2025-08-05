QUALI SONO I TORMENTONI DELL’ESTATE 2025?
- Orecchiabili e facili da memorizzare, i tormentoni estivi sono la colonna sonora delle nostre giornate al mare e di solito ci tengono compagnia fino alla fine della stagione.
- Sono tanti i tormentoni Estate 2025 italiani che stiamo sentendo in radio ma anche in spiaggia, firmati da artisti tra i più amati dell’intero panorama discografico.
- Qualche nome? Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Fedez e Marco Mengoni, ma anche i più giovani Alfa e Clara.
- Non mancano i tormentoni Estate 2025 stranieri, come le ultime hit di Bad Bunny e Sabrina Carpenter.
- Alcune di queste canzoni verosimilmente verranno dimenticate in autunno. Altre, invece, potrebbero sorprenderci e continuare a guadagnare popolarità anche nei prossimi mesi.
Difficile resistere al ritmo trascinante dei tormentoni Estate 2025, hit pensate per farci ballare e cantare ma anche emozionare, perché diventano letteralmente la colonna sonora delle nostre giornate accompagnandoci in qualsiasi momento, dalle trasferte in auto al relax in spiaggia. Pronte a scoprire insieme quali sono le canzoni dell’Estate? Allora, iniziamo.
TORMENTONI ESTATE 2025 ITALIANI: LE HIT DEL MOMENTO
Il concetto di tormentone è “molto italiano” e si è imposto negli anni ’60, anche se furono gli anni ’80 i più interessati da questo fenomeno. A distanza di oltre quattro decenni si continua a parlare di tormentoni estivi e l’Estate 2025 non fa di certo eccezione.
Per quanto riguarda i tormentoni Estate 2025 molte hit sono duetti o frutto di una collaborazione tra più artisti. Si tratta perlopiù di canzoni ritmate e ballabili, in pieno mood estivo.
SERENATA – ALESSANDRA AMOROSO E SERENA BRANCALE
Alessandra Amoroso e Serena Brancale duettano in Serenata, una canzone dal ritmo energico e vivace che ricorda la terra natale di entrambe le artiste, ovvero la Puglia, e che ammicca anche alla Grecia. Tradizione popolare, pop e jazz si intrecciano dando vita a una canzone tutta da ballare.
BRANCALE E AMOROSO SONO LE REGINE DELL’ESTATE 2025
Nonostante il ritmo orecchiabile e dinamico, il significato è piuttosto profondo. Tra promesse disilluse e disincanto, Serenata parla di una storia d’amore finita soffermandosi sulla solitudine che ne deriva.
SCELTE STUPIDE – FEDEZ E CLARA
Clara Soccini, in arte semplicemente Clara, e Fedez hanno realizzato insieme Scelte Stupide, che come il titolo suggerisce parla di decisioni poco ponderate che finiscono per sortire conseguenze negative.
Nella canzone i due protagonisti sono consapevoli del declino della loro storia, ma continuano a ripetere gli stessi errori di sempre. Tra rap e pop, i due artisti sono indiscussi protagonisti della scena musicale estiva con questa canzone che – complice anche un pizzico di gossip – si è imposta facilmente in classifica.
MASCHIO – ANNALISA
Annalisa torna a essere la regina dei tormentoni estivi con Maschio, una hit travolgente da cantare e ballare che però si occupa di temi intimi e profondi. La canzone, infatti, parla di una donna che si sta annullando per la persona amata.
Vincente, oltre al ritmo, lo styling di forte impatto scelto da Annalisa per la promozione della canzone e per il videoclip.
A ME MI PIACE – ALFA
Ricordate Me Gustas Tu di Manu Chao? La hit degli anni ’00 è stata rivisitata dal cantante Alfa che ha da poche settimane lanciato la sua A me mi piace.
Inutile dirlo, talento ed effetto nostalgia l’hanno premiato e la sua è una delle canzoni TOP di questa caldissima estate.
STO BENE AL MARE – MARCO MENGONI, SAYF E RKOMI
Marco Mengoni, Sayf e Rkomi firmano Sto bene al mare, uno dei tormentoni Estate 2025 apparentemente più spensierati ma che, in realtà, cela un significato profondo.
La canzone si propone infatti di esprimere una sensazione di spaesamento e distacco, in bilico tra la voglia di libertà e la realtà di un cambiamento che non dipende da noi. C’è spazio anche per il tema ambientale, presente in alcuni stralci.
I TORMENTONI ESTATE 2025 STRANIERI CHE CI PIACCIONO
Molti tormentoni Estate 2025 arrivano dall’estero e portano la firma di popstar internazionali affermate o sul trampolino di lancio, pronte a conquistare il mondo con le loro canzoni.
MANCHILD – SABRINA CARPENTER
Questo è stato un anno super per Sabrina Carpenter, cantante dei record su TikTok nel 2024 e tra le voci più ascoltate e cliccate anche negli ultimi mesi. Manchild è, infatti, uno dei tormentoni Estate 2025 stranieri più passati in radio.
Il tema è chiaro. La canzone parla di un uomo bambino incapace di assumersi le proprie responsabilità. C’è chi pensa che sia rivolta all’ex della popstar, l’attore Barry Keoghan.
NUEVAYOL – BAD BUNNY
Tutt’altro mood per Nuevayol di Bad Bunny, una canzone spumeggiante che celebra New York come culla di una società multietnica e luogo simbolico per tutti gli emigrati portoricani e per la cultura latina urbana.
UNA HIT DAL RITMO CARAIBICO IRRESISTIBILE
Il titolo riprende la pronuncia in spagnolo caraibico di New York, che viene citata spesso nelle strofe e nel ritornello.
ORDINARY – ALEX WARREN
Ordinary di Alex Warren non ha bisogno di presentazioni. Tra le canzoni più virali sui social nelle ultime settimane, è un tormentone atipico perché è una canzone romantica – parla infatti di un amore assoluto e incondizionato, che va oltre l’ordinario – ma si sta facendo apprezzare in tutto il mondo pur essendo a conti fatti una ballad.
Sulle scene discografiche dal 2021, Ordinary è la sua grande occasione per raggiungere l’Olimpo della musica.
ANXIETY – DOECHII
Chiudiamo con Anxiety di Doechii, un’altra canzone tormentone che sta rimbalzando sui social ormai da diverse settimane e che probabilmente continuerà a farci compagnia.
Nonostante il ritmo ballabile, la canzone racconta l’ansia e la depressione in modo piuttosto diretto e senza filtri.
