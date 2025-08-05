LOOK MONOCROMATICI ESTIVI, TANTE IDEE DA COPIARE
- Tra le tendenze più interessanti in fatto di stile c’è quella di creare look monocromatici estivi.
- In poche parole si sceglie un unico colore per top e pantalone, o gonna.
- Vale la stessa regola anche se si indossa un vestito e, volendo, si possono aggiungere in coordinato anche gli accessori.
- Per creare un monochrome look è anche possibile identificare un colore e giocare con le sue tonalità più chiare e scure.
- Ovviamente si può optare anche per le fantasie.
Credits: @juli_ee13, @solarpowered_blonde, @diandracqd via Instagram
Basta guardarsi intorno e notare che i look di un solo colore hanno preso letteralmente piede. Il risultato nel complesso è sempre molto armonioso e ben riuscito. La soluzione migliore è acquistare un vero e proprio set da indossare quando si vuole. Ma è anche possibile mixare capi di abbigliamento e accessori già presenti nel proprio armadio. Pronte per scoprire come abbinare i vestiti per creare look monocromatici estivi? Allora via col post!
LOOK TOTAL ORANGE PER UNA SFERZATA DI ENERGIA
Uno dei colori più frizzanti, energici e vitaminici che prendono piede soprattutto in estate è indubbiamente l’arancione.
Credits: @diandracqd via Instagram – Completo arancione con crop top
i look arancioni emanano good vibes
Questa tonalità ci ricorda il Mediterraneo, gli agrumi di Sicilia e si sposa benissimo con le pelli abbronzate.
Ecco perché creare un look monocromatico arancione in estate è un’ottima idea, soprattutto se siete in vacanza al mare e sfoggiate una bella tintarella ambrata.
Credits: @lidianafaith via Instagram – Outfit arancione
Le soluzioni sono molteplici ma quelle che ci sentiamo di consigliarvi – e mostrarvi anche nelle foto – prevedono coordinati crop top e gonna pareo o un bel vestito con balze, magari arricchito da inserti cut out.
LOOK GIALLO-ORO DAL MOOD SOFT E RILASSATO
Sempre nella gamma delle cromie brillanti ed energiche c’è il giallo, che vi proponiamo in una variante più delicata e pastello per questa estate.
Credits: @solarpowered_blonde via Instagram – Look giallo chiaro
Creare un look monocromatico giallo è semplice e si può anche scegliere tessuti di vario genere, per ottenere maggiore movimento.
Credits: @momoni_official via Instagram – Look oro con stampe
Su questa base si può preferire anche le sfumature dell’oro, così da indossare vestiti dal sapore cozy ma comunque super chic, come pantalone largo e maglietta morbida per un tocco rilassato.
LOOK MONOCROMATICI ESTIVI A BASE DI CIOCCOLATO
Di solito in estate le cromie scure – nero a parte – si mettono automaticamente da parte. Eppure questo è indubbiamente il periodo in cui va tantissimo il marrone cioccolato.
Credits: @_nethy_ via Instagram – Look monocromatico cioccolato
Che ne dite di realizzare degli outfit golosi? Anche qui servono pochi elementi: un top, un pantalone dritto e scivolato, sandali coordinati in tinta e, per dare un tocco estivo, basta aggiungere un cappello di paglia e degli occhiali da sole tartarugati.
IL ROSA SPOPOLA TRA GLI OUTFIT MONOCHROME
Le più romantiche non riescono a rinunciare ai capi rosa da abbinare con grazia ed eleganza ma anche con un mood creativo.
Credits: @christina_m_a via Instagram – Look sui toni del rosa
Di sicuro è una buona soluzione vestirsi total pink, anche se vi consigliamo di mixare varie sfumature chiare e scure per dare movimento e stile al proprio look.
Credits: @_chacha_m via Instagram – Pink outfit estivo
Oppure, in alternativa, scegliere vestiti che presentino delle stampe o motivi, come le righe.
LOOK MONOCROMATICI ESTIVI VERDE CHIARO
Tra le sfumature più belle da indossare quando fa caldo c’è anche il verde chiaro, praticamente una nuance delicata e morbida come il prato, che si sposa bene con l’abbronzatura e adora abbinamenti con elementi neutri, come scarpe bianche, nere o cuoio. Idem anche per le borse.
Credits: @chlocraig via Instagram – Completo verde chiaro
Si può abbinare il verde per ottenere un look easy, ideale anche per un aperitivo in spiaggia, con top monospalla e gonna corta.
Credits: @juli_ee13 via Instagram – Tailleur estivo verde prato
Oppure per un tocco più formale suggeriamo un tailleur cut out con elementi mannish, per un mood sofisticato e glamour.
BABY BLUE E CELESTE PER OUTFIT DELICATI E ROMANTICI
Chiudiamo la nostra lista di look monocromatici estivi analizzando la bellezza del baby blue, che è molto delicato e soave. Mette subito in pace col mondo.
Credits: @marthawr via Instagram – Abito corto celeste
con l’azzurro si creano look monocromatici delicatissimi
Basta scegliere un abito in questa sfumatura polverosa e tanto delicata, che ricorda il cielo limpido d’estate.
Se volete “spezzare” l’outfit, aggiungete borsa in paglia e occhiali da sole bianchi, per un summer mood a regola d’arte.
Oppure optare per una cromia più intensa, un bell’azzurro brillante, a cui abbinare accessori in pelle e in tinta, per un look monocromatico impeccabile.
Credits: @nikol_klokocnikova via Instagram – Look azzurro
