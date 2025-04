ESISTE DAVVERO UN TRUCCO OCCHI SPOSA CHE INVECCHIA?

Il make-up per una sposa è un elemento da non sottovalutare il giorno del matrimonio. Esistono infatti, degli accorgimenti per evitare un trucco occhi sposa che invecchi. Ci sono alcuni errori da non commettere che possono imbruttire il make-up, appesantendo lo sguardo e sottraendo quella freschezza indispensabile per il giorno del matrimonio. Soprattutto, nella fascia d’età over 30, le caratteristiche della pelle cominciano a cambiare, diventa quindi necessario fare attenzione alle texture che vengono utilizzate, alle formulazioni e ai finish. Inoltre, è sempre bene ricordare di utilizzare la giusta applicazione e la migliore tecnica correttiva per risvegliare e aprire lo sguardo. Ricordate sempre di non esagerare né con le quantità, né con l’utilizzo di colorazioni troppo forti. Similmente a gli errori da evitare per un trucco occhi che invecchia dopo i 40, anche in questo caso esistono alcune tips da seguire per un risultato elegante e raffinato.

Credits: Foto di Adobe Stock | vladimirfloyd

Anche se non esistono delle vere regole da seguire nel mondo del make-up, è bene ricordare che ci sono dei piccoli accorgimenti che possono migliorare il proprio look ed evitare di realizzare un trucco cocchi sposa che invecchi. Nel post di oggi vi sveleremo i nostri consigli per mantenere uno sguardo fresco, giovane e brillante. Partiamo subito!

TRUCCO OCCHI SPOSA CHE INVECCHIA: EVITATE FINISH ECCESSIVAMENTE LUMINOSI

Un dato importante per evitare di ricreare un trucco occhi sposa che invecchia è analizzare la propria palpebra. In effetti, con l’avanzare dell’età le strutture della pelle cominciano a cedere e le prime rughette sono visibili anche sulla zona palpebrale. Per questo motivo è indispensabile scegliere texture sottili e finish adeguati per la propria tipologia di pelle.

Credits: @tac_makeup_playground Via Instagram – Gli ombretti shimmer mettono in evidenza le rughette delle palpebre





evitate prodotti troppo perlescenti

Gli ombretti da evitare sono sicuramente quelli estremamente luminosi, caratterizzate da perle grosse e texture più spesse e corpose. Questi prodotti infatti, tendono a texturizzare molto la pelle, generando il tipico effetto cartapesta, davvero poco piacevole da guardare.

Credits: @colorexplosure Via Instagram – Gli ombretti eccessivamente glitterati appesantiscono lo sguardo, rendendolo poco elegante.

Anche se non ci troviamo davanti ad una palpebra particolarmente agé, sconsigliamo ombretti glitterati e caratterizzati fa pagliuzze riflettenti troppo grosse. Queste tipologie di prodotti infatti, tendono ad appesantire lo sguardo e renderlo poco elegante, soprattutto in occasioni importanti.

PER UN RISULTATO FRESCO E GIOVANILE, LO SMOKEY-EYES È SICURAMENTE DA EVITARE

Per il giorno del matrimonio, è consigliabile optare per un trucco luminoso che valorizzi il proprio incarnato, ingrandisca lo sguardo e rendi il make-up il più fresco possibile. Per questo motivo, lo smokey eyes è spesso sconsigliato sulle spose. Per quanto si tratti di un look abbastanza versatile, potrebbe facilmente invecchiare lo sgaurdo.

Credits: @jhenybogler Via Instagram – Lo smokey eyes, così come le nuance troppo marcate, tendono ad appesantire lo sguardo.

In effetti, va considerata anche la tipologia di forma dell’occhio. Per esempio, per slanciare lo sguardo, ingannando anche l’età, è preferibile utilizzare ombretti sfumati verso l’alto e verso l’esterno che, a differenza di un classico smokey, donando un effetto ottico più allungato, disteso e giovanile.

Credits: @aurora.beauty_makeup Via Instagram – Troppi strati evidenziano rughe e imperfezioni

Gli smokey eyes, sono spesso evitati anche a causa delle statificazioni di prodotto che inevitabilmente appesantiscono la sguardo, spegnendo il viso e rendendo la palpebra eccessivamente scura e raggrinzita. Meglio utilizzare nuance più morbide, anche colorate ma che siano in armonia con i propri colori.

ATTENZIONE ANCHE ALLA MATITA NELLA RIMA INTERNA

Il trucco occhi sposa necessita anche di alcuni accorgimenti per definire meglio lo sguardo, soprattutto in vista di macchine fotografiche e flash che tendono ad ammorbidire il make-up. La matita infatti, non è sempre demonizzata ma ci sono circostanze in cui è meglio utilizzrla con parsimonia.

Credits: @gabriellapatricolamakeupartist Via Instagram – La matita nera nella rima interna rimpicciolisce lo sguardo, evidenziando la forma dell’occhio.

Per esempio, sugli occhi piccoli o che tendono ad andare con l’estremità esterna verso il basso, utilizzare la matita nera potrebbe accentuare il trucco occhi sposa che invecchia. La matita in questo caso, accentua la codina esterna dell’occhio rimarcando una andamento errato del make-up.

Credits: @giorgiacapriglia Via Instagram – applicare la matita fino all’angolo interno dell’occhio indurisce lo sguardo, appesantendolo.

Analogamente, anche nella parte interna dell’occhio, non è consigliabile utilizzare la matita nera, soprattutto quando gli occhi sono troppo vicini. Otticamente infatti, il risultato non è gradevole, ma lo sguardo diventa più duro e cupo. Inoltre, il condotto lacrimale potrebbe far sbavar il trucco, attenzione!

PER EVITARE UN TRUCCO OCCHI SPOSA CHE INVECCHIA, L’EYELINER VA STUDIATO E DISEGNATO AL MEGLIO

Un altro grande classico del trucco sposa, è sicuramente l’eyeliner. Grande alleato delle donne che amano uno sqìguardo felino, questo prodotto va ben misurato sulle diverse tipologie di occhio.

Credits: @gabriellapatricolamakeupartist Via Instagram – l’eyeliner sull’occhio incavato rende la palpebra piccola e poco luminosa.

Su un occhio incavato infatti, è fortemente sconsigliato. Questo perché la palpebra mobile ha poco spazio disponibile per accoglier e il make-up e disegnare una riga di eyeliner non fa altro che incupire, rimpicciolire l’occhio invecchiando lo sguardo.

Credits: @simonalobiondo_makeupartist Via Instagram – sull’occhio incappucciato è l’eyeliner deve essere sottile e direzionato verso l’esterno.

Sull’occhio incappucciato invece, la palpebra mobile è coperta dalla fissa che tende ad incorporarla. Su questa tipologia di occhio, l’eyeliner può essere eseguirlo, ma con degli accorgimenti: riga sottile e correttiva verso l’esterno.

SCONSIGLIATI I TONI MOLTO ACCESI SUL TRUCCCO SPOSA

Un altro grande no del trucco sposa, riguarda l’utilizzo di tonalità troppo sgargianti e accese. Per quanto il tono dell’ombretto possa adattarsi bene con la nostra carnagione, è bene ricordare che nuance eccessivamente vivide e monocromatiche, appesantiscono lo sguardo.

Credits: @kristensbeautyspace Via Instagram – ombretti troppo accesi appesantiscono lo sguardo rendendo il make-up poco armonioso.

toni molto accesi rendono il look poco elegante

Bisogna inoltre, fare molta attenzione ad eseguire una sfumatura perfetta. In effetti, non serve solo scegliere nuance posate ed eleganti, ma anche realizzare sfumature morbide in armonia con i toni del nostro viso. Le stagioni armocromatiche in questo senso aiutano moltissimo. A volte, utilizzare toni troppo caldi, su un volto freddo, invecchia subito lo sguardo. Attenzione!

LE SOPRACCIGLIA CURATE RENDONO LO SGUARDO FRESCO E GIOVANE

Credits: @june.st.germain Via Instagram – Le sopracciglia curate e non troppo sottili, rendono lo sguardo giovane e sveglio.

Vogliamo infine ricordarvi che per evitare un trucco occhi sposa che invecchia, le sopracciglia non devono essere trascurate. In effetti delle brows ben curate, ordinate e soprattutto non troppo sottili donano subito allo sguardo vibes fresche e giovanili.

