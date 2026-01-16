QUALI SONO I TREND BEAUTY CHE VOGLIAMO LASCIARE NEL 2025?

Il nuovo anno è appena iniziato ma la lista degli out è già ricca di trend beauty che vogliamo lasciare nel 2025. Avevano spopolato negli anni ’90, hanno fatto la loro ricomparsa gli scorsi mesi, ma il 2026 ha detto definitivamente addio alle sopracciglia sottili e a quelle decolorate. Anche per quel che riguarda la base, il make-up focalizzato sul ricreare l’aspetto stanco o il contouring troppo definito non supererà la prova del nuovo anno. Tra i trend a cui rinunceremo, il trucco occhi e quello labbra non vengono risparmiati, infatti verranno banditi gli ombretti monocromatici opachi e le labbra eccessivamente delineate. Il beauty coinvolge poi l’ambito della skincare che nel 2025 ha fatto della stratificazione dei prodotti un must che le più pigre o chi non ha tempo si lascia volentieri alle spalle.

Credits: @eakam_rikhi, @muaduiwel e @meredithduxbury Via Instagram

Ogni volta che un anno ci saluta, ci troviamo immancabilmente a fare il gioco di quello che vogliamo conservare e quello che vogliamo dimenticare. Anche nel mondo del beauty gli esperti non si sottraggono a questa tradizione e hanno stilato la lista dei trend beauty che vogliamo lasciare nel 2025. Siete curiose di scoprirla? Seguiteci nel post fino alla fine.

LE SOPRACCIGLIA SOTTILI E QUELLE DECOLORATE SONO TRA I TREND BEAUTY CHE VOGLIAMO LASCIARE NEL 2025

Hanno dominato un decennio – gli anni ’90 in particolare – e hanno lasciato il segno (nel vero senso della parola): le sopracciglia super sottili sono probabilmente al primo posto tra i trend beauty che vogliamo lasciare nel 2025. Nonostante abbiano trovato qualche nostalgica e qualche nuova appassionata della versione minimal, nel nuovo anno non le vedremo più.

Credits: @meredithduxbury Via Instagram – Nella foto in alto un esempio di sopracciglia sottili





Le sopracciglia sono state al centro dei trend beauty dello scorso anno, tanto da essere protagoniste di un’altra tendenza che pur trovando proseliti tra le celebs come Lady Gaga, non rivedremo più il prossimo anno: la scelta di decolorarle. Un stile audace che era poco portabile rispetto all’estetica che predilige il colore naturale.

Credits: @ladygaga Via Instagram – Lady Gaga si è appassionata alle sopracciglia decolorate

NEL NUOVO ANNO DIREMO ADDIO AL CONTOURING DEFINITO E AL TIRED MAKE-UP

Nel 2025 il contouring è sfuggito di mano alle appassionate e non di questa tecnica, nata per scolpire il volto ed enfatizzare i lineamenti tramite un gioco fatto di chiaro-scuri.

Nel 2026 non vedremo più il contouring molto definito

La voglia di avere un aspetto instagrammabile come se fossimo costantemente su un set fotografico, ha spinto le amanti del make-up a calcare troppo la mano con ombreggiature che invece di dare volume al viso lo appiattivano. Il risultato è stato un aspetto artefatto che il nuovo anno non vuole replicare.

Credits: @stephaniekuye Via Instagram – Nella foto in alto un esempio di contouring

Parlando di base viso e di trend beauty che vogliamo lasciare nel 2025 il Tired Girl Make-Up, diventato popolarissimo in breve tempo, non ha resistito all’alba del nuovo anno. Il trucco andava a ricreare un aspetto stanco con tanto di occhiaie e pelle spenta. Tanto caro a chi ha uno stile dark potrà continuare ad abbracciare proprio il mood gotico, ma optando per una base che va a coprire e non a evidenziare le borse.

Credits: @muaduiwel Via Instagram – Il Tired Make-Up della foto in alto è stata una delle tendenze del 2025

NEL NUOVO ANNO DIREMO ADDIO ALL’ESTETICA CLEAN GIRL

Quello che è diventato famoso come make-up no make-up nel corso del tempo si è evoluto nel trend Clean Girl Make-Up che mira a creare un trucco minimalista per enfatizzare la bellezza naturale del viso senza per questo stravolgerlo.

Credits: @by_amandaadriani Via Instagram – Il Clean Girl Make-Up della foto in alto è molto naturale

Beh, la tendenza proveniente direttamente dalla Corea dopo che ha impazzato per alcuni anni verrà lasciata nel 2025.

Nel 2026 l’estetica clean girl verrà sostituita da una più eccentrica

L’estetica della ragazza pulita, infatti, verrà sostituita dalla voglia di abbracciare un trucco più vivace, quasi eccentrico che ha voglia di sperimentare e di stupire.

IL FINISH OPACO VERRÀ SOSTITUITO DA QUELLO SHIMMER

Le texture opache hanno dominato il trucco occhi dello scorso anno. Gli ombretti applicati sull’intera palpebra con effetto monocromatico o leggermente sfumato saranno sostituiti da finish luminosi fatti di glitter e luce che andranno a dare profondità allo sguardo.

Credits: @alinamaimihai Via Instagram – Un esempio di trucco opaco

LE LABBRA DELINEATE NON SUPERANO LA PROVA DEL NUOVO ANNO

Ormai un must, non avremmo mai pensato ragazze, che tra i trend beauty che vogliamo lasciare nel 2025 ci sarebbero state proprio le labbra delineate.

Credits: @eakam_rikhi Via Instagram – Nella foto in alto le Overlining lips

La tendenza che ci permetteva di avere labbra carnose senza il ricorso al bisturi, ma semplicemente con l’aiuto della matita, in alcuni casi è diventata eccessiva. Ecco perché si è deciso di accantonarla per preferire un trucco labbra più naturale e proporzionato.

I TREND BEAUTY CHE VOGLIAMO LASCIARE NEL 2025 INTERESSANO ANCHE LA SKINCARE ROUTINE COREANA

Appena arrivata la skincare routine coreana ha appassionato tutte quelle che erano alla ricerca di una pelle luminosa e perfetta. Per ottenerla, infatti rispetto alla beauty routine tradizionale, quella coreana si affida a un numero considerevole di prodotti da stratificare seguendo un ordine ben preciso arrivando a includere 8-10 passaggi.

Credits: Foto Adobe Stock | Shahanara

Beh tutto questo nel corso del 2026 sarà messo da parte per diversi motivi: il principale è che a lungo andare la combinazione di tonici, sieri o prodotti troppo aggressivi può indebolire la barriera cutanea e aumentare la sensibilità della pelle.

Credits: Foto Adobe Stock | Prostock-studio

Inoltre seguire tutti i passaggi di questa tipologia di skincare porta via molto tempo e non tutti ne hanno la possibilità. Il nuovo anno, infatti si preannuncia orientato verso l’utilizzo di pochi prodotti ma ben scelti che vi regalano lo stesso risultato.

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Via Giphy

Ragazze, ora che siamo arrivate alla fine del nostro viaggio nei trend beauty che vogliamo lasciare nel 2025, siamo curiose di sapere cosa ne pensate. Anche per voi le tendenze di cui vi abbiamo parlato sono un NOT? Ne avete altre da aggiungere? Lasciate un commento sui nostri canali social. Un bacione dal TeamClio.