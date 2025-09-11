QUALI SARANNO LE TENDENZE UNGHIE CORTE AUTUNNO 2025?

Se siete amanti delle unghie corte, allora amerete questo post, bellezze! Ho deciso infatti di raccogliere foto, idee e ispirazioni per la vostra prossima manicure. Tra le migliori unghie corte dell’autunno 2025 troverete molte unghie semplici, ideali se amate lo stile naturale e senza troppi fronzoli, ma anche qualche suggerimento per la vostra nail art. Le decorazioni sulle unghie corte per l’autunno sono delicate e chic, e si sposano bene anche sulle lunghezze extra short. Scopriremo anche quali finish vanno per la maggiore: scegliete quindi la vostra tendenza unghie autunno 2025!

Credits: @the_ys_studio, @like_my_nails_london e @gelpolish_bar Via Instagram

Bellezze, come sapete anche io sono fan delle unghie short: la lunghezza naturale e comoda è molto raffinata e chic, e sono sicura che moltissime di voi la pensano allo stesso modo. Per noi amanti delle unghie corte le tendenze per l’autunno 2025 sono tutt’altro che scontate: vi aspetto qui sotto nel post per parlarne insieme nel dettaglio. Mi raccomando, scorrete fino in fondo per scegliere la vostra preferita. E ora non perdiamo altro tempo utile: via col post!

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UNGHIE CORTE NUDE, LE PIÙ CHIC PER L’AUTUNNO

Già per la scorsa stagione vi avevo parlato sul blog delle migliori unghie semplici per l’estate 2025, e questa tendenza rimane inalterata anche per le settimane a venire. Tra le idee più gettonate delle unghie corte per l’autunno 2025, infatti, la più amata è sicuramente quella dello smalto nude.

Credits: @like_my_nails_london Via Instagram – L’effetto nude su unghie extra corte: per l’autunno 2025, il rosa naturale va per la maggiore





Più beige o più rosato, non importa: la manicure naturale andrà per la maggiore e -diciamolo- sulle unghie short sta meravigliosamente.

Rimmel London, Smalto Unghie 60 Seconds Super Shine – Asciugatura Rapida e Lunga Durata – 500 Caramel Cupcake (Natural Crema). Prezzo: 2,40€ su amazon.it

LO SMALTO NUDE ROSATO È UNO DELLE TENDENZE TOP PER L’AUTUNNO SULLE UNGHIE CORTE

Potete optare per un finish lucido classico, che sta molto bene sulle unghie cortissime, oppure per un effetto cromato e glassato, come nell’ispirazione che vi lascio qui sotto. Le Donut Glazed Nails, diventate famose qualche anno fa, rimangono un classico che in autunno ci fa assaporare ancora la luminosità del sole estivo. Per tornare alla routine con meno stress da rientro!

Credits: @sofia_nailsaesthetics Via Instagram – Unghie corte dall’effetto glassato e quasi “zuccherato”

LA MANICURE GLITTER SULLE UNGHIE CORTE ACCENDE LO STILE

Per chi fatica ad abbandonare il clima vacanziero e festaiolo, tra le tendenze autunnali per unghie corte ci sono anche gli smalti glitter!

Credits: @sofia_nailsaesthetics Via Instagram – L’effetto glitterato su base nude è ottimo per entrare nell’autunno con più grinta

Luminosi e iridescenti, questi prodotti sono un’ottima opzione per chi cerca una manicure semplice ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a un effetto particolare e shiny.

Sephora Collection, Nail Polish – Smalto per unghie in 901 Pink Glaze. Prezzo: 4,99€ su sephora.it

SMALTO CIOCCOLATO, IL MARRONE RAFFINATO PER LA STAGIONE AUTUNNALE 2025

Lo smalto marrone è uno dei grandi classici di sempre, un colore che sta molto bene sulle unghie corte e, infatti, lo vedremo tra le tendenze del prossimo autunno. Che abbiate unghie a mandorla o squadrate, infatti, non importa: le nuance cioccolato sapranno rendere la manicure raffinata ed elegante.

