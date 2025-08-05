LOOK MONOCROMATICI ESTIVI, TANTE IDEE DA COPIARE

Tra le tendenze più interessanti in fatto di stile c’è quella di creare look monocromatici estivi. In poche parole si sceglie un unico colore per top e pantalone, o gonna. Vale la stessa regola anche se si indossa un vestito e, volendo, si possono aggiungere in coordinato anche gli accessori. Per creare un monochrome look è anche possibile identificare un colore e giocare con le sue tonalità più chiare e scure. Ovviamente si può optare anche per le fantasie.

Credits: @juli_ee13, @solarpowered_blonde, @diandracqd via Instagram

Basta guardarsi intorno e notare che i look di un solo colore hanno preso letteralmente piede. Il risultato nel complesso è sempre molto armonioso e ben riuscito. La soluzione migliore è acquistare un vero e proprio set da indossare quando si vuole. Ma è anche possibile mixare capi di abbigliamento e accessori già presenti nel proprio armadio. Pronte per scoprire come abbinare i vestiti per creare look monocromatici estivi? Allora via col post!

LOOK TOTAL ORANGE PER UNA SFERZATA DI ENERGIA

Uno dei colori più frizzanti, energici e vitaminici che prendono piede soprattutto in estate è indubbiamente l’arancione.

Credits: @diandracqd via Instagram – Completo arancione con crop top





i look arancioni emanano good vibes

Questa tonalità ci ricorda il Mediterraneo, gli agrumi di Sicilia e si sposa benissimo con le pelli abbronzate.

Ecco perché creare un look monocromatico arancione in estate è un’ottima idea, soprattutto se siete in vacanza al mare e sfoggiate una bella tintarella ambrata.

Credits: @lidianafaith via Instagram – Outfit arancione

Le soluzioni sono molteplici ma quelle che ci sentiamo di consigliarvi – e mostrarvi anche nelle foto – prevedono coordinati crop top e gonna pareo o un bel vestito con balze, magari arricchito da inserti cut out.

LOOK GIALLO-ORO DAL MOOD SOFT E RILASSATO

Sempre nella gamma delle cromie brillanti ed energiche c’è il giallo, che vi proponiamo in una variante più delicata e pastello per questa estate.

Credits: @solarpowered_blonde via Instagram – Look giallo chiaro

Creare un look monocromatico giallo è semplice e si può anche scegliere tessuti di vario genere, per ottenere maggiore movimento.

Credits: @momoni_official via Instagram – Look oro con stampe

Su questa base si può preferire anche le sfumature dell’oro, così da indossare vestiti dal sapore cozy ma comunque super chic, come pantalone largo e maglietta morbida per un tocco rilassato.

LOOK MONOCROMATICI ESTIVI A BASE DI CIOCCOLATO

Di solito in estate le cromie scure – nero a parte – si mettono automaticamente da parte. Eppure questo è indubbiamente il periodo in cui va tantissimo il marrone cioccolato.

Credits: @_nethy_ via Instagram – Look monocromatico cioccolato

Che ne dite di realizzare degli outfit golosi? Anche qui servono pochi elementi: un top, un pantalone dritto e scivolato, sandali coordinati in tinta e, per dare un tocco estivo, basta aggiungere un cappello di paglia e degli occhiali da sole tartarugati.

IL ROSA SPOPOLA TRA GLI OUTFIT MONOCHROME

Le più romantiche non riescono a rinunciare ai capi rosa da abbinare con grazia ed eleganza ma anche con un mood creativo.

Credits: @christina_m_a via Instagram – Look sui toni del rosa

Di sicuro è una buona soluzione vestirsi total pink, anche se vi consigliamo di mixare varie sfumature chiare e scure per dare movimento e stile al proprio look.

Credits: @_chacha_m via Instagram – Pink outfit estivo

Oppure, in alternativa, scegliere vestiti che presentino delle stampe o motivi, come le righe.

LOOK MONOCROMATICI ESTIVI VERDE CHIARO

Tra le sfumature più belle da indossare quando fa caldo c’è anche il verde chiaro, praticamente una nuance delicata e morbida come il prato, che si sposa bene con l’abbronzatura e adora abbinamenti con elementi neutri, come scarpe bianche, nere o cuoio. Idem anche per le borse.

Credits: @chlocraig via Instagram – Completo verde chiaro

Si può abbinare il verde per ottenere un look easy, ideale anche per un aperitivo in spiaggia, con top monospalla e gonna corta.

Credits: @juli_ee13 via Instagram – Tailleur estivo verde prato

Oppure per un tocco più formale suggeriamo un tailleur cut out con elementi mannish, per un mood sofisticato e glamour.

BABY BLUE E CELESTE PER OUTFIT DELICATI E ROMANTICI

Chiudiamo la nostra lista di look monocromatici estivi analizzando la bellezza del baby blue, che è molto delicato e soave. Mette subito in pace col mondo.

Credits: @marthawr via Instagram – Abito corto celeste

con l’azzurro si creano look monocromatici delicatissimi

Basta scegliere un abito in questa sfumatura polverosa e tanto delicata, che ricorda il cielo limpido d’estate.

Se volete “spezzare” l’outfit, aggiungete borsa in paglia e occhiali da sole bianchi, per un summer mood a regola d’arte.

Oppure optare per una cromia più intensa, un bell’azzurro brillante, a cui abbinare accessori in pelle e in tinta, per un look monocromatico impeccabile.

Credits: @nikol_klokocnikova via Instagram – Look azzurro

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) COMBO COLORE LOOK ESTATE PER SORRIDERE OGNI GIORNO

2) COME CREARE LE COMBINAZIONI DEI BRACCIALETTI COORDINATI?

3) COME ABBINARE IL BLU

Via Giphy

Ragazze, raccontateci cosa ne pensate dei look monocromatici, se vi piacciono e amate realizzarli o preferite mixare vari colori per ottenere risultati sempre nuovi e inimmaginabili. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!