TUTTE AMANO IL PUMPKIN SPICE MAKE-UP

Si chiama Pumpkin Spice Make-Up il trend trucco ispirato alle zucche e ai loro colori che tutte dovremmo provare per l’autunno. Il focus è sugli occhi, da valorizzare con un smokey eyes arancione e tanto mascara. I toni aranciati della zucca possono essere usati anche per sublimare l’incarnato. Per quanto riguarda le labbra sono da preferire le tonalità pescate, se si apprezzano i colori più chiari, oppure le nuance terracotta e mattone se si non ha paura di osare con labbra in primo piano. Il Pumpkin Spice Make-Up è un trend make-up versatile che si adatta alle diverse carnagioni: sta bene praticamente a tutte, l’importante è personalizzarlo.

Credits: @emete_studio @norvinacosmetics – Il Pumpkin Spice Make-Up si ispira ai colori della zucca

Il Pumpkin Spice Make-Up è l’ideale per tutte le amanti dell’autunno e dei suoi colori caldi, tra le zucche (a cui si ispira) e il foliage. Pronte a saperne di più? Allora, ragazze, iniziamo con immagini e foto inspo.

COS’È IL PUMPKIN SPICE MAKE-UP?

Le tendenze trucco Autunno 2025 parlano chiaro e riportano in auge i colori caldi, tra cui l’arancio. Non è un caso, infatti, che stia spopolando ovunque il Pumpkin Spice Make-up, un’intrigante tendenza beauty ispirata ai colori della zucca.

Si tratta di un make-up dai toni caldi e aranciati per l’autunno che, al tempo stesso, guarda con nostalgia l’estate ricordando i tramonti assolati ed enfatizzando il colorito dell’abbronzatura che pian piano tende a svanire.

Credits: @emete_studio Via Instagram – Un bellissimo esempio di trucco color zucca con occhi arancio e labbra nude





È un make-up dai toni caldi e aranciati perfetto per l’autunno

Come ogni make-up che si rispetti, si può realizzare in diversi modi: da quelli più semplici fino a quelli particolari, pensati soprattutto per la sera. L’unico aspetto imprescindibile è l’utilizzo di tinte aranciate per gli occhi, ma anche sulle guance e sulle labbra se si desidera riprodurre un make-up tono su tono.

PER UN TRUCCO OCCHI COLOR ZUCCA SCEGLIETE LO SMOKEY DAI TONI ARANCIATI

Gli occhi sono sicuramente il focus del Pumpkin Spice Make-Up. A seconda del vostro gusto potete sbizzarrirvi con varie tonalità di arancione e diverse tipologie di trucco. La variante più glam, però, è lo smokey eyes arancione realizzato con ombretti declinati in diversi finish (glitter, shimmer oppure opaco). Potete creare sfumature degradé oppure utilizzare l’ombretto arancione solo sulla rima inferiore o per dare definizione alla palpebra.

Completate il vostro trucco occhi Pumpkin Spice con un eyeliner marcato o semplicemente con tanto mascara. In generale, un consiglio che vogliamo darvi è quello di optare per la gradazione di arancione che più si addice al vostro incarnato. Qui l’armocromia può venire in nostro soccorso: dunque, se avete un incarnato freddo prediligete una tonalità di arancione più fredda che contenga al suo interno un pigmento blu.

Credits: @norvinacosmetics Via Instagram – Il trucco occhi si può realizzare con uno smokey eyes sfumato o in un unico colore

In alternativa, se avete un incarnato caldo, optate per tonalità di arancio anche molto accese e vibranti come nella foto qui sopra.

I TONI DELL’ARANCIO ANCHE PER LA BASE VISO

Le tonalità del Pumpkin Spice Make-up sono perfette per esaltare l’abbronzatura o per riprodurre un leggero effetto sunkissed anche su pelle molto chiara.

Credits: @norvinacosmetics Via Instagram – La base di questo trucco ha tonalità calde e delicate che ben si allineano al trend

Dopo aver uniformato l’incarnato con correttore e fondotinta, realizzate un leggero contouring e definite il volto con un bronzer da applicare soprattutto sotto le guance, sulle tempie e sulla mandibola. Successivamente, applicate un blush aranciato nei toni del corallo o del terracotta.

LABBRA NUDE E DALLE TINTE MARRONCINE PER UN PUMPKIN SPICE MAKE-UP AL BACIO

Anche le labbra devono avere un colore caldo e neutro. La scelta ideale è puntare su un rossetto nude nei toni del marrone. Bellissimo il rossetto color terracotta, che dona molto anche agli incarnati diafani.



Credits: @paloma33malo Via Instagram – Il rossetto color terracotta è l’ideale per il Pumpkin Spice Make-Up

In alternativa, scegliete un rossetto dal tono marrone neutro e scurite il contorno delle labbra con una matita. Infatti, sia che voi scegliate un rossetto dal finish matt, velvet, cremoso, brillante o effetto ombrè – come quello in foto – è importante che il colore sia ben evidente sulle labbra per metterle in risalto.

Credits: @sfennous Via Instagram – Il finish della labbra può essere glowy, matt o ombrè

A CHI STA BENE IL PUMPKIN SPICE MAKE-UP

Ragazze, questo make-up sta bene a chiunque perché può essere realizzato sfruttando diverse sfumature e intensità di arancione.

UN TREND DUTTILE E VERSATILE

Sta benissimo alle bionde, per esempio, specialmente se si prediligono i toni del pesca e le sfumature più pop dell’arancio.

Credits: @enyasullivanmakeup Via Instagram – Il trucco stile Pumpkin si adatta con facilità anche agli incarnati chiari e alle bionde

Risulta particolarmente donante agli incarnati medi e valorizza i capelli scuri se, invece, si prediligono i toni zucca scuri e tendenti al marrone.

Credits: @marghemua Via Instagram – Il trucco color zucca sta benissimo su pelle media e abbinato ai capelli scuri

Insomma, il Pumpkin Spice Make-Up è estremamente versatile ma, a onor del vero, si addice particolarmente a chi secondo l’armocromia fa parte della stagione Autunno, quindi a chi ha un sottotono caldo.

Credits: @william_reyes_salon Via Instagram – Questo make-up dai toni caldi esalta gli occhi verdi, come vedete nell’immagine

Se volete conoscere gli ultimi trend beauty e tanti altri consigli a tema make-up, leggete questi post:

1) COME TRUCCARE GLI OCCHI MARRONI

2) COME USARE LE CIGLIA FINTE MAGNETICHE

3) LE MIGLIORI MARCHE DI PRODOTTI BEAUTY COREANI

Via Giphy

Ragazze, adesso è arrivato il momento di farci sapere cosa ne pensate di questo beauty trend squisitamente autunnale. Vi piace il Pumpkin Spice Make-up? Scriveteci le vostre opinioni sui social. Un bacione dal TeamClio!