Credits: @the_ys_studio Via Instagram – Smalto cioccolato medio su unghie corte a mandorla

OPI, Smalto per Unghie, “My Me Era” – Purrrride. Prezzo: 16,49€ su amazon.it

Per chi ama lo stile dark, poi, i trend smalti autunno propongono anche un colore cioccolato freddo e con una punta di viola.

Credits: @angelicagcnails Via Instagram – Unghie cioccolato con una punta di viola, più fredde e scure

BORDEAUX NAILS, LE UNGHIE NERO-BORGOGNA RIMANGONO UN CLASSICO

Un effetto intenso e molto strong, bellezze, è sicuramente quello dello smalto bordeaux sulle unghie corte che per l’autunno 2025 si scurisce ulteriormente puntando alle sfumature del nero.

Credits: @ma.ni.art Via Instagram – Smalto bordeaux per unghie corte: così scuro da sembrare nero

Intenso ed extra dark, lo smalto black borgogna sulle unghie corte in autunno si accompagna bene a ogni forma di unghia, da quelle a mandorla alle rotonde, fino alle più squadrate come nell’immagine qui sotto.

Credits: @gelpolish_bar Via Instagram – Unghie bordeaux scure, corte e squadrate: stupende quest’autunno

UNGHIE A POIS, LA DECORAZIONE DOT NAILS DELICATA DA PROVARE

Se cercate una decorazione semplice per le unghie corte autunnali, bellezze, allora sarete felici perché quest’anno torna più forte che mai la tendenza delle unghie a pois. Si parla di nail art “letterali”, come quella qui sotto con una base chiara a puntini neri, ma non solo.

Credits: @meloo_nails Via Instagram – Unghie a pois corte, la tendenza manicure semplice per l’autunno 2025

Anche le cosiddette Dot Nails sono tra i trend del momento: si tratta di nail art molto semplici che si possono realizzare anche da sole.

LE NAIL ART CON PUNTINI ANDRANNO PER LA MAGGIORE QUESTA STAGIONE

Si realizza una base chiara e si va a disegnare un puntino vicino alle cuticole, in un colore scuro, come il nero. La punta delle unghie può rimanere semplice oppure essere decorata come nella foto qui sotto, dove è stata realizzata una French artistica con fantasia turtle.

Credits: @gelpolish_bar Via Instagram – Dot Nails con punta decorata con French artistica

NAIL ART UNGHIE CORTE AUTUNNO 2025, L’EFFETTO ACQUERELLO VA PER LA MAGGIORE

Infine, bellezze, chi ama le nail art particolari sulle unghie corte non sarà delusa la prossima stagione, dove assisteremo al ritorno delle decorazioni acquerello. Pennellate leggere e delicate sulle unghie, con colori a contrasto con la base ma tutti appartenenti al mondo del bordeaux e ciliegia.

Credits: @samznails_ Via Instagram – Unghie decorate con colori ciliegia e bordeaux seguendo le tendenze delle stagione autunnale con pennellate stile acquerello

Credits: @gelpolish_bar Via Instagram – Stile delicato e raffinato quello delle nail art autunnali 2025

La nail art acquerello ricorda moltissimo lo stile “crocodile”, tra l’altro: se amate questa sua variante potete provarla con unghie adesive in gel come quelle qui sotto.

Maniko, Batik Croc UV Unghie adesive in gel. Prezzo: 16€ su maniko-nails.it

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1) UNGHIE CORTE FUNKY

2) BABY BOOMER UNGHIE CORTE

3) UNGHIE A MANDORLE CORTE

Bellezze, anche per oggi è tutto da parte mia. Tra le varie tendenze unghie corte autunno 2025, qual è quella che vi ha rapito il cuore? Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti su Facebook, un bacione dalla vostra Clio